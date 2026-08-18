СЕЛЕВК I НИКАТОР (др.-греч. Σέλευκος Νικάτωρ)

Царь державы Селевкидов с 306 г. до н.э., основатель одноименной династии, сын Антиоха, одного из военачальников царя Филиппа II, и Лаодики.

В 334 г. Селевк, подобно многим молодым македонянам, отправился вслед за Александром в Великий поход против Дария III. В отличие от многих диадохов, Селевк изначально не обладал большой властью и занимал достаточно скромный военный пост. Однако вскоре он был возвышен до должности начальника гипаспистов личной охраны царя и, безусловно, стал одним из его доверенных лиц. Об этом может свидетельствовать также тот факт, что дотоле неприметный Селевк на великой свадьбе в Сузах в числе наиболее приближенных соратников Александра получил в жены девушку, происходившую из одной из самых знатных персидских семей – Апаму, дочь сатрапа Спитамена, который ранее, в 329 г., поднял против македонского царя восстание в Согдиане. Апама подарила ему сына – Антиоха (I). Таким образом, в жилах наследника текла и иранская кровь, что впоследствии сыграло немалую роль в утверждении власти и укреплении влияния Селевка на Востоке.

После смерти Александра в 323 г. он получил в управление Вавилонию и почетную должность хилиарха. Через два года Селевк, выступив на стороне Птолемея (I), участвовал в убийстве регента Пердикки. Однако миру не суждено было наступить, и диадох столкнулся с новыми проблемами в лице Антигона (Монофтальма) и его юного сына Деметрия (Полиоркета). Не имея возможности противостоять им, Селевк, оставив Вавилонию, бежал в Египет к Птолемею (316 г.). В 312 г. Деметрий Полиоркет был разбит Птолемеем и Селевком в битве при Газе, после чего Селевк заручившись поддержкой правителя Египта (впрочем, довольно скромной), выдворил Антигона из своих владений, где был с радостью встречен местными жителями. Впоследствии именно это событие стало точкой отсчет Селевкидской эры – нового летоисчисления, многие столетия просуществовавшего на Ближнем Востоке.

После этого Селевк, разбив выступившего против него стратега Мидии Никанора (сторонника Антигона), стал полновластным владыкой не только Вавилонии, но также Мидии, Персиды и Сузианы. Однако война с Антигоном все еще продолжалась, а Деметрию, его сыну, даже удалось на короткое время захватить Вавилон, что однако не спасло его армию от разгрома. В конечном итоге, Антигон был разбит Селевком, и между двумя противниками был заключен мир. В это же время Селевк основывает новую столицу – Селевкию-на-Тигре, а уже в 306 г. он, подобно другим диадохам, официально принимает царский титул, после чего решает предпринять вслед за Александром поход в Индию. Результатом этой компании стало заключение соглашения с индийским правителем Чандрагуптой, который в знак дружбы подарил Селевку 500 слонов. Эти животные сыграли немаловажную роль в разгроме союзниками – Лисимахом, Селевком, Кассандром и Птолемеем – Антигона и Деметрия в сражении при Ипсе, состоявшемся в 301 г.

Однако сразу же после победы возник новый конфликт: яблоком раздора стала область Келесирия, права на которую оспаривали друг у друга Птолемей и Селевк. Не доверяя недавним союзникам, Селевк решил привлечь на свою сторону старого врага – Деметрия Полиоркета, еще не сдавшего позиции после поражения при Ипсе. Альянс был скреплен браком уже немолодого Селевка с юной дочерью Деметрия Стратоникой, впоследствии переданной в жены Антиоху, который в 294 г. стал соправителем своего отца и был назначен царем восточных областей царства – так называемых «Верхних сатрапий». Впрочем, новый союз оказался совсем недолговечным и между старыми противниками вновь вспыхнула война. Правда, Деметрию не удалось добиться успеха, и он кончил свои дни в роли почетного пленника Селевка.

Тем временем, Селевк уже был встревожен усилением другого своего соперника – Лисимаха. Пользуясь сложившимися обстоятельствами, обусловленными накалом страстей в семье последнего, а также гибелью оклеветанного сына Лисимаха Агафокла, Селевк, подстрекаемый женой убитого и заручившись поддержкой пергамского династа Филетера и некоторых других малоазийских правителей, выступил в поход против бывшего соратника. В 281 г. в долине Корупедион состоялось сражение, где Лисимах и сложил свою голову. Спустя почти 40 лет кровавых междоусобиц победителем стал Селевк, однако и его гибель была близка. Переправившись в Европу, Селевк намеревался отправиться на свою родину – Македонию, где не был уже более полувека.

И здесь Победитель был сражен ударом в спину, который нанес сын Птолемея I Птолемей Керавн, который, будучи лишен своим отцом наследства, нашел прибежище при дворе у Селевка, но, мечтая о македонском престоле, предпочел подло убить своего благодетеля. Впрочем, Керавну, ставшему царем Македонии, не суждено было долгое царствование: в 279 г. он погиб, сражаясь против кельтских орд, вторгшихся в тот год на Балканы. Власть же над царством Селевка принял его наследник Антиох I. Сама держава, созданная Никатором – крупнейшее из образовавшихся после смерти Александра Великого эллинистических государств – просуществовала еще почти 250 лет, до 64 г. до н.э., когда Сирия, ее географический и политический центр, была преобразована в римскую провинцию.

Иллюстрация :

Золотой статер Селевка I.