СЕДОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2009), заведующий отделом древней истории России СПбИИ РАН.

Родился 19 августа 1960 года в Ленинграде. В 1982 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. С 1982 по 1985 год обучался в аспирантуре кафедры истории СССР исторического факультета ЛГУ.

В 1985 году под руководством Р.Г. Скрынникова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-политическая борьба в России 70—80-х гг. XVII в. и отмена местничества».

С 1985 по 1986 год – сотрудник Музея истории ЛГУ. С 1987 года – сотрудник Санкт-Петербургского отделения Института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год - Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2009 года – ведущий научный сотрудник. С 2015 года – заведующий отделом древней истории России.

С 1995 года преподает историю в Санкт-Петербургской классической гимназии № 610.

В 2009 году защитил докторскую диссертацию «Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века».

C 2013 года – член Диссертационного совета Д 002.200.01 СПбИИ РАН, а также член Ученого совета СПбИИ РАН. С 2015 года - ответственный редактор «Трудов СПбИИ РАН».

Автор более 70 научных публикаций. Специалист по отечественной истории XVII века.

Сочинения

Закат Московского царства: Царский двор конца XVII века. СПб., 2006;

Правящая элита Русского государства. IX—начало XVIII в. Очерки истории. СПб., 2006. (В соавторстве.);

«В соборе и у владыки был в венгерском платье» (перемены в одежде новгородцев в конце XVII—начале XVIII в.) // Новгородика-2012. У истоков российской государственности. Материалы IV международной научной конференции. Ч. 1. Великий Новгород, 2013;

«Водились Пушкины с царями»: род Пушкиных и придворное общество второй половины XVII века // Пушкин и придворная среда его времени. Беляевские чтения: сборник научных статей. Вып. V. СПб., 2015. С. 11–30;

«Все де ныне государево»: традиции и новации в церковной реформе Петра I // Феномен реформ на западе и востоке Европы в начале Нового времени (XVI—XVIII вв.): сборник статей. СПб., 2013;

«Калязинская челобитная»: Замысел и историческая канва произведения» // Петербургский исторический журнал. 2015. № 4. С. 6–10;

«Самая действенная русская конституция» (Культурный традиционализм средневекового кормления и его модернизация в петровскую эпоху) // Чело. 2003. № 1 (26);

Выдающиеся представители рода Лихачевых на закате Московского царства // ВИД. Т. XXIX. СПБ., 2005;

Изменения представлений о времени в России во второй половине XVII—начале XVIII в. (по переписке монастырского стряпчего) // Religion und Integration im Moskauer Russland. Kozepte und Praktiken, Potentiale und Grenzen 14.—17. Jahrhundert. Harrassowitz Verlag. Wiesbaden, 2010;

Комплектование полков «нового строя» во второй половине XVII в. (по документам Валдайского Иверского монастыря) // Canadian-American Slavic studies Vol. 49. № 2–3. 2015. Р. 305–321;

Контрабандная торговля табаком в порубежных территория Новгородской земли во второй половине XVII в. // Труды Карельского научного центра РАН. 2012. № 4;

Оборона Чигирина в 1677 г. // Российское государство в XIV—XVII вв. СПб., 2002;

Ответ на дискуссию по поводу книги «Закат Московского царства: царский двор второй половины XVII в.» // Отечественная история. 2008. № 4;

Подворья Валдайского Иверского монастыря в Москве и Новгороде во второй половине XVII – начале XVIII века // Монастыри и архиерейские дворы в документах XVI–XVIII веков. – СПб.: Нестор-История, 2015. – (Труды Санкт-Петербургского института истории РАН; вып. 1 (17). С. 436–553;

Походы царя Федора Алексеевича в село Коломенское // Коломенское: Материалы и исследования. Вып. 13. М., 2011;

Уникальные сведения о крестьянских повинностях в Смуту // Смутное время и земские ополчения в начале XVII века. К 400-летию создания первого ополчения под предводительством П.П.Ляпунова. Рязань, 2011;

Царский двор концаXVII века // Царь Алексей Михайлович: Pro et contra. Личность царя Алексея Михайловича в восприятии современников и потомков. Антология. СПб., 2015. С. 305–356 (фрагмент монографии «Закат Московского царства. Царский двор конца XVII века»);

Челобитная князей Одоевских о своих родовых землях накануне отмены местничества // Исследования по истории средневековой Руси. К 80-летию Юрия Георгиевича Алексеева. М.; СПб., 2006.