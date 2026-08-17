СЕЛЕВК IV ФИЛОПАТОР (Σέλευκος Φιλοπάτωρ)

Царь из династии Селевкидов, правивший со 187 по 175 гг. до н.э., второй сын царя Антиоха III (223–187 гг. до н.э.) и его супруги царицы Лаодики III.

О ранних годах царевича известно немного. По всей видимости, в 196 г. он принимал участие в малоазийской кампании своего отца, после чего его резиденцией стала вновь восстановленная Антиохом III после опустошительного набега фракийцев Лисимахия. Этот город должен был стать политическим центром власти Селевкидов в Европе, а также их военной базой в предстоящей войне с Римом, и поэтому новое назначение Селевка сложно переоценить. Однако в 193 г. неожиданно по неизвестным нам причинам умирает его старший брат Антиох, после чего Селевк становится наследником престола. Его положение еще больше укрепляется в 189 г., когда Антиох III официально провозгласил Селевка своим соправителем и даровал ему титул царя.

Селевк принимал активное участие в развернувшейся в 192 г. войне с Римской республикой: в битве при Магнесии (190 г.) он командовал левым крылом селевкидского войска, а в 189 г. вел мирные переговоры с Манлием Вульсоном. После заключения Апамейского мира Антиох III отправился в поход на Восток, Селевку же было поручено управление западными областями царства.

После гибели отца в Элимаиде летом 187 г. Селевк становится полновластным царем. Вступив на престол, он столкнулся с серьезными финансовыми затруднениями: бесконечные войны и походы предшествующих лет стоили значительных затрат, по условиям же Апамейского мирного договора Селевкиды (в числе прочего) лишались своих малоазийских владений, а также были обязаны выплатить контрибуцию в 12 000 талантов. Неудивительно, что такие проблемы повлекли за собой увеличение налоговых сборов. Эти меры частично отражены в приводимой авторами 2-й Маккавейской книги истории о попытке царского вельможи Гелиодора ограбить Иерусалимский храм.

Несмотря на потерю Малой Азии, которая в некотором роде служила «мостом», соединявшим Селевкидов с Европой, Селевк IV вел политику, направленную на укрепление связей с Грецией и Македонией. Так, царь выдал свою дочь Лаодику замуж за последнего македонского царя Персея, а также предпринял попытку установить дружественные отношения с Родосом, Афинами и Ахейским союзом. Сам Селевк был женат на Лаодике – предположительно, своей родной сестре, которая раньше была женой его старшего брата Антиоха – и имел от нее двух сыновей, Деметрия (I) и Антиоха, и дочь – упоминаемую выше Лаодику.

В 175 г. Селевк IV пал жертвой заговора, во главе которого стоял его приближенный и «правая рука» во всех делах Гелиодор. В государстве на короткое время возникла смута, поскольку старший сын убитого царя Деметрий пребывал в это время в Риме в качестве заложника. Однако Гелиодору не удалось захватить всю власть в свои руки, так как вскоре объявился еще один претендент на престол – младший брат Селевка IV Антиох (IV). Последнему при поддержке Пергама удалось ликвидировать ненадежного вельможу и принять бразды правления в свои руки.

Иллюстрация :

Серебрянная тетрадрахма Селевка IV.