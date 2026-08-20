СЕКСТ ПОМПЕЙ ФЕСТ (лат. Sextus Pompeius Festus)

Римский грамматик и антиквар II в. н.э., автор словаря.

Этот глссарий организован в алфавитном порядке и является сокращением труда Марка Веррия Флакка «О значении слов» (De Verborum Significatu). Фест значительно сократил текст Флакка как в количестве книг, так и в числе глосс, удалив те слова, которые не имели надежного объяснения, а также те, что вышли из употребления. Изредка Фест вводит и свои толкования. Его словарь сохранился в одном манускрипте XI века – Codex Farnesinus, остальная же часть известна благодаря извлечениям Павла Диакона (кон. VIII в. до н.э.); сам Павел тоже весьма радикально подошел к тексту Феста, сократив почти 90% статей, а многие удалив. Значение работы Феста заключается, прежде всего, в сохранении и толковании многих устаревших грамматических конструкций и цитат римских авторов архаического периода, не известных по другим источникам. Фесть собирался написать еще одно сочинение о древних словах с примерами (Fest. s.v. Poriciam), но мы не знаем, сделал ли он это.

Сочинения :

Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome / Edidit W. M. Lindsay. Lipsiae, 1913;

Павел Диакон. Эпитома сочинения Секста Помпея Феста «О значении слов» / Пер., комм. и вст. ст. А. А. Павлова. Сыктывкар, 2012.

Иллюстрация :

Титульный лист издания Павла Диакона. Амстердам, 1700.