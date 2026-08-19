СЕДЖОН ВЕЛИКИЙ

Седжóн Великий ( кор. «Седжон-тэван»; также Ли До, Вонджон; посмертные имена Чанхон-тэван, Мёнхё-тэван) (07.05.1397, Ханян (ныне Сеул) — 18.05.1450, Ханян) — четвертый ван (1418–1450) корейского государства Чосон.

Являлся третьим сыном вана Тхэджона, но благодаря своим выдающимся способностям после добровольного отречения отца от престола именно С. В. был назначен ваном. В период правления С. В. экономика и культура Кореи достигли расцвета. Большое внимание уделял укреплению рациональных конфуцианских устоев в политической жизни. В 1420 инициировал возрождение придворной академии Чипхёнджон («Павильон, где собираются мудрецы»). Ее ученые в 1443–1444 разработали слоговой алфавит хангыль — основу корейской письменности для простого народа, не владевшего китайским письмом. К 1451 был закончен монументальный труд «История Корё», посвященный правлению предыдущей династии, в 1432 издано «Географическое описание восьми провинций» Кореи.

Большое внимание уделялось и развитию сельского хозяйства, являющегося, согласно конфуцианской традиции, основой экономики. Были внесены изменения в налоговое законодательство, увеличилась распашка целины и земель на севере, удалось добиться сбора двух урожаев, что улучшило положение крестьянства. Изданные в 1430 «Популярные беседы о земледелии» содержали практические советы для ведения более эффективного земледелия, сведения о культурах и пр. Для нужд сельского хозяйства раньше европейских аналогов были изобретены и/или повсеместно использовались дождемер, новый календарь. Однако торговля не ценилась в государстве, внедрение бумажных денег и монеты потерпело неудачу. При С. В., который сам являлся автором ряда поэтических и музыкальных сочинений, также развивались литература, живопись, музыкальное искусство и ремесло.

В сфере внешней политики расширялись контакты с Китаем. На северо-востоке к югу от р. Туманган с сооружением к 1434 шести укрепленных административных центров юкчин (Чонсон, Онсон, Кёнвон, Кёнхын, Пурён, Хверён) был установлен контроль над племенами чжурчжэней , границы Чосона вышли к современным пределам Кореи. Велось активное заселение этих земель. На юге удалось предотвратить пиратские набеги японцев с о. Цусима, установить ограниченные, но регулярные торговые контакты с этим островом.

В современной Корее С. В. наряду с полководцем Ли Сунсином считается одним из самых выдающихся исторических деятелей, просвещенным монархом. Его образ часто используется в кино и искусстве, С. изображен на банкноте 10 тыс. вон. В честь С. В. назван город, возведенный в 2012 в центре Республики Корея, куда из Сеула перенесена часть государственных учреждений. Курганный комплекс с захоронением С. В. расположен в Ёджу (провинция Кёнги).

Лит. : Курбанов С. О. История Кореи с древности до начала XXI в. СПб., 2009; Тихонов В. М., Кан Мангиль . История Кореи. Т. 1. С древнейших времен до 1904 г. М., 2011; Симбирцева Т. М. Владыки старой Кореи. М., 2012. М. А. Стоякин .