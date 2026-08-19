СЕКУЛЯРНЫЕ ИГРЫ, СТОЛЕТНИЕ ИГРЫ (лат. Ludi saeculares, от saeculum век, эпоха)

Религиозная церемония, включавшая жертвоприношения и театральные представления, проводившаяся в Риме раз в столетие, первоначальное название – Тарентинские игры.

Они проводились в течение трех дней и ночей для того, чтобы отметить конец одной эпохи и начало следующей. Периодичность – раз в 100 или 110 лет – по одной из версий была связана с максимальным сроком человеческой жизни. Согласно традиции, установление игр связывается с сабинянином Валезием из Тарента, который молился за исцеление своих детей и получил указание принести жертвы на Марсовом поле Плутону и Прозерпине. Он это сделал, и место, где Валезий принес жертву, получило название Тарент; это относилось к 509 г. до н.э.

Первые документально засвидетельствованные игры прошли в 249 г. до н.э., затем – в 149 или 146 г. до н.э., во время их три ночи подряд совершались жертвоприношения подземным богам. Точное время проведения игр определяли квиндецивиры при помощи Сивиллиных книг.

При соблюдении периодичности Игры должны были бы состояться в 49 г. до н.э., но этому помешали события гражданских войн. Игры были восстановлены Августом и проведены с 31 мая по 3 июня 17 г. до н.э. Жертвы на Марсовом поле ночью вместо Плутона и Прозерпины были принесены мойрам (fates), богиням рождения (илифиям) и Матери Земле (Terra Mater), днем совершались жертвоприношения на Палатине и Капитолии в честь других римских богов, после каждой жертвы следовало театральное представление. Ключевую роль в праздновании играли Август и Агриппа. На этих играх был исполнен Столетний гимн, написанный специально для этих игр Горацием .

Следующие игры состоялись в 88 и 204 г. н.э., кроме того, император Клавдий в 47 г. н.э. отметил 800-летие Рима, что привело ко второму циклу игр в 148 и 248 гг. (в этих играх ритуалы проводились в храме Венеры и Ромы, а не на Марсовом поле).

Иллюстрация :

Денарий Домициана с изображением алтаря, сооруженного в честь Столетних игр.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев