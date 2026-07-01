СЕМЕЙКО НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ

Гвардии капитан Красной Армии , участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1945, 1945).

Биография

Родился 25 марта 1923 года в городе Славянске (ныне – Донецкая область Украины). Окончил неполную среднюю школу. В 1940 году призван в РККА. В 1942 году окончил Ворошиловградскую ВАШП и КУКС.

Великая Отечественная война

В марте 1943 года направлен на фронт. Прошёл путь от лётчика до штурмана эскадрильи 75-го гвардейского штурмового авиаполка. Проявил себя как дисциплинированный и смелый боевой лётчик, в боях неизменно вёл себя мужественно и дерзко. Обладал отличной техникой пилотирования, по праву считался одним из лучших во всём полку лётчиков. Совершал вылеты на штурмовки и бомбардировки наземных сил и объектов врага, отражение вражеских авианалётов. 25 августа 1943 года лётчик, действуя в составе шестёрки штурмовиков, перехватил группу немецких бомбардировщиков. В ожесточённом воздушном бою было сбито 5 вражеских самолётов, остальные сбросили бомбы, не дойдя до цели, и ретировались. Шедшие следом два эшелона немецких самолётов сбросили бомбы по своим же войскам и также развернулись в направлении своих аэродромов.

Летал даже в самых тяжёлых метеоусловиях, при плохой видимости и низкой облачности. При выполнении задач много раз попадал под вражеский зенитный огонь, но всегда доводил задуманное до конца. Его отважные действия по штурмовке вражеских оборонительных рубежей многократно обеспечивали продвижение вперёд наземных частей. 20 декабря 1943 года во время бомбардировки и штурмовки вражеских войск в районе села Днепровка самолёт Семейко был подбит вражеским зенитным огнём, но лётчик сумел выполнить боевую задачу и дотянуть машину до аэродрома.

Принимал активное участие в боях за Восточную Пруссию , производил штурмовки и бомбометания, обеспечивая продвижение вперёд советских наземных частей. Много раз водил штурмовые группы, нанося врагу значительные потери. Невзирая на огонь ПВО, всегда старался снизиться вплоть до бреющего полёта и сделать максимальное число заходов на цель. Свой богатый боевой опыт передавал молодым лётчикам.

По состоянию на 15 октября 1944 года, Семейко совершил 144 боевых вылета, нанеся врагу огромные потери. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза. К 16 апреля 1945 года на счету Семейко было 227 вылетов. За это он, ещё не получив первой Золотой Звезды, вновь был представлен к высшей степени отличия СССР. 20 апреля 1945 года Семейко погиб в воздушном бою на территории Восточной Пруссии, так и не получив высших наград.