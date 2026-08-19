СЕКСТ ЭМПИРИК (др.-греч. Σέξτος ὁ ἑμπειρικός; лат. Sextus Empiricus)

Римский философ- скептик .

Секст Эмпирик жил в Афинах, Александрии и Риме. Он был учеником врача Геродота из Тарса, ученика крупнейшего врача-эмпирика II в. Менодота Никомедийского, и учителем Сатурнина. Прозвище «Эмпирик», скорее всего, является следствием того, что он принадлежал к этой школе врачей до того, как стал философом (это вообще характерно для того времени: 6 из 8 последователей Пиррона после Эниседема – практикующие врачи-эмпирики). Сексту Эмпирику принадлежат «Пирроновы положения» и «Против ученых». В «Пирроновых положениях» он формулирует основные положения скептической философии и рассуждает о ее сущности и методе. «Против ученых» содержит в первых шести книгах критику отдельных наук (грамматики, риторики, геометрии, арифметики, астрологии, музыки), а в последних пяти рассматривает логику, физику и этику.

Для того, чтобы показать укорененность скептической традиции в греческой философии, Секст Эмпирик старается найти следы скепсиса у греческих философов, начиная с Ксенофана . Его книги содержат ценнейший доксографический материал. Хотя он и не является оригинальным мыслителем, его авторитет в античности был высок: Диоген Лаэртский включил его в школьное преемство, а Ипполит Римский пользовался его сочинением для полемики с античными философами.

Сочинения :

Sexti Empirici opera / Rec. H. Mutschmann, J. Mau. T. 1-2. Lipsiae, 1912-1914;

Секст Эмпирик. Сочинения. Под общ. ред. А. Ф. Лосева. Т. 1-2. М., 1975-1976.