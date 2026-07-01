СЕЛИВАЧЁВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

из потомственных дворян Санкт-Петербургской губ. Предки Селивачева состояли на военной службе еще в XVIII в., отец будущего генерала был участником обороны Севастополя в Крымскую войну. Окончил Псковский кадетский корпус (1886), 1-е военное Павловское училище (1888), Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1894). В службу вступил из кадет Псковского кадетского корпуса в 1-е военное Павловское училище юнкером рядового звания (01.09.1886). Произведен в юнкера унтер-офицерского звания (04.03.1887). Портупей-юнкер (13.11.1887). Старший портупей-юнкер (11.02.1888). Подпоручик (с 09.08.1888 со старшинством с 07.08.1887). Поручик (с 27.04.1892 со старшинством с 07.08.1891). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 18.05.1894). Капитан (за выслугу лет, с 08.10.1900 со старшинством с 06.05.1900 с зачислением по армейской пехоте). Подполковник (с 06.05.1903). Полковник (за отличия в делах против японцев, с 31.05.1906; 22.11.1907 Высочайше даровано ст. с 03.10.1904). Генерал-майор (за отличие по службе, с 22.03.1914). Генерал-лейтенант (за отличие в делах против неприятеля, с 22.09.1916 со старшинством с 27.05.1916). В 147-м пехотном Самарском полку (с 08.1888, прибыл 13.09.1888). Командирован в Николаевскую академию Генерального штаба для держания вступительного экзамена (20.08.1891). Зачислен (02.09.1891). Отчислен от академии к своей части «и вместе с тем для ближайшего ознакомления со службою Генерального штаба в поле, командирован на время лагерных сборов в распоряжение штаба Петербургского военного округа» (25.05.1894). На время лагерного сбора прикомандирован к штабу 37-й пехотной дивизии (15.07.1894). Откомандирован в полк (01.09.1894). Прибыл (06.09.1894). Назначен заведующим полковой учебной командой (11.09.1894). Принял команду (01.10.1894). Командирован в Новгород для участия в полевой поездке 22-й пехотной дивизии в качестве руководителя (01-17.07.1896). Командирован в Новгород для участия в подвижном сборе 22-й пехотной дивизии (05-22.08.1896). Сдал полковую учебную команду (08.01.1897). Прикомандирован к штабу I армейского корпуса для ознакомления с обязанностями старшего адъютанта, куда и отправился (09.01.1897). Старший адъютант штаба I армейского корпуса (27.01.1897-05.01.1901). По предписанию штаба Петербургского военного округа избран делопроизводителем комиссии по исследованию строя жизни юнкеров Павловского военного училища и кадет 1-го и Николаевского кадетских корпусов (16.12.1898-15.05.1899). Переведен на службу в 85-й пехотный Выборгский Его Императорского, Королевского Величества императора Германского короля Прусского Вильгельма II полк (05.01.1901), прибыл и назначен командующим 3-й ротой (19.01.1901), утвержден в должности командира роты (11.05.1901). По распоряжению начальства был частным руководителем полевых поездок офицеров I армейского корпуса (17-27.06.1901; 07-17.05.1902; 22-30.08.1907). Член полкового суда (20.11.1901-21.02.1902). И.д. старшего адъютанта по строевой части и начальника штаба 22-й пехотной дивизии в лагерном сборе под Шимском (26.06-17.08.1902). В 88-м пехотном Петровском полку (с 06.05.1903). Исключен из списков 85-го пехотного полка с оставлением в прикомандировании впредь до сдачи роты и отправления к новому месту служения (14.05.1903). Сдал роту и отправился по переводу (21.05.1903). Зачислен в списки 88-го пехотного Петровского полка (18.05.1903). Прибыл (22.05.1903). Наблюдающий за учебной и охотничьей командами (27.05.1903-18.02.1904). Вр. командующий 2-м батальоном (27.05-10.08.1903). Вр. командующий 1-м батальоном (30.09.1903-26.02.1904, 10.08-04.09.1904). Председатель полкового суда (05.11.1904-20.02.1904). Командующий 3-м батальоном (с 18.02.1904, вступил в должность 21.02.1904, утвержден 15.04.1904). Наблюдающий за учебной командой полка (с 15.04.1904). Отправился вместе с полком на театр военных действий (19.07.1904), прибыл в Маньчжурию (27.08.1904). Участник русско-японской войны (27.08-03.10.1904). При взятии Новгородской сопки ранен ружейной пулей в левую ушную область, пуля засела поперек наружного прохода в костях и хрящах (03.10.1904). Принят под покровительство Александровского комитета о раненых в число раненых 2-го класса (26.01.1906). Комендант военно-санитарного парохода «Полезный» с оставлением в списках полка (Высочайший приказ 10.04.1905). Отчислен от должности командира 3-го батальона (05.05.1905). Сдал пароход и отправился в 88-й пехотный запасный батальон (31.10.1905). Прибыл к батальону (13.11.1905). Прикомандирован к 85-му пехотному запасному батальону (28.11.1905). Прикомандирован к нештатной команде 88-го пехотного Петровского полка (19.04.1906). По прибытии полка с Дальнего Востока перечислен в полк и назначен командиром 3-го батальона (28.04.1906). Принял батальон (01.05.1906). С батальоном в командировке в Череповце для несения охранной службы (30.08-04.09.1906). Командирован в Санкт-Петербург, в комитет по образованию войск (04.09.1906). Сдал батальон (04.09.1906). В комиссии по пересмотру устава полевой службы (08.09-30.11.1906). Член комиссии по пересмотру образцов пехотного снаряжения (30.11.1906-15.01.1907). Членом комиссии генерал-адъютанта Зарубаева, учрежденной при Главном штабе (15.01-30.04.1907). Прибыл из Комитета по образованию войск и вступил в командование 3-м батальоном (10.05.1907). Вр. командовал полком (28.06-01.07.1907). Командирован руководителем на полевую поездку офицеров I армейского корпуса в окрестностях города Ораниенбаума (22-30.08.1907). Командирован в комитет по образованию войск в Санкт-Петербург (11.09.1907-16.01.1908). Назначен от комитета по образованию войск членом комиссии для производства поверки успешности выполнения принятых офицерской стрелковой школой программ и правильности постановки курса практических занятий (17.09.1907). Командир 179-го пехотного Усть-Двинского полка (с 09.01.1908, отправился 29.01.1908, прибыл и вступил в должность 31.01.1908). Впредь до отправления к новому месту служения прикомандирован к 88-му пехотному Петровскому полку (11.01.1908). Командир 4-го Финляндского стрелкового полка (с 02.11.1911, отправился к месту назначения 24.12.1911, прибыл и вступил в командование 30.12.1911).

Начальник 4-й Финляндской отдельной стрелковой бригады (с 02.04.1914, со 2-й половины 04.1915 – стрелковой дивизии). Участник Первой мировой войны (25.08.1914-02.09.1917). Со штабом 4-й Финляндской стрелковой бригады выступил по железной дороге из Таммерфорса (21.08.1914). Прибыл в Августов, высадка и наступление бригады к гор. Леску и Маркграбово, отход к Августову (25.08.1914). Занятие позиции у Августова в авангарде XXII армейского корпуса. Бой под Августовым и отход на позиции у д.д. Груски и Ястржембна (03-04.09.1914). Отбитие атак противника на позиции у д. Груски (06.09.1914). Расположение в районе д.д. Копчаны – Голынка – Липск Мурованный в резерве XXII арм. корпуса (10-13.09.1914). Наступление в составе корпуса к линии д. Калеты – Студянка, авангардное дело у д. Калеты (14.09.1914). Атака позиции противника у м. Копциово и д. Ковале (16.09.1914). Дело у д. Берзники и занятие с боем города Сейны (17.09.1914). Наступление в правой колонне корпуса на Сувалки, двухдневный лесной бой у д. Гаврихруда (18-20.09.1914). Преследование противника к м. Бакаларжево и расположение у д. Францишково и Юзефово (21.09.1914). Бои в составе XXII армейского корпуса в районе д.д. Орлово, Мариино, Александрова, занятие и укрепление позиции (22-30.09.1914, 01-02.10.1914). Переход бригады к Августову в резерв командующего 10-й армией (03.10.1914). Занятие позиции у м. Райгрод и двухдневный бой под местечком, отбитие атак немцев (05-08.10.1914). Наступательный бой у д. Косилы и Лазаруя и преследование противника к р. Малкиен, занятие позиций на переправах у д. Макошейен, Кутцен и Свениткин (09-12.10.1914). На позициях у Малкиен (13-18.10.1914). Наступление на город Лык и занятие позиции на линии д. Гр. Мрозен, Регельн, Нейендорф (19-22.10.1914). Бои у д. Гр. Мрозен и Сибба, занятие с боем д. Сибба (23.10.1914). Бой под г. Лыком, занятие его и продвижение к линии д. Клаусен, Оградкен (24.10.1914). Бой под г. Арисом, занятие его и выдвижение на позицию к линии озер, занятие и укрепление занятых позиций (25-31.10.1914). Передвижение бригады к м. Бенкгейм (Восточная Пруссия) в резерв XXII армейского корпуса (01-04.11.1914). Выдвижение к д. Гр. и Кл. Пиллакен и Гембалкен (05-16.11.1914). Выдвижение, занятие и укрепление позиции на линии д. Буддерн – Амаменгоф, поиски разведчиков (17.11-31.12.1914). На прежней позиции (01-07.01.1915). Передвижение по железной дороге в составе XXII армейского корпуса к Львову (08-19.01.1914). Наступательные бои в Карпатах и занятие позиции на хребтах Мыта и Растично (20-25.01.1915). Бои на позициях на хребтах Мыта и Растично, у д.д. Козювка, Россохачь, Оравчик (26.01-28.04.1915). Отход дивизии с Карпат, бои у города Дорогобыч и на линии д. Семеновка – Нейдорм (Гай Нижний) (29.04-07.05.1915). Отход дивизии с боями у д. Бригидау и Раделич к линии д. Горуско – Раделич (переход в состав VI армейского корпуса, 17-19.05.1915). Бой и занятие д. Бильче и Иозефсберг (01.06.1915). Отступательные бои на позициях северного берега реки Днестр и занятие позиции у м. Бобрка (05-10.06.1915). Отбитие атак противника в трехдневном бою у м. Бобрка (10-13.06.1915). Отход за р. Гнилая Липа и бой у гор. Бржезаны (в составе XXII армейского корпуса, 14-15.06.1915). В резерве армии у м. Поморжаны (16.06-06.07.1915). На позициях у д. Дунаюв и Добротвор (05-27.06.1915). Посадка дивизии на железную дорогу на ст. Броды (28.06.1915). Передвижение по железной дороге на ст. Кошедары (01-03.08.1915). Наступление дивизии на крепость Ковно и бои на позициях у м. Янова, Неверовичи и Кормяслова (в составе 10-й армии и XXVI армейского корпуса, 03-05.08.1915). Отход с боями у д. Жижморы, Страшуны, Александровка, Курганы, оз. Окмянское и д. Поддумбля к городу Новые Троки (06-12.08.1915). Двухдневный бой под городом Новые Троки (13-14.08.1915). Бои у города Новые Троки в резерве Кавказской Гренадерской дивизии (15-23.08.1915). Бои на позиции у м. Крево (17-30.09.1915). Сосредоточение дивизии к м. Беница в резерве XXVI армейского корпуса и переход в район д. Канюхи в резерв V Кавказского армейского корпуса (01-12.10.1915). Посадка на железную дорогу на станции Полочаны (13.10.1915).

Передвижение по железной дороге и расквартирование дивизии в окрестностях Николаева для укомплектования и пополнения (14.10-21.11.1915). Высадка на станции Ярмолинцы (23.11.1915). Сосредоточение дивизии в районе м. Чемеровце – д. Скородынце (в составе 7-й армии и V Кавказского армейского корпуса, 24.11-14.12.1915). Наступление и атака позиции противника на линии д. Пилява – Площа – выс. 387 (14-16.12.1915). На занятой позиции на линии д. Пилява – Площа и высота 387, работы по укреплению позиции (17.12.1915-23.02.1916). Отход и сосредоточение в районе Подволочиск – Тарноруда в резерве армии (в составе V Кавказского армейского корпуса, 24.02.1916). В районе города Ровно в резерве 8-й армии (в составе VIII армейского корпуса, 25.02-16.05.1916). Эвакуирован вглубь России по болезни (26.02-24.04.1916). Подготовка к прорыву и прорыв укрепленной позиции противника под Луцком на участке д. Бакалин – Пелжа – Малин – Корыта (17-25.05.1916). В авангарде VIII армейского корпуса: преследование противника от Луцка и бои у д. Боголюбы, Забороль, Голышево и на переправах через р. Полонку (26-28.05.1916). Сосредоточение дивизии в районе м. Суск в резерве XXXIX и V Сибирского армейских корпусов (29-31.05.1916). Передвижение к м. Рожище (01.06.1916). Сосредоточение в районе д. Хопнев – Соловатичи (в составе ХХХ армейского корпуса, 03.06.1916). Передвижение в район м. Рожище – колония Винцента в резерв 8-й армии и бой у д. Гадомичи (13-й Финляндский стрелковый полк, 04-07.06.1916). Переброска дивизии побригадно в ХХХ и V Сибирский армейские корпуса, участие в боях 6-й Сибирской и 50-й пехотной дивизий у Рожище (08-25.06.1916). Развертывание дивизии на позиции на линии д. Арсоновичи – Корсынь – Литогощи, бой у д. Арсоновичи (15-й Финляндский стрелковый полк, 26-28.06.1916). Сосредоточение дивизии в районе д. Сафьяновка (в составе I Туркестанского армейского корпуса) и передвижение в район д. Ивановка (29.06-06.07.1916). Занятие и укрепление позиции на р. Стоход у Гулевичи (07-12.07.1916). Бои за овладение господским двором Грушевно, предмостным укреплением у д. Заячевка и занятие участка позиции на западном берегу р. Стоход, ночной бой у господского двора Гулевичи (13-22.07.1916). Расположение в районе д. Градыски (в резерве 3-й армии) и д. Грава (в составе Сводного корпуса, 24-30.07.1916). Занятие позиции на р. Стоход против д. Рудка Червище и подготовка к прорыву позиции противника (01-04.08.1916). Прорыв укрепленной позиции противника у д. Рудка-Червище и выдвижение вперед до д. Геленин (05-07.08.1916). При захвате Червищенского плацдарма на западном берегу р. Стоход взято 1146 пленных, орудие, 4 миномета, 18 пулеметов. Работы по укреплению занятой позиции (08-12.08.1916). В районе д. Грива в резерве XXVI армейского корпуса (13-19.08.1916). Занятие, закрепление и оборона позиции на р. Стоход (20.08-02.09.1916). Передвижение и сосредоточение дивизии в районе д. Яромельские Будки (в составе XXVI армейского корпуса, 03-07.09.1916). Переход в район Кашовка и Ивановка (в состав I Туркестанского армейского корпуса), занятие, укрепление и оборона позиции на участке м. Гулевичи – Рудка Миринская (в составе отряда генерала Ванновского, 08.09-19.11.1916). Посадка на железную дорогу на станции Маневичи (20.11.1916). Передвижение по железной дороге в город Кременец (21-23.11.1916). Сосредоточение в районе д. Колодно – Новики – Ихровица – Плешковице – Вертелка – Иванчаны (24.11-31.12.1916). В том же районе в резерве командующего 11-й армией (01.01-27.02.1917). Занятие, укрепление и оборона позиции на линии д. Гнидава – Лес Хукалиовце (в составе XVII армейского корпуса, 28.02-03.04.1917). По распоряжению командующего 11-й армией отправился в штаб Киевского военного округа для руководства и наблюдения за формированием отделов управления XLIX армейского корпуса (03.04.1917). Допущен к командованию XLIX армейским корпусом (16.04.1917). Прибыл из командировки по формированию управления корпуса и вступил в командование корпусом (25.05.1917). Занятие и укрепление позиции XLIX армейского корпуса на линии м. Зборув – д. Цоцувка – Августувка – Конюхы, подготовка к операции прорыва (26.05-17.06.1917). Прорыв укрепленной позиции противника на участке высота Могила – д. Конюхы, преследование отходящего противника и закрепление на захваченной позиции (18-19.06.1917). Командующий 7-й армией (с 21.06.1917, отправился по назначению, прибыл и вступил в командование армией 22.06.1917). Оборона 7-й армией позиции против города Бржезаны (22.06-06.07.1917). Отступательные бои 7-й армии на р. Серет, Стрыпа, Збруч (07-13.07.1917). Занятие, закрепление и оборона 7-й армией позиции на линии м. Гржималув – р. Гнила – р. Збруч, работы по закреплению и усовершенствованию позиции, отбитие атак противника у Гусятина (14.07-02.09.1917). Совершил два полета на аэроплане для наблюдения за позициями (08.1917). Поддержал телеграмму главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта генерала А.И. Деникина А.Ф. Керенскому, Л.Г. Корнилову и главнокомандующим фронтами с протестом против смещения генерала Л.Г. Корнилова с поста Верховного главнокомандующего (28.08.1917). Арестован за поддержку Корнилова (02.09.1917). В послужном списке указано, что для освидетельствования состояния здоровья на предмет эвакуации внутрь России отправился в штаб армий Юго-Западного фронта, сдав армию (02.09.1917). Освидетельствован к эвакуированию через Киевский эвакуационный пункт (11.09.1917). Поступил на учет Петроградского тылового распределительно-эвакуационного пункта (13.09.1917). Уволен в отпуск по болезни (20.09-20.11.1917). Возвратился из отпуска на учет того же пункта (20.11.1917). Переосвидетельствован и вновь уволен в двухмесячный отпуск (24.11.1917-24.01.1918). Возвратился из отпуска на учет того же пункта (24.01.1918). Переосвидетельствован и вновь уволен (25.01-25.03.1918). На основании приказа Народного комиссара по военным делам от 29.01.1918 № 113 согласно личного желания уволен вовсе от военной службы (19.03.1918). Проживал в Финляндии. Возвратился в Россию, жил в Петрограде. Перетаскивал доски и бочки, работал поденщиком на заводе (1918). В первом петроградском отделении третьей (военно-морской) секции Единого государственного архивного фонда (с кон. 08.1918). Зав. отделом (с 01.09.1918). Заведующий первым московским отделением третьей секции Единого государственного архивного фонда (с 01.11.1918). Зав. третьей секцией (с 15.12.1918). Член коллегии Главного управления архивным делом. Сотрудник-составитель в комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. при Всероссийском главном штабе. Преподавал в академии Генштаба РККА и на курсах разведки и военного контроля. Контактировал с московским антибольшевистским подпольем. Участник Гражданской войны. На службе в РККА (с кон. 12.1918). Арестован по подозрению в принадлежности к антибольшевистскому подполью (09.02.1919). Содержался в Бутырской тюрьме. Освобожден (03.1919). Вновь арестован (сер. 04-07.1919). Освобожден по ходатайству большевика Д.Б. Рязанова. По предложению председателя РВСР Л.Д. Троцкого назначен помощником командующего Южным фронтом (с 30.07.1919). Командующий группой войск Южного фронта в составе 8-й и части 13-й армии (около 13.08–07.09.1919). Участвовал в неудачном контрнаступлении Южного фронта (08-09.1919). Принял на себя вр. командование 8-й армией для ликвидации прорыва противника (07-13.09.1919). Заболел (13.09.1919) и умер от острого желудочно-кишечного заболевания в селе Костомаровка на Дону. Похоронен в селе Костомаровка. Могила, по всей видимости, утрачена.

Награды: орден Белого Орла с мечами (за отличие в делах против неприятеля, 1917), Св. Владимира 2-й ст. с мечами (за отличие в делах против неприятеля, Высочайший приказ 08.10.1915), Высочайшее благоволение (за отличие в делах против неприятеля, 08.10.1915), Св. Георгия 4-й ст. «за то, что 7 мая 1915 г., когда австрийцы в превосходных силах атаковали его позицию у д. Гай-Вышний и в нескольких пунктах прорвали ее, генерал-майор Селивачев, находясь под сильным огнем противника, организовал и предпринял контратаку, в результате которой отбросил австрийцев за д. Семеновку, а затем перешел в наступление частями своей дивизии и укрепился на заранее намеченной позиции, чем обеспечил положение войск своего корпуса» (Высочайший приказ 01.09.1915), Георгиевское оружие (за бои 25.01-27.02.1915 у д. Росохач, приказ 8-й армии № 418. 18.04.1915), Св. Анны 1-й ст. с мечами (за отличие в делах против неприятеля, Высочайший приказ 10.07.1915), Св. Станислава 1-й ст. с мечами (за отличие в делах против неприятеля, Высочайший приказ 26.02.1915), Св. Владимира 3-й ст. (за отличие по службе, Высочайший приказ 0612.1913), мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (за отличие в делах против неприятеля, 27.03.1915), Св. Анны 2-й ст. (Высочайший приказ 06.12.1910), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (приказ по войскам 1-й маньчжурской армии. 28.11.1904 № 24 за отличия в боях с японцами 28.09-05.10.1904), Св. Анны 3-й ст. (06.12.1902), Св. Станислава 3-й ст. (06.12.1898), серебряная на александровской ленте медаль в память царствования императора Александра III (26.02.1896), светло-бронзовая медаль с бантом в память русско-японской войны (27.09.1906), румынский офицерский крест ордена Звезды 4-го класса (разрешено принять и носить 15.02.1899).

Соч.: Селивачев В.И. Японо-Русская война. Петровцы на Путиловской сопке (Воспоминания батальонного командира). СПб., 1905.

Женат первым браком на дочери протоиерея Лейб-гвардии Конно-гренадерского полка Марии Федотовне Гордиевской. Дети: Борис (03.02.1895), Ксения (25.05.1896), Татьяна (05.10.1897), Михаил (07.11.1901), Константин (21.01.1909), Анастасия (05.05.1903).