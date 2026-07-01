СЕЛИВАНОВ Игорь Николаевич

Родился в 1961 г. Окончил Курский государственный педагогический институт в 1983 г.

Кандидатская диссертация : Французско-камбоджийские отношения в 60-70-е годы ХХ в. (Московский педагогический государственный университет, 1991).

Докторская диссертация : Индокитай во внешней политике Франции: послеколониальный период (Там же).

Доктор исторических наук, профессор , заведующий кафедрой всеобщей истории исторического факультета Курского государственного университета.

Область интересов : Международные отношения в Индокитае после второй мировой войны, политическая история Камбоджи.

Сочинения: Франция и Камбоджа: проблемы межгосударственных отношений (50-70-е годы ХХ в.). М.,1993;

Внешняя политика Франции периода Пятой республики. Историографические очерки. М.,1995;

Королевство Камбоджа: политическая история (1953-2002). М., 2002 (в соавт. с Н.Н.Бектимировой);

Политическая история государств Азии и Сев. Африки. ХХ век: В 2 т. М.,1996 (в соавт., чл. ред. кол.);

ХХ век: Энциклопедический справочник. М.,2002. Т. 2. (в соавт);

Новейшая история стран Азии и Африки. Т.1-2. М.,2001 (в соавт.);

Опыт использования французского языка как средства межцивилизационного диалога в независимой Камбодже // Восток. 2001. №1;

Внешняя политика Вьетнама и Лаоса. Поиски новых подходов в отношениях с Россией и Китаем // Страны Индокитая в 90-е годы. М., 1999;

Формирование политики Франции в отношении государств Индокитая после Женевского совещания 1954 г (до начала второй индокитайской войны) // Индокитай на рубеже веков. М., 2002.