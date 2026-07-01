СЕБАСТЬЯН I ЖЕЛАННЫЙ

Король Португалии в 1577–1578 гг. из Ависской династии.

Сын принца Жоана Мануэла (1537–1554) и принцессы Хуаны (1534–73), дочери императора Карла V.

Провозглашён королём в возрасте 3 лет (16.06.1557) при регентстве сначала вдовы Жоана III Катарины Австрийской; затем с 1562 г. кардинала Энрике. С 20.01.1568 начал править самостоятельно, отличался честолюбием и глубокой религиозностью.

Себастьян I вынашивал планы крестового похода против неверных, но мало внимания уделял проблемам португальской империи. В 16 в. из-за нехватки ресурсов колониальная экспансия замедлилась, традиционное социальное равновесие средневекового португальского общества нарушилось: это проявилось в бегстве населения в столицу, распространении паразитических настроений, непомерном увеличении числа государственных служащих.

По мнению Себастьяна I усиление турецкого султана в Северной Африке непосредственно угрожало Пиренейскому полуострову и всей христианской Европе. В 1574 г. Себастьян I предпринял не имевшую успеха экспедицию в Танжер. В 1575 г. марокканский престол занял претендент, поддержанный турками и Себастьян I начал готовить поход против марокканского Феса. По договорённости с папой Григорием XIII экспедиция была объявлена крестовым походом.

Военная экспедиция отправилась из Лиссабона 25.06.1578 и высадилась в Танжере 07.07.1578. Пренебрегая мнением военных, Себастьян I двинулся во внутренние безводные районы. 04.08.1578 португальское войско под личным командованием короля общей численностью более 20 тыс. чел. было атаковано при Алкасер-Кибире вдвое превосходящей мусульманской армией. Португальцы потерпели катастрофическое поражение – приблизительно половина армии погибла, выкуп пленных лёг на страну тяжёлым финансовым бременем.

Король погиб в битве или же умер вскоре после неё. Это вызвало династический кризис 1578–1580 (после смерти Себастьяна I из законных потомков Мануэла I по мужской линии в живых оставался только преклонного возраста кардинал Энрике, король Португалии в 27.08.1578–31.01.1580) и поставило под вопрос суверенное существование Португальского королевства.

Португальцы отказывались верить в гибель Себастьяна I и предпочитали считать его чудесным образом спасшимся. После смерти Себастьтяна I начала складываться мессианистская легенда о великом португальском «короле в успении», который вернётся на трон, чтобы спасти Португалию. Этот образ послужил основой так называемого себастьянизма.

Cебастьянизм как мистическая вера в возвращение короля и связанное с этим возрождение «золотого века» ависской Португалии широко распространилось. С переходом португальского трона к испанским Габсбургам себастьянизм стал воплощением надежд на избавление от испанского господства и приобрёл патриотическую окраску. В период владычества Испании (1580–1640) известны 4 самозванцев, выступавших под именем Себастьяна I.

В 17 в. крупным представителем «учёного» себастьянизма был Антониу Виейра, автор проекта всемирной империи. В начале 19 в. во времена французского вторжения себастьянистские настроения вновь оживились; их элементы доныне сохраняются в португальском обществе.

Исторические источники:

Baena Parada J. de. Epitome da vida, e feitos d’el Rei D. Sebastião de Portugal. Madrid, 1691

Menezes M. de. Chronica do muito alto e muito esclarecido principe D. Sebastião decimo sexto Rey de Portugal: Primeira parte. Lisboa, 1730

Santos M. dos. Historia Sebastica: contem a vida do Augusto Principe o Senhor D. Sebastiaõ, Rey de Portugal,… Lisboa, 1735

Serräo J. Veríssimo. Documentos inéditos para a história do reinado de D. Sebastião. Coimbra, 1958

Cruz Bernardo da. Chronica d’El-Rei D. Sebastião. 2 t. Lisboa, 1903

Itinerários de El-Rei D. Sebastião 1568–1578 / Pref. J. Veríssimo Serrão. Lisboa, 1987

Crónica do Xarife Mulei Mahamet e d’El-Rei D. Sebastião 1573–1578 / Introd. S. Loureiro. Odivelas, 1987

Автор статьи: А.П. Черных