СЕДЕКИЯ

Седéкия ( еврейск. Цидкийаху) — 20-й и последний царь Иудеи (597–587 до н. э.), из династии Давида. Его воцарение произошло на фоне противостояния Вавилона и Египта Древнего . Навуходоносор II , царь Вавилона, разгромил Иудею, отложившуюся к Египту, низложил ее царя Иехонию, племянника С., и возвел его на престол как своего вассала (597 до н. э.). Однако около 590 до н. э. при поддержке Египта С. восстал против Навуходоносора. Тот вторгся в Иудею и около начала 588 до н. э. осадил Иерусалим . В Ветхом Завете С. изображается как нерешительный правитель, который знал, что было бы лучше последовать совету пророка Иеремии и сдаться, но не пошел на это под влиянием своих советников. Осада Иерусалима продолжалась в целом более полутора лет. На помощь С. в Иудею вошли египтяне, но вавилоняне, временно сняв осаду, изгнали их и возобновили ее. Когда в стене была пробита брешь, С. попытался бежать, но близ Иерихона был пойман. Чтобы наказать С. за нарушение вассальной клятвы, Навуходоносор II приказал убить его сыновей у него на глазах, а затем ослепить его и угнать в Вавилон (587 до н. э.). Дворец и Храм в Иерусалиме были разграблены и сожжены, иудейская знать депортирована в Вавилонию , Иудейское царство аннексировано Вавилонским. С. умер в заточении в Вавилоне.

Лит. : Miller J. M., Hayes J. H. A History of Ancient Israel and Judah. 2nd ed. London, 2006. С. А. Коваль .