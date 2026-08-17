СЕМЁНОВ, ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Семёнов, Григорий Михайлович (13[25].09.1890, караул Куранджа, Дурулгаевской станицы Забайкальского казачьего вой­ска — 30.08.1946, Москва) — один из лидеров белого движения в Сибири и на Дальнем Востоке. Казак. Говорил по-русски, монгольски и бурятски. В 1911 хорунжий. Участник Первой мировой вой­ны 1914 – 1918 . Георгиевский кавалер, есаул. В июне 1917 назначен комиссаром Временного правительства 1917 по формированию добровольческих частей из монголов и бурят в Забайкальской области. В декабре 1917 начал действовать против советской власти в районе станций Даурия и Маньчжурия, а затем в восточном Забайкалье. Был разбит красными отрядами С. Г. Лазо и 1 марта 1918 отступил в Маньчжурию. 5 апреля вторгся на территорию России, имея в составе своих сил японских военнослужащих. Был провозглашен атаманом Особого маньчжурского отряда. В мае отряд С. числом в 7 тыс. штыков и сабель атаковал Читу, но был разбит и в июле отброшен за границу. Но в условиях наступления Чехословацкого корпуса против красных в Сибири 28 августа С. вошел в Читу. 10 сентября С. назначен командиром 5-го Приамурского армейского корпуса Сибирской армии. Вел борьбу с партизанами. Вой­ска С. славились особой жестокостью. Не признал переворот 18 ноября и установление диктатуры А. В. Колчака . 8 декабря создал Отдельную Восточно-Сибирскую армию численностью до 10 тыс., около половины которой составляли казаки. 9 мая 1919 избран вой­сковым атаманом Забайкальского казачьего вой­ска, также стал походным атаманом забайкальцев, амурцев и уссурийцев. В результате примирения с А. В. Колчаком назначен им 25 мая командиром 6-го Восточно-Сибирского армейского корпуса. 18 июля С. произведен в генерал-майоры и назначен помощником главного начальника Приамурского края и командующего вой­сками Приамурского военного округа, 23 декабря — произведен в генерал-лейтенанты и назначен командующим вой­сками Иркутского, Забайкальского и Приамурского военных округов. Осуществлял белый террор . В условиях крушения своего режима 4 января 1920 А. В. Колчак передал С. всю полноту власти на востоке России. С. возглавил Восточный фронт (затем Дальневосточную армию) и Правительство Российской восточной окраины в Чите. 22 октября Народно-революционная армия Дальневосточной республики (ДВР) выбила вой­ска С. из Читы, и он бежал в Маньчжурию. Пытался возобновить борьбу с большевиками, просил помощи в Японии и США, где был на время арестован. Жил в Нагасаки, затем в Даляне, возглавлял Дальневосточный союз казаков, участвовал в деятельности Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурской империи. В ходе Маньчжурской операции 1945 арестован советскими вой­сками. 30 августа 1946 на процессе ряда деятелей дальневосточной белой эмиграции С. приговорен к смерти. Повешен.

Соч.: О себе: Воспоминания, мысли и выводы. М., 2002.

Лит.: Шерешевский Б. М. Разгром семёновщины (апрель — ноябрь 1920 г.). О роли Дальневосточной республики в борьбе за ликвидацию «читинской пробки» и объединение Дальнего Востока. Новосибирск, 1966; Василевский В. И. Революция и Гражданская вой­на в Забайкалье: Краткий биографический указатель. Чита, 1989; Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1917–1919. М., 2019; Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1920–1922. М., 2019. А. В. Шубин.