Семевский Василий Иванович (1848/49 - 1916)

Семевский В.И. (1848/49-1916) – русский историк либерально-народнического направления. Профессор. Редактор журнала «Голос минувшего». Изучал историю русского крестьянства XVIII в., рабочего класса, освободительного движения в России (декабристы, петрашевцы). Дворянин. Брат редактора-издателя исторического журнала «Русская старина» Семевского Михаила Ивановича и земского деятеля Семевского Александра Ивановича (г.Великие Луки).— Полоцкий кадетский корпус и Дворянский полк (с 1855 – Константиновский кадетский корпус) в Петербурге.

Семевский рано лишился родителей, его воспитанием и образованием занимался старший брат Михаил. После окончания 1-й петербургской гимназии Семевский в 1866 г., считая необходимым получить разностороннее образование, поступил в Медико-хирургическую академию (г. Санкт-Петербург) для изучения естественных наук, и после двух курсов перешел на историко-филологический факультет Петербургского университета. Первая научная работа – статья «Крепостные крестьяне при Екатерине II» - в 1876 была напечена по настоянию брата в журнале «Русская Старина». Еще в студенческие годы Семевский увлекся изучением крестьянского вопроса, считая, что написание истории русских крестьян – «есть долг нашей науки народу». В 1881 опубликовал магистерскую диссертацию «Крестьяне при Екатерине II». Руководившей кафедрой русской истории К.Н. Бестужев-Рюмин не разделял взглядов молодого коллеги и не допустил защиты в Петербурге. Диссертация была защищена в Московском университете, где кафедру русской истории возглавлял В.О. Ключевский.

В 1982–86 – Семевский читал лекции по русской истории как приват-доцент Петербургского университета и был отстранён от преподавания за «вредное направление». Продолжал педагогическую деятельность на дому , воспитав многочисленных учеников, поэтому М.Н. Покорвский назвал Семевского «общим деканом всех историков, не принадлежащих ни к какому факультету». В 1889 Семевский защитил диссертацию на степень доктора наук — «Крестьянский вопрос в XVIII и первой половине XIX века», которую Академия Наук отметила Уваровской премией, а Вольное экономическое общество — Большой золотой медалью. Работы Семевского по крестьянскому вопросу по обилию собранного в них материала до сих пор сохраняют важное место в историографии вопроса.

В 1891 г. по инициативе золотопромышленника А.М. Сибирякова предпринял путешествие по Сибири для знакомства с местными архивами, историей и современным положением рабочих на сибирских золотых промыслах. Монография «Рабочие на сибирских золотых промыслах» была отмечена Самаринской премией. Семевский был автором ряда статей в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона о декабристах: И.Д. Якушкине , С.П. Трубецком , Н.И. Тургеневе , В.И. Штейнгале , а также о М.М. Сперанском , Н.А. Спешневе , Фурье и фурьеризме и т. д. Семевский проявлял большой интерес к идеям русских революционеров. В 1909 вышел в свет его капитальный труд «Политические и общественный идеи декабристов». К последним работам относится монография «М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы». Его труды не потеряли научного значения и в настоящее время.

В 1880-90 Семевский сотрудничал с журналами «Русская Старина», «Отечественные записки», «Устои», «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русские ведомости», «Историческое обозрение». В 190-10 примкнул к либерально-народническому журналу «Русскому богатству» , печатался в «Былом» и «Минувших годах». В 1913 совместно с С.П. Мельгуновым был редактором ежемесячного исторического журнала «Голос минувшего». Журнал этот оставил заметный след в отечественной историографии.

Семевский всегда активно участвовал в общественной жизни, как научной, так и политической. В 1894-96 — заместитель председателя исторического общества при Петербургском университете; с 1880 — член Общества любителей российской словесности; с 1895 — член Вольного экономического общества; секретарь отдела для содействия самообразованию в Комитете Педагогического музея военно-учебных заведений, член правления Литературного фонда, председатель Комитета помощи освобождённым узникам Шлиссельбурга и член Комитета по оказанию помощи политическим ссыльным. С 1905 г. Семевский активно участвовал в акциях протеста петербургской интеллигенции против репрессивных мер правительства, за что в январе 1905 подвергся аресту. В 1906 — один из создателей и член ЦК Трудовой народно-социалистической партии («энесы»).

Женат (1888) на вдове педагога и детского писателя В. И. Водовозов а. — Елизавете Николаевне Водовозовой , (рожд. Цевловской), детской писательнице и педагоге.

Сочинения :

Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II, т. 1‒2, СПБ, 1881‒1901.

Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в., т. 1‒2, СПБ, 1888.

Рабочие на сибирских золотых промыслах, т. 1‒2, СПБ, 1898.

Кирилло-Мефодиевское общество . 1846‒1847 гг., [М., 1918].

М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. 1, М., 1922.

Политические и общественные идеи декабристов. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2009.

Крестьянский вопрос в России во второй половине XVIII и первой половине XIX века . М., 2013.