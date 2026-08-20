СЕМЕНОВСКИЙ ПОЛК

Один из двух пер­вых пол­ков российской гвар­дии.

В ноябре 1700 года в неудачной для русских битве под Нарвой русская гвардия (Семёновский и Преображенский полки ) стойко оборонялись от шведов и сумели избежать разгрома. Шведский король Карл XII за воинскую доблесть согласился сохранить им оружие: русские гвардейские полки перешли переправу с распущенными знамёнами, с барабанным боем и при оружии. За мужество, проявленное в этой битве, все солдаты полка в 1700—1740 гг. носили красные чулки (в память о том, что «в сей битве стояли они по колено в крови»).

Интересный факт из героической летописи полка: будучи сугубо сухопутным подразделением, тем не менее он дважды вполне успешно провёл и морские бои. В 1703 году на 30 лодках солдаты и офицеры полка атаковали и разбили два шведских корабля в устье Невы. На медалях, посвящённых этому событию, были выбиты два слова: «Небываемое бывает». А в 1714 году семёновцы, сев на галеры, участвовали в морском Гангутском сражении.

В ходе Отечественной войны 1812 года все три батальона полка вошли в состав 1-й бригады Гвардейской пехотной дивизии 5-го пехотного корпуса. При выступлении в поход из Санкт-Петербурга в строю находились 51 офицер и 2147 нижних чинов. Во время Бородинского сражения полк стоял в резерве, после захвата неприятелем Батареи Раевского участвовал в отражении атак французской тяжелой кавалерии на центр русской позиции.

Революционные вихри ХХ века не обошли стороной и семёновцев.

В 1905 году верный присяге полк принимал участие в подавлении вооружённого восстания в Москве. В 1917 году Семёновский полк заявил о верности новому строю и стал именоваться «3-й Петроградский полк городской охраны имени Урицкого», а впоследствии - «3-й пехотный полк 2-й Петроградской бригады особого назначения». В этом составе он и отбыл на фронт Гражданской войны. В мае 1919 года часть полка перешла на сторону белых. Это был один из самых громких переходов на сторону белогвардейцев, привлекший внимание высших руководителей советского государства. Впоследствии приказом Реввоенсовета полк как боевая единица был расформирован.

6 июля 1920 года был выставлен первый караул по охране здания РВСР в составе 18 человек. В этом же году Охранная рота при управлении коменданта РВСР переформировывается в батальон двухротного состава, который получил наименование «Батальон охраны РВСР и полевого штаба РККА». При этом наряду с выполнением основных функций бойцы батальона привлекались для борьбы против банд контрреволюционеров. По приказу главнокомандующего ВС республики 5 февраля 1921 года бойцы батальона охраны численностью в 200 штыков и 8 пулеметов принимали активное участие в подавлении мятежа банд Антонова. В июне-июле 1921 года красноармейцы батальона привлекались для охраны III Конгресса Коминтерна .

Приказом РВС СССР от 24 декабря 1925 года батальон получает название «1-й отдельный местный стрелковый батальон». Кроме этого, личный состав был задействован в сопровождении выездов представителей высшего военного командования на фронт, а также для конвоирования военных и государственных преступников.

Имея отличную строевую подготовку, красноармейцы батальона традиционно открывали военные парады на Красной площади.

Отдельный батальон охраныВо время Великой Отечественной войны воины батальона несли службу по охране Главного командования Красной Армии в осажденной Москве и во время выездов представителей Ставки Верховного Главнокомандования на фронт. Когда по решению правительства из столицы в глубь страны были эвакуированы некоторые наркоматы и правительственные учреждения, часть личного состава убыла для обеспечения охраны вместе с ними. Тем не менее за годы войны боевой опыт получили более половины бойцов и командиров батальона охраны. На смену ушедшим в действующую армию бойцам в батальон были приняты на службу более сотни девушек-добровольцев.

Всего только в период битвы за Москву работниками комендатуры совместно с бойцами отдельного батальона охраны было задержано и обезврежено 50 шпионов, 27 диверсантов, около 700 провокаторов, более тысячи грабителей и мародеров. За мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны, безупречную службу при охране Наркомата обороны и Ставки ВГК сотни воинов батальона были удостоены государственных наград. Навечно в списки части зачислены 8 офицеров и солдат – Героев Советского Союза.

Отдельный стрелковый полк охраныШли годы, с развитием Вооруженных Сил расширялась сфера применения главного формирования охраны.

В 1947 году батальон был переформирован в 4-й отдельный стрелковый полк охраны Министерства Вооруженных Сил. В октябре 1967 года полк переформировывается в 1-ю отдельную стрелковую бригаду охраны Министерства обороны. Особое внимание уделяется вопросам повышения боеготовности, боевой подготовке, внешнему виду и строевой подтянутости личного состава, полевой выучке, совершенствованию форм и методов охраны органов военного управления. В обучении и воспитании личного состава доминирует суворовский принцип «учиться тому, что необходимо на войне».

За успехи в боевой и политической подготовке, образцовое несение службы по охране объектов Министерства обороны в 1979 году бригада охраны награждается орденом Красной Звезды.

Непосредственно перед образованием 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка эти задачи выполняла 27-я отдельная мотострелковая бригада Западного военного округа, созданная из личного состава расформированной в 2009 году бригады охраны.

Памятник русскому гвардейцу Семёновского полка на Семеновской площади в Москве11 октября 2008 года к 325-летию Семёновского полка на Семёновской площади в Москве был торжественно открыт памятник русскому гвардейцу Семёновского полка работы скульптора Андрея Клыкова.

Памятник выполнен по проекту народного художника России Вячеслава Клыкова скульптором Андреем Клыковым. Архитекторы проекта - Игорь и Дана Воскресенские. Памятник гвардейцу Семеновского полка стал вторым в округе памятником гвардейцам Петровского времени. Первый памятник – солдату Преображенского полка Сергею Бухвостову, созданный также по проекту Вячеслава Клыкова, установлен в 2005 году на Преображенской площади.

Вручение Семеновскому полку Боевого знамени, 03 мая 2014 года16 апреля 2013 года Президентом Российской Федерации В. В. Путиным подписан Указ. Текст Указа гласит: «В целях возрождения славных воинских исторических традиций постановляю присвоить 1-му отдельному стрелковому полку почетное наименование "Семеновский" и впредь именовать его: 1-й отдельный стрелковый Семеновский полк».

Во вновь созданный Семеновский полк (в/ч 75384) вошли стрелковые батальоны 27-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр), ранее входившие состав 1-й отдельной стрелковой бригады охраны (ОСБрО).

3 мая 2014 года в современной истории Семеновского полка произошло ещё одно важное событие – воинской части 75384 вручено Боевое Знамя нового образца.

Известные люди, служившие в полку:

Бестужев-Рюмин Михаил Павлович – декабрист.

Муравьёв-Апостол Сергей Иванович – декабрист.

Суворов Александр Васильевич – генералиссимус.

Трубников Кузьма Петрович – советский военачальник.

Тухачевский Михаил Николаевич – Маршал Советского Союза.

Чаадаев Пётр Яковлевич – русский философ и публицист, друг А. С. Пушкина.

© «Семеновский полк»