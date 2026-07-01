СЦИПИОН ЭМИЛИАН АФРИКАНСКИЙ (МЛАДШИЙ) НУМАНТИЙСКИЙ, ПУБЛИЙ КОРНЕЛИЙ (лат. Publius Cornelius Scipio Aemilianus Africanus (Iunior) Numantinus)

Римский полководец и политический деятель, был вторым сыном победителя Персея Луция Эмилия Павла.

Римский полководец и политический деятель, был вторым сыном победителя Персея Луция Эмилия Павла. Еще в детстве был усыновлен Публием Корнелием Сципионом, сыном победителя Ганнибала , Сципиона Африканского Старшего , после чего был принят в род Корнелиев и получил новое имя. В 168 г. до н. э. участвовал вместе с отцом в битве при Пидне.

После возвращения из Греции завел дружбу с греческим историком Полибием , находившимся в Риме в качестве заложника и ставшим его наставником (Polib., XXXI, 23-25). Как и многие его современники, увлекался греческой культурой и в юности много занимался греческой философией. В конце 150-х годов служил в качестве военного трибуна под начальством Л. Лициния Лукулла в Испании и был награжден как первый взошедший на вражескую стену. Играл важную роль в переговорах с Масиниссой и пытался уладить конфликт между ним и Карфагеном .

С началом Третьей Пунической войны в качестве военного трибуна поступил на службу к М. Манлию в Африку, где снова отличился в боевых операциях (Plin. N.H., XXII, 6-8). После смерти Масиниссы по его завещанию разделил Нумидию между тремя его сыновьями. В 147 г. до н. э. выступил кандидатом на должность консула и, вопреки закону Виллия о возрастных ограничениях при занятии магистратур (180 г. до н. э.), был избран и назначен командующим в Африку. Восстановив дисциплину в войсках и заблокировав гавань Карфагена, в начале 146 г. до н. э. он взял город, после чего по приказанию сената полностью разрушил его и продал оставшихся в живых жителей в рабство. За окончание Третьей Пунической войны, как и победитель Ганнибала, получил прозвище «Африканского».

В 140-30-е годы Сципион Младший играл важную роль в римской политике на Востоке, а в 142 г. до н. э. был избран цензором вместе с Л. Муммием. В этот период складывается так называемый Сципионовский кружок – группа молодых римских аристократов, разделявших филэллинские убеждения Сципиона Младшего. Сципион выступил против ратификации позорного мира, заключенного Г. Гостилием Манцином с нумантинцами при посредничестве Т. Семпрония Гракха, что привело к его вражде с последним.

В 135 г. до н. э. Сципион был во второй раз избран консулом для войны в Испании в обход закона о запрете вторичного избрания в консулы. Ему удалось в течение года принудить Нуманцию к сдаче, благодаря чему по возвращении он получил второе неофициальное прозвище «Нумантинский». Сципион выступил против реформы Тиберия Гракха и не осудил его убийство, за что подвергся нападкам со стороны гракханцев.

В 129 г. до н. э., защищая интересы своих италийских клиентов (держателей общественной земли), он провел в сенате декрет о приостановке деятельности аграрной комиссии, учрежденной в соответствии с реформой Т. Гракха. Вскоре после этого он был найден мертвым в своей постели, что вызвало подозрение об убийстве.

Исторические источники :

Полибий. Всеобщая история;

Аппиан. Римская история;

Цицерон. О дружбе;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека.

Иллюстрация :

Дж. Тьеполо, Взятие Карфагена. Холст, масло. 1729. Нью-Йорк, Метрополитен Музей.