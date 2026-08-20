СЕЛИВЕРСТОВА, Наталия Борисовна

Музыковед, музыкальный критик, музыкальный редактор, педагог. Кандидат искусствоведения (2010).

В 1980 окончила теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова . Среди учителей — П. А. Вульфиус, Е. А. Ручьевская.

Занималась педагогической и просветительской деятельностью. Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по теме «Европейские театральные традиции в оперной режиссуре Эммануила Каплана» (по специальности 17.00.01 «Театральное искусство», научный руководитель Н. А. Маркарьян).

В Санкт-Петербургской консерватории : заведующая литературно-драматургической частью (с 2001), редактор Театра оперы и балета; редактор газеты Санкт-Петербургской консерватории «Конса.ру» (2007–2011; с 2008 — «Консерватория.ру», с 2011 — «Консерватория» ); преподаватель курса истории театра на кафедре музыкальной режиссуры (c 2015); сотрудник Научной музыкальной библиотеки (с 2011).

С 2007 — член редколлегии и постоянный автор музыкально-критических и исторических статей в музыкальном журнале журнала Санкт-Петербургской филармонии «Скрипичный ключ» .

Как музыкальный критик публикуется в периодической печати и научных журналах.

Научные интересы: история музыкального и драматического театра в их взаимодействии и взаимовлиянии.

Основные сочинения:

Монографии:

Музыкальная Одиссея Жанны Металлиди. СПб., 2014. 152 с.;

Условный театр в зеркале оперной режиссуры Эммануила Каплана. СПб., 2013. 168 с.

Автор статьи: Н. Б. Селиверстова