СЕМЬ МУДРЕЦОВ (др.-греч. οἱ ἑπτά σοφοί)

По утверждению Диогена Лаэртского (со ссылкой на Деметрия Фалерского), понятие «семь мудрецов» появилось при афинском архонте Дамасии (582/1 г. до н.э.). У разных авторов встречается около двадцати имен «семи мудрецов», но чаще всего называются Фалес Милетский , Солон из Афин, Биант Приенский , Питтак Митиленский, Клеобул Линдский, Хилон из Спарты и коринфский тиран Периандр . Первые четыре имени фигурируют во всех списках, Фалес почти всегда – на первом месте. У Платона в диалоге «Протагор» в самом раннем из дошедших до нас списков к ним добавлены Клеобул, Хилон и Мисон, родом из Хен. Ходили списки, в которых к мудрецам причисляется скиф Анахарсис, певец Орфей или философ Пифагор . Некоторые мудрецы из основного списка были правителями своих городов (как Питтак, Клеобул или Периандр), другие – законодателями (Солон, Хилон), судьями (Биант), философами и учеными (Фалес), но большинство соединяло в себе несколько ипостасей; практически все были поэтами и/или авторами загадок.

Традиция вкладывала в уста мудрецов множество глубокомысленных изречений, значительную часть из которых приводит Диоген Лаэртский. Неизвестный поэт так поведал о некоторых из них:

«Мера важнее всего!» – Клеобул говаривал Линдский;

В Спарте – «Познай себя самого!» – проповедовал Хилон;

«Сдерживай гнев», – увещал Периандр, уроженец Коринфа;

«Лишку ни в чем», – поговорка была митиленца Питтака;

«Жизни конец наблюдай», – повторялось Солоном Афинским;

«Худших везде большинство», – говорилось Биантом Приенским;

«Ни за кого не ручайся», – Фалеса Милетского слово.

Лучшие сентенции мудрецов было начертаны на стенах дельфийского храма Аполлона. В источниках встречаются разногласия по поводу соотнесенности цитат с тем или иным мудрецом: так, выражение «Познай себя» некоторые приписывали Фалесу. Есть несколько версий известного рассказа о том, как золотой треножник (или чаша) по велению оракула должен был достаться мудрейшему: его передали Фалесу, он отправил его другому мудрецу, тот – третьему и так далее, пока приз не вернулся обратно к Фалесу (по другому варианту – последним в цепочке был Солон), который посвятил его Аполлону Дельфийскому.

Исторические Источники: Геродот. История. Кн. III, V;

Платон. Протагор;

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов;

Плутарх. Пир семи мудрецов.

Decimi Magni Ausonii Ludus septem sapientum / Introduzione, testo, traduzione e commento a cura di E. Cazzuffi. Hildesheim et al., 2014 (Spudasmata. Bd. 160).

Иллюстрация:

Мозаика с римской виллы у Баальбека (Гелиополис) (III в.): Муза Каллиопа в окружении 7 мудрецов – Фалес, Питтак, Солон, Биант, Клеобул, Хилон, Периандр и затесавшийся в эту компанию Сократ.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева