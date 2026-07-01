СЕБАСТЬЯНИЗМ (Sebastianismo)

Народное верование 16–17 вв. в возвращение короля Себастьяна и возрождение величия Португалии.

Себастьянизм возник в конце 16 в. Король Португалии Себастьян погиб в битве при Алкасер-Кебире в Марокко в 1578 г. На поле битвы тело не было найдено; в привезённом из Африки изуродованном трупе, выданном султаном Феса, признавать тело португальского монарха отказывались. Это породило надежды, что король не погиб, а исчез.

Слухи о «чудесном спасении», о «пленённом короле», которого коварные вельможи объявили мёртвым, стали ходить практически с момента его гибели, после которой трон перешёл к престарелому королю-кардиналу Энрике, на котором пресеклась Ависская династия. Отсутствие прямых наследников привело к переходу португальского трона к королю Испании Филиппу II, и страна, оставшаяся без короля, на 60 лет перешла под испанское владычество.

Легенда с идеализированным образом «Сокровенного короля» Себастьяна, который пробудится и придёт на помощь своему народу в самый критический момент, начала формироваться в 1580-е гг. В связи с утратой Португалией независимости эти надежды трансформировались в народную веру в то, что король таинственным образом спасся и чудесным образом вернётся, ниспровергнет правление испанских королей, и вместе с ним вернётся было могущество и процветание страны.

Себастьянистские настроения затронули разные слои португальского общества, становясь политическим лозунгом протестных движений. Одновременно подготовилась почва для появления самозванцев. Было несколько авантюристов, выдававших себя за Себастьяна: сын гончара из Алкобасы (приговорён к галерам), Матеуш Алвареш с Азорских островов, поднявший крестьянское возмущение в Эрисейре и Торреш Ведраш (повешен), некий калабриец Марко Тулио Катисоне, «Себастьян из Венеции» (повешен).

Особую роль в становлении себастьянизма сыграли куплеты Гонсалу Анеша Бандарры, малограмотного сапожника из Транкозу, представлявшие собой смесь цитат из Библии, фрагментов народной поэзии, легенд и пророчеств, в которых инквизиция не усмотрела ничего опасного. Смерть короля при загадочных обстоятельствах придала новый смысл этому сочинению – их стали интерпретировать как предсказание грядущего мессии – короля Себастьяна.

На рубеже XVI–XVII вв. себастьянизм был народной верой в чудесное спасение короля и его скорое возвращение, укрепившейся в сознании как идея спасения страны в тяжёлые времена.

Теоретический корпус себастьянизма создал Жоан де Каштру внук знаменитого мореплавателя. В своих трактатах он объединил библейскую традицию с иберийской легендой о «сокровенном короле» (rei encoberto), который ждёт подходящего момента, чтобы вернуть свой трон, и с легендой об основании португальской монархии. Он опубликовал первую версию Куплетов Бандарры (Trovas de Gonçalo Annes Bandarra), которые до того ходили в списках. В книге «Paráfrase e concordância» (Париж, 1603), он прокомментировал многие стихи в попытках найти указания на возвращение Себастьяна.

Легенда перестала быть достоянием исключительно простонародья, привлекла внимание знати, затронула образованные умы. Ярким представителем «учёного себастьянизма» в профетической интерпретации был иезуит Антониу Виейра, нашедший в стихах Бандарры аргументы для своего проекта всемирной империи.

Восстановление национальной династии на португальском троне в 1640 г. не привело к исчезновению себастьянизма, напротив, Реставрация стала казаться осуществлением пророчеств Бандарры и произошло слияние идеологии Реставрации с себастьянистскими верованиями, что придало себастьянизму окраску движения за национальную независимость.

В начале 19 в. произошло усиление себастьянизма в результате французского вторжения. Теперь Себастьян должен был вернуться, чтобы сражаться с оккупировавшей Португалию армией Наполеона. Существовал слух, что освободитель уже прибыл и спрятан на военном корабле русской эскадры, стоявшей на якоре в устье Тежу.

Завезённый в 16 в. в Бразилию иезуитами, в 19 в. себастьянизм был усвоен рабами и населением северо-запада. В 1897 г. вспыхнуло народное движение, вызванное проповедью, возвестившей, что Себастьян вернётся и принесёт справедливость голодным и отверженным. В начале 20 в. себастьянизм получил развитие в Бразилии как монархическая критика республиканского режима.

Как патриотическое течение он проявился в 20 в. в тяжёлые времена Первой республики, получил распространение среди интеллектуалов. В поисках утраченного патриотизма португальский поэт Фернанду Пессоа создал себастьянистскую интерпретацию истории Португалии.

Себастьянизм – португальский провиденциальный миф о реинкарнации суверена, исчезнувшего в «золотой век» Португалии, с возвращением которого исполнится историческая судьба нации с её исключительной миссией. Это один из элементов португальской коллективной психологии и политической культуры. Не столько как представления о короле, который должен вернуться «в одно туманное утро», сколько как тоска по великому прошлому Португалии и ожидание того момента, когда страна вновь обретёт своё могущество, как одна из форм проявления патриотизма, себастьянизм отчасти сохраняется и ныне.

Автор статьи: А.П. Черных