СЕЛИВЕРСТОВА, Наталия Борисовна
Музыковед, музыкальный критик, музыкальный редактор, педагог. Кандидат искусствоведения (2010).
В 1980 окончила теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. Среди учителей — П. А. Вульфиус, Е. А. Ручьевская.
Занималась педагогической и просветительской деятельностью. Защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения по теме «Европейские театральные традиции в оперной режиссуре Эммануила Каплана» (по специальности 17.00.01 «Театральное искусство», научный руководитель Н. А. Маркарьян).
В Санкт-Петербургской консерватории: заведующая литературно-драматургической частью (с 2001), редактор Театра оперы и балета; редактор газеты Санкт-Петербургской консерватории «Конса.ру» (2007–2011; с 2008 — «Консерватория.ру», с 2011 — «Консерватория»); преподаватель курса истории театра на кафедре музыкальной режиссуры (c 2015); сотрудник Научной музыкальной библиотеки (с 2011).
С 2007 — член редколлегии и постоянный автор музыкально-критических и исторических статей в музыкальном журнале журнала Санкт-Петербургской филармонии «Скрипичный ключ».
Как музыкальный критик публикуется в периодической печати и научных журналах.
Научные интересы: история музыкального и драматического театра в их взаимодействии и взаимовлиянии.
Основные сочинения:
Монографии:
Музыкальная Одиссея Жанны Металлиди. СПб., 2014. 152 с.;
Условный театр в зеркале оперной режиссуры Эммануила Каплана. СПб., 2013. 168 с.
Автор статьи: Н. Б. Селиверстова