СЕЛЕВК II КАЛИННИК (др.-греч. Σέλευκος Καλλίνικος)

Царь из династии Селевкидов, правивший с 246 по 226 гг. до н.э., старший сын царя Антиоха II (261–246 гг. до н.э.) и царицы Лаодики Ι.

Селевка II прозвали также Погоном (Πώγων), «Бородачом»

Вступив на престол после неожиданной смерти своего отца, он (или, во всяком случае, его сторонники) предпринял меры по устранению еще одного претендента на престол – своего только что родившегося единокровного брата, сына второй жены Антиоха ΙΙ принцессы из дома Лагидов Береники: младенец и его мать были убиты в Антиохии. Эти обстоятельства стали поводом для вторжения Птолемея III, брата погибшей царицы, и повлекли за собой череду кровавых конфликтов, именуемых Третьей Сирийской войной или «войной Лаодики». Война продолжалась до 241 г., в результате чего были потеряны стратегически важный город-порт Селевкия-в-Пиерии, а также ряд территорий на южном побережье Малой Азии и на Геллеспонте. Помимо внешнего врага, Селевк ΙΙ столкнулся также с внутрисемейными распрями: его младший брат Антиох, прозванный Гиераксом (Ἱέραξ – ястреб, сокол), при поддержке матери и ее родственников, а также безусловной заинтересованности Птолемея III, принял царский титул и обосновался на малоазийских землях Селевкидов. Селевк предпринял попытку подавить мятеж, однако был разбит Гиераксом, заключившим союз с галатами и понтийским царем Митридатом ΙΙ, в битве при Анкире (ок. 237 г.).

Вскоре после этого Селевк II выступил в новый поход, на Восток, намереваясь вернуть отпавшие к тому времени земли – Бактрию и Парфию. Обстоятельства этой кампании не вполне ясны: по одной из версий, Селевк был пленен парфянским царем Аршаком I и пребывал несколько лет в таком положении, по другой – напротив, Аршак признал над собой власть Селевкида. Селевк был вынужден вернуться в связи с волнениями в Вавилоне и Антиохии, после чего он, объединившись с пергамским династом Атталом I, успешно отразил попытку вторжения своего брата в Месопотамию. Сам Гиеракс вскоре был убит своими бывшими союзниками галатами (ок. 227). Селевк ΙΙ ненадолго пережил Антиоха, погибнув в результате неудачного падения с лошади в 226 г. Его преемники, Селевк ΙΙΙ (царствовавший всего два года) и Антиох III, унаследовали ослабленное войнами и усобицами государство, лишившееся значительных территорий на Востоке и в Малой Азии, на которых зарождались новые государственные образования – Греко-Бактрийское, Парфянское и Пергамское царства.

Иллюстрация :

Серебрянная тетрадрахма Селевка II.