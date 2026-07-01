СЕГАДОРСКОЕ ВОССТАНИЕ

Восстание в каталонских землях в середине XVII века, которое также именуют Каталанской революцией.

Причиной считают последствия жесткого правления фаворита Филиппа IV графа-герцога Оливареса. Ситуация в регионе осложнилась после оккупации французскими войсками соседнего Руссильона. Оливарес решил провести мобилизацию в Каталонии для отправки войск в Италию. Параллельно в самой Каталонии планировалось разместить королевскую армию. Сословия провинции посчитали это решение наступлением на традиционные вольности.

В Каталонии вспыхнули восстания сегадоров – жнецов. Сословия заявили о независимости Каталонии и попросили защиты у французов. В 1640 году был убит вице-король. Ситуация для Испанской монархии осложнялась участием в Тридцатилетней войне и восстанием в Португалии. Каталонцы объявили о низложении Филиппа IV в качестве графа Барселоны, а наиболее радикальные представители Каталонского восстания попытались превратить Каталонию в республику. Однако республиканский проект просуществовал недолго. Уже в начале 1641 после победы сил восставших и французов над испанцами при Монтжуике графом был объявлен Людовик XIII .

В 1642 франко-каталанские силы развили успех. Под руководством Филиппа де Ла Мот-Уданкура были одержаны победы в битвах при Монтмело и Льеиде. Однако усиление политического, экономического, административного контроля французов над всеми сферами жизни в Барселоне постепенно восстанавливало местное население против союзников.

Действия испанцев также становились успешнее: в 1644 году восставшие проиграли вторую битву при Льеиде, что навлекло на французского командующего обвинения в измене. Ситуация становилась все более тяжелой для французов в начале 1650-х. Решительная атака испанской армии завершилась осадой Барселоны. Испания смогла сосредоточить все имевшиеся силы на этом направлении, т.к. после 1648 года признала независимость Нидерландов и отделение Португалии.

В 1652 Каталония капитулировала. В 1659 году французы подписали Пиренейский мир, по которому Филипп IV признавался графом Барселоны, но Испания отказывалась от Руссильона.

Автор статьи: Крылов К.Е.