СЕМЕВСКИЙ Василий Иванович

Историк, археограф, издатель, общественный деятель.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1872). Магистерская диссертация: «Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II » (1882). Докторская: «Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века» (1889). За магистерскую диссертацию удостоен Большой золотой медали Вольного экономического общества, а за докторскую – Уваровской премии. Придерживался либерально-народнических взглядов. Приват-доцент Петербургского университета (1882-86), уволен из-за своих общественно-политических убеждений. С 1886 занимался научными исследованиями и публицистикой. Редактор журнала «Голос минувшего» (совместно с С.П. Мельгуновым , 1913-16). С 1906 член ЦК Трудовой народно-социалистической партии.

Выступал за сохранение крестьянской общины. Центральной темой научного творчества являлась история крестьянства в XVIII-XIX вв. Многие темы и проблемы поднимались историком впервые в историографии. Работы написаны на основе ранее неизвестных архивных документов. Одним из первых начал изучение декабристского движения .

Сочинения:

Крестьяне в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1882-1901. Т. 1-2;

Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в. СПб., 1888. Т. 1-2;

Рабочие на сибирских золотых промыслах, СПБ. 1898. Т. 1-2;

Политические и общественные идеи декабристов., СПБ, 1909.