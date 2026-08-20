СЕФЕВИДЫ

Сефеви́ды — династия, правившая в Иране и на Южн. Кавказе в начале XVI — середине XVIII в. Родоначальник — основатель суфийского братства сафавийя шайх Сафи-ад-Дин Исхак (1252–1334), обосновавшийся в конце XIII в. в Ардебиле ( Иранский Азербайджан ). Его преемники, передававшие по наследству авторитет наставника (муршида) суфизма , к середине XV в. превратились в настоящих владетелей Ардебильского округа, а братство — в подобие боевого ордена, который действовал под лозунгами джихада , опираясь в военном отношении на кызылбашей , а в религиозно-юридическом — на муджтахидов шиизма (имамитов) . К концу века орден столкнулся с султанатом Ак-Коюнлу , против которого в 1499 выступил шайх Исмаил ( Исмаил I ), создавший своими походами державу со столицей в Тебризе , охватывавшую, наряду с Ираном, территории современных Азербайджана, Армении, Зап. и Южн. Афганистана, Южн. и Вост. Туркменистана, периодически — Ирака и Грузии.

Сын и внук Исмаила — Тахмасп I (1524–1576) и Исмаил II (1576–1577) вели длительные вой­ны с Османской империей и Шейбанидами и неоднократно подавляли массовые движения (в частности, Гилянские восстания XVI–XVII вв ., мятеж под водительством суфиев в Тебризе 1571–1573). Столица в условиях Ирано-османских вой­н с 1555 переместилась в Казвин . Междоусобицы при сыне Тахмаспа, Мухаммаде Худабанде (1578–1587), привели к потере кавказских, хорасанских и месопотамских владений. ­Большинство кызылбашской верхушки сплотилось вокруг Аббаса I , который, кроме того, заручился поддержкой вождей Курдистана и Луристана и светской и духовной элиты персов-«таджиков» (см. Иранцы 2 ), перенеся столицу в Исфахан (с 1597/1598). Созданный им обширный шахский удел (хасса), который к 1670-м включал целые области ( Гилян , Мазандеран и др.) позволил финансировать содержание двора и чиновничества, а также постоянного вой­ска. Налоговые, административные, военные и иные преобразования способствовали социально-экономическому подъему. Однако чиновничий произвол, вызывавший при внуке Аббаса, Сафи (1629–1642), почти непрерывные восстания (в Гиляне, 1629, в Казвине, 1632, и другие, преимущественно на землях хасса), раздача хасса в ленные владения и фискальный пресс при Аббасе II (1642–1666) и Сулаймане (1666–1694) привели в начале XVIII в. к росту массового недовольства С. (восстания в Кандагаре , 1709, в Дагестане , 1711 и 1719, среди курдов , 1715, в Герате , 1716, у шахсевенов в Ширване , белуджей , армян, 1717–1722). Афганцы-гильзаи взяли Исфахан и умертвили Султан-Хусайна (1694–1722), чей сын Тахмасп II (1722–1732) бежал в Казвин; вой­ска Османов заняли почти весь Вост. Кавказ и Зап. Иран, Петра I — каспийское побережье. В 1736 Аббаса III (1732–1736) низложил Надир-шах Афшар .

Эпоха С. ознаменовалась крупномасштабным строительством — инфраструктурным (прокладка дорог, обустройство постоялых дворов — караван-сараев, проведение оросительных сооружений и водоснабжения, возведение исфаханских мостов — Аллахверди-хана и Хаджу), дворцовым и сакральным (преимущественно в Исфахане и окрестностях — Шахская мечеть, мечеть шайха Лутфаллаха и др.). Высочайшего расцвета достигла миниатюрная живопись (Садики-бег Афшар, мастера исфаханской школы — Баба-шах, Ага Риза, Риза-йи Аббаси и др.). В области литературы в основном прослеживается преемственность с предшествующими периодами. Интеллектуальная жизнь испытала сильнейшее воздействие умеренного шиизма, в рамках которого и эволюционировала далее философская мысль, в частности ширазская школа — Мир Дамад (ум. в 1631) и Мулла Садра (ум. в 1640).

Внутренние источники по истории С., помимо громадного пласта документов, включают множество повествовательных памятников нескольких культурно-языковых традиций. Наиболее яркие образцы персидского (преимущественно придворного или официального) историописания: для XVI–XVII вв. — анонимная «Летопись шаха Исмаила Сафави» (Тарих-и шах Исма‘ил-и Сафави), запись бесед 2-го из С. с османскими послами (Тазкира-йи шах Тахмасп — «Памятка шаха Тахмаспа») и др.; для XVIII в. — работы дееписателей Надир-шаха (прежде всего Махди-хана Астрабади) и автобиография шайха Мухаммада Али Хазина и др.

Среди внешних источников огромное значение имеют повествования европейских путешественников, часто посещавших владения С. с середины XVI в. (наиболее содержательные — А. Олеария, Ж. Шардена, Ж. Б. Тавернье).

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