СЕДУЛИЙ, ЦЕЛИЙ (лат. Coelius Sedulius)

Христианский поэт V в.

Седулий – младший современник Пруденция. Он прожил некоторое время в Италии, а затеи переехал в Грецию. Около 430 г. он написал поэму в пяти книгах под названием «Пасхальное стихотворение» (Carmen Paschale); ей предпослано посвящение священнику Македонию, где Седулий пишет: «Я назвал это произведение "Пасхальным стихотворением", потому что принесена была в жертву наша пасха – Христос»; он избрал стихотворную форму, желая сделать свое произведение более привлекательным для читателя (в свое время так же поступил Лукреций Кар). В I книге идет речь о ветхозаветной истории, во II-IV – о жизни Христа и чудесах, которые Он совершил, в V – о страстях Христовых и воскресении.

Македоний посоветовал изложить содержание поэмы еще и в прозе; так возник ее прозаический пересказ – «Пасхальное произведение» (Opus Paschale), где появился ряд евангельских эпизодов, отсутствовавших в тексте поэмы. В изложении жизни Иисуса Седулий следует евангелиям от Матфея и Луки. Он пересказывает евангельскую историю с большой свободой, сопровождая ее аллегорическими комментариями и моралистическими замечаниями. Стиль Седулия характеризуют как чрезмерно манерный.

Кроме того, Седулию принадлежит «Гимн на восход солнца», прославляющий Христа.

Сочинения :

Памятники средневековой латинской литературы IV-VII вв. М., 1998. С. 316-325.