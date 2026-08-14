СЕГЬЕ, ПЬЕР

Сегьé ( фр . Séguier) , Пьер , герцог де Вильмор (1650) (28.05.1588, Париж — 28.01.1672, Сен-Жермен-ан-Ле, ныне деп. Ивелин) — французский государственный деятель эпохи Людовика XIII и Людовика XIV , канцлер Франции, член Французской академии. Происходил из семьи потомственных магистратов. Его дед, в память которого С. получил свое имя, занимал должности судьи и магистрата Парижского парламента. Отец, Жан Сегье, был заместителем парижского прево (королевский чиновник, наделенный судебными функциями) по гражданским делам. Получил образование в иезуитском коллеже Ла-Флеш. Карьеру начал в 1621 с должности интенданта провинции Гиень, где ему оказывал покровительство губернатор, герцог д’Эпернон. После смерти своего дяди в 1624 С. наследовал от него должность президента Счетной палаты Парижского парламента, где прослужил пять лет. На способного и энергичного С. обратил внимание кардинал Ришелье , по рекомендации которого Людовик XIII назначил его в феврале 1633 хранителем печатей (министром юстиции), а в декабре 1635 — канцлером Франции. В 1639 руководил карательной операцией по подавлению восстания в Нормандии против повышения габели (соляного налога). Будучи одним из ближайших сподвижников Ришелье, С. сохранил влияние и при его преемнике во главе правительства — кардинале Дж. Мазарини . Сыграл важную роль в передаче прав регентства Анне Австрийской , вопреки воле умершего в мае 1643 Людовика XIII, за что был возведен в ранг государственного министра. В период Фронды С. проявил непоследовательность, примкнув в 1652 к Гастону Орлеанскому и принцу Конде , но вскоре осознал свою ошибку. С. был прощен Мазарини, который восстановил его на посту хранителя печатей, а затем и канцлера Франции. Людовик XIV, взявший в свои руки всю полноту власти после смерти Мазарини (март 1661), оставил за С. судопроизводство и дела гражданской администрации. С. участвовал в судебном процессе бывшего сюринтенданта финансов Н. Фуке, обвиненного в коррупции и злоупотреблении властью (1661), руководил реорганизацией французской полиции (март 1667) и составлением нового уголовного законодательства (1670). Однако реальное политическое влияние С. постепенно падало, переходя в руки Ж.-Б. Кольбера . Тем не менее, король предоставил С. редкую привилегию — оставаться в министерском кресле до конца жизни. За десятилетия государственной деятельности С. сыграл важную роль в формирование абсолютизма во Франции. Значителен и его вклад, как мецената, в развитие французской культуры. В круг его внеслужебного общения входили художники и литераторы. С. был собирателем книг и древних рукописей. Его библиотека насчитывала 14 тыс. томов. В 1642 он стал преемником Ришелье как глава и протектор Французской академии, в которой состоял с момента ее создания в 1635.

Лит. : Люблинская А. Д. Франция при Ришелье. Французский абсолютизм в 1630–1642 гг. Л., 1982; Bercé Y.-M. La naissance dramatique de l’absolutisme. Paris, 1992; Блюш Ф. Людовик XIV. М., 1998; Nexon Y. Le chancelier Séguier (1588–1672), ministre, dévot et mécène au Grand Siècle. Paris, 2015; Черкасов П. П. Кардинал Ришелье. М., 2015. П. П. Черкасов.