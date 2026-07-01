СЕЛУНСКАЯ Надежда Андреевна

Родился 22.08.1968. Окончила исторический факультет МГУ в 1990 г.

Кандидатская диссертация : Каструм Римской провинции (ИВИ РАН, 1994).

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН .

Член редколлегии альманаха «Диалог со временем».

Область интересов : Поздняя античность, Возрождение в Италии и Средиземноморье.

Сочинения: Современные перспективы изучения средневековой общины или «как это не было». // Историческая наука сегодня. М., «URSS» , 2010. С. 355-368.

Свидетельства кризиса и жажда спасения :запрещенная роскошь, святая бедность, искупительный юбилей в средневековой Италии. // Диалог со временем. М., 2010. Вып.34. С. 290-311.

Голод, изобилие и кризисы в мифологии исторической памяти. Диалог со временем. М., 2010. Вып. 32. С. 347-355.

Рольф Тоштендаль. Возвращение историзма? // Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы. М., ЛКИ, 2011. С., 343-355. 1 а.л.

Джоаккино Вольпе: пройденный век идей. // Диалог со временем . М., 2011. Вып. 36 . С. 403-423. 1,3 п.л.

Свидетельства кризиса и жажда спасения. запрещенная роскошь, святая бедность, искупительный юбилей в средневековой Италии. // Диалог со временем. М., 2011. Вып. 34. С. 290-310. 1,3 п.л.