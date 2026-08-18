СЕЛЕВКИДСКАЯ ЭРА

Система летоисчисления, существовавшая в державе Селевкидов и широко используемая на всем Ближнем Востоке вплоть до арабского завоевания.

Также называлась Греческой эрой. Первый год эры Селевкидов соответствует 312 (по македонскому календарю)/311 (по вавилонскому календарю) году до н.э. – в сущности, первому году правления Селевка I Никатора. Несмотря на то, что царский титул был принят Селевком в 306 г. до н.э., его самостоятельное правление началось именно в 312/311 г. до н.э., когда он с триумфом вернул себе Вавилонию. Само летоисчисление было введено позже, вероятно, сыном Никатора Антиохом Ι (281–261 гг. до н.э.), однако по-прежнему все еще не ясно, что именно стало главной причиной введения новой системы летоисчисления: стремление ли Антиоха I сочетать македонскую и вавилонскую календарную традицию или желание подчеркнуть таким образом начало новой эпохи – эпохи царствования Селевка и его потомков. Возможно, это идеологически было связно также с популярной идеей наступления Золотого века. Эра Селевкидов существовала в двух стилях – Македонском и Вавилонском. В документах, адресованных македонянам и грекам, а также в полисах использовалось македонское летоисчисление, в то время как в вавилонских текстах эра Селевкидов велась в соответствии с вавилонской системой отсчета. Селевкидская эра по Македонскому стилю начиналась с 1-го дия (7-го октября) 312 г. до н.э., по Вавилонскому же – с 1-го нисану (3-го апреля) 311 г. до н.э. Таким образом, между Македонским и Вавилонским стилями была разница в шесть месяцев, и в Вавилонском стиле месяцы с октября по декабрь и с января по март должны были датироваться на год позже, чем в Македонском стиле. Историческое значение эры Селевкидов заключается также и в том, что она не только стала первой общераспространенной на Ближнем Востоке системой летоисчисления, значительно пережив установившую ее династию (даже в настоящее время она используется в некоторых несторианских общинах), но и оказала влияниена некоторые другие системы летоисчисления – например, эру Аршакидов или Коммагенскую эру.

Автор статьи: Е.М. Берзон