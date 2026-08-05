СЕМЕНКОВО, МУЗЕЙ

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семенково». Музей был открыт в 1992 году в 12 км от города Вологды по Кирилловскому шоссе, на правом берегу реки Вологды.

Исторически эта территория принадлежала старинному селу Барское (посёлок Майский). Площадь музея составляет 12,7 га. В настоящее время в музее находятся 19 построек - экспонатов: 10 домов, 6 амбаров, ледник, баня и часовня (новодел). Все они построены во второй половине XIX - начале ХХ века и вывезены из Тотемского, Тарногского и Нюксенского районов Вологодской области.

Самой старой постройкой в музее является дом Кочкиных из Тарногского района, датируемая 70-ми годами XIX века. В центре деревни стоит большой, богато украшенный пропильной и скульптурной резьбой дом Болотовых (начало ХХ века) из Нюксенского района. Построить и содержать такой дом мог только очень умелый и трудолюбивый человек. Здесь представлены экспозиции, посвященные разным видам трудовой деятельности крестьянина: «Основные и вспомогательные занятия крестьянского населения», «Обработка льна», «Плотницкое и столярное мастерство».

В доме Слободиных (вторая половина XIX века, Тотемский район) развёрнута экспозиция, посвящённая охоте . Здесь представлены охотничьи трофеи, оружие и снаряжение; посетители могут узнать много интересного о русской традиционной охоте.

Активно используется ландшафт музея. Благодаря тому, что ландшафт музейной территории включает в себя хвойный и смешанный лес, болото, заливной луг, ручьи и реку, здесь проводятся учебные занятия по природоведению и географии. Естественным продолжением темы «Человек и природа» служит экскурсия в лес, примыкающий с двух сторон к музею.

В состав музея входит комплекс «Вологодская ярмарка» - ярмарочная площадь с торговыми рядами, качелями и каруселью. Здесь проводятся этнографические и фольклорные праздники, фестивали и театрализованные представления. Реставрационно-восстановительные работы ведутся в рамках областной целевой программы «Развитие Архитектурно-этнографического музея вологодской области на период 2004-2010 годов».

Иллюстрации:

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семенково».