СЕЛУНСКАЯ Надежда Андреевна
Родился 22.08.1968. Окончила исторический факультет МГУ в 1990 г.
Кандидатская диссертация: Каструм Римской провинции (ИВИ РАН, 1994).
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра интеллектуальной истории Института всеобщей истории РАН.
Член редколлегии альманаха «Диалог со временем».
Область интересов: Поздняя античность, Возрождение в Италии и Средиземноморье.
Сочинения: Современные перспективы изучения средневековой общины или «как это не было». // Историческая наука сегодня. М., «URSS» , 2010. С. 355-368.
Свидетельства кризиса и жажда спасения :запрещенная роскошь, святая бедность, искупительный юбилей в средневековой Италии. // Диалог со временем. М., 2010. Вып.34. С. 290-311.
Голод, изобилие и кризисы в мифологии исторической памяти. Диалог со временем. М., 2010. Вып. 32. С. 347-355.
Рольф Тоштендаль. Возвращение историзма? // Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы. М., ЛКИ, 2011. С., 343-355. 1 а.л.
Джоаккино Вольпе: пройденный век идей. // Диалог со временем . М., 2011. Вып. 36 . С. 403-423. 1,3 п.л.
Свидетельства кризиса и жажда спасения. запрещенная роскошь, святая бедность, искупительный юбилей в средневековой Италии. // Диалог со временем. М., 2011. Вып. 34. С. 290-310. 1,3 п.л.