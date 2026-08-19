СЕЛИМ III

Селим III ( тур. III. Selim) (24.12.1761, Стамбул — 28.07.1808, там же) — султан (1789–1807) Османской империи (ОИ) , известный масштабными реформами. Сын султана Мустафы III (1757–1774). Благодаря либеральным взглядам отца получил нетипичное для шехзаде воспитание, повлиявшее на стремление С. III реформировать ОИ. После смерти Мустафы III на престол взошел его брат Абдулхамид I (1774–1789), а будущего С. III во избежание мятежей заточили в 1774–1789 в особых покоях (кафесе) дворца Топкапы. В 1785 из-за неудачной попытки великого везира Халил Хамид-паши (1736–1785) сместить Абдулхамида I, причастность к чему С. III не была доказана, он оказался в изоляции, но сумел наладить связи с внешним миром, в том числе — с Людовиком XVI .

После смерти дяди С. III взошел на престол в один из сложнейших моментов в истории ОИ, воевавшей с Россией и Австрией и расколотой внутренними восстаниями. После поражения османских вой­ск под Фокшанами (1789) и Рымником (1789) австрийцы заняли Белград и Бухарест, а русские — Аккерман и Бендеры. Систовский мир 1791 с Австрией сохранил за османами почти все земли Валахии и Молдавии, ранее занятые Австрией. Но продолжение вой­ны с Россией оказалось для османских сил катастрофическим и привело к заключению Ясского мира (1792), установившего новую османско-российскую границу по рекам Днестр и Кубань и исключавшего любые притязания Порты на Крым.

После Ясского мира крупным вельможам было приказано представить письменные предложения по реформам («ляиха»). В основу программы масштабных военных и административно-политических реформ с целью укрепления османской военной мощи и власти султана лег отчет Абу-Бекир Ратиб-эфенди, османского посла в Вене. Они известны как низам-ы джедид («новый порядок»), так же называли и создававшиеся по приказу С. III новые вой­сковые подразделения. В 1792 С. III издал «Обновление закона о тимарах и зеаметах», затем указы об основании инженерного училища, строительстве флота, пороховых и оружейных заводов и др. Для финансирования реорганизации армии и флота С. III ввел новые налоги, учредил особое финансовое ведомство — ирад-ы джедид (букв. «новые доходы»).

Несмотря на предпринятые преобразования, ОИ не смогла противостоять французской армии Наполеона в Египте, на Балканах вспыхнуло Первое сербское восстание 1804–1813, в 1806 началась новая русско-турецкая вой­на (см. Русско-турецкие вой­ны XVI—XIX вв. ). Нововведения и укрепление султанской власти вы­звали недовольство консервативных кругов во главе с улемами и янычарами, местной знати, растущие беспорядки в провинциях. В мае 1807 в ходе восстания под предводительством Мусы-паши Кёсе мятежники захватили Стамбул, поместили С. III под домашний арест, а на престол возвели старшего сына Абдулхамида I — Мустафу IV. В июле 1808 верные С. III вой­ска под командованием Мустафа-паши Байрактара заняли столицу, но Мустафа IV, опасаясь за свою жизнь, приказал задушить С. III.

Наследие С. III противоречиво оценивалось современниками и историками. Его упрекали в непоследовательности (за 18 лет правления сменил 10 великих везиров), но C. III начал процесс модернизации, при нем появились постоянные османские посольства в европейских столицах, он покровительствовал искусству и архитектуре, слыл талантливым поэтом и музыкантом.

Лит. : Shaw S. J. Between Old and New: The Ottoman Empire under Sultan Selim III, 1789–1807. Cambridge, 1971; Петросян И. Е., Петросян Ю. А. Османская империя: реформы и реформаторы (конец XVIII — начало XX в.). М., 1993; Финкель К. История Османской империи: видение Османа. М., 2017. П. В. Шлыков .