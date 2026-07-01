СЦИЕНТИЗМ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНА­НИИ

Сциенти́зм в истори́ческом познá­нии — система представлений о научности в историческом познании и роли исторической науки как источника исторических знаний. С. в и. п., основываясь на принципах систематической эпистемологии и классической рациональности, в качестве идеала научности исторического познания берет модели мышления «строгих» наук, реализуя варианты рассудочно-рациональных научно-исследовательских практик, связанных с реконструкцией исторической действительности с помощью научных методов и научного языка познающего субъекта. Когнитивными императивами С. в и. п. выступают: 1) элиминация субъекта исторического познания из его результатов; 2) вооружение познающего субъекта научным методом, т. е. правильным способом описания и объяснения исторической действительности, позволяющим получать объективные исторические знания. С. в и. п., стремясь представить субъектно-объектные отношения в научном исследовании в жестких абстракциях, в которых господствует анонимный гнет понятий и демонстративность научной мысли, утверждает основополагающую роль исторической науки в производстве исторических знаний, избавляя их от спекулятивных суждений и телеологических заблуждений.

С. в и. п. сформировался в ХIХ в. в русле позитивистской историографии, представители которой в качестве научного статуса измерения исторического бытия признали достойным внимания только общее и особенное (см. Позитивизм в историческом познании ). В рамках номотетической когнитивной стратегии они ориентировали ученых на поиск логики истории как объективного и закономерного процесса и создание «положительной» исторической теории, которая должна быть такой же доказательной и общезначимой, как и теории в естественных науках. Доказательность исторической теории позитивисты видели в ее обоснованности историческими фактами, поэтому одной из характерных черт позитивистской историографии был эмпиризм. При этом исторические факты в рамках позитивистской историографии отождествлялись с естественнонаучными, т. е. абсолютизировался их эмпирический статус в качестве независимого от исследователя исторического явления. Кризис позитивистской историографии в конце XIX — начале XX в. сопровождался критикой С. в и. п. со стороны различных антисциентистских направлений в исторической науке, придерживавшихся идиографической когнитивной стратегии. В 1950-х — начале 1970-х, когда в западном интеллектуальном мире доминировал такой тип культуры, основу которого составляли универсальная рациональность и сциентистские формы мышления, наблюдался ренессанс С. в и. п., получивший название историографической революции. Доминантой этой революции стала сциентизация истории, выразившаяся в становлении «новой исторической науки», представители которой стремились преодолеть идио­графические когнитивные стратегии на путях социальной истории , психоанализа, структурализма , марксизма , клиометрии. Историческая наука в ее сциентистском варианте — это прежде всего социальная наука, ибо в ее рамках дилемма «общество — человек», «социум — индивид» решается на основе принципа социологизма, реализуемого в двух вариантах: 1) индивидуальное сводится к социальному; 2) индивидуальное выводится из социального.

Под влиянием идей, связанных с «линг­вистическим поворотом» и постмодернизмом , в 1970–1980-х развернулась новая критика С. в и. п. В конце XX в. в исторической науке появилось «реалистическое направление», представители которого на волне критики постмодернистских идей в рамках постнеклассической рациональности предприняли попытку возрождения С. в и. п. в мягкой форме. С одной стороны, «реалисты» отвергают идеи сциентизации исторического познания по образцу естественных наук, полагая, что между историей и естественными науками сохраняются существенные различия. С другой — они придерживаются принципов объективности и холизма в историческом познании, являющихся атрибутами С. в и. п. В современном историческом познании, наряду со сциентизмом, широкое распространении получили различные формы пвсевдосциентизма, в рамках которого под флагом научности разрабатываются различные идеологически ангажированные версии исторической действительности.

Лит. : Мучник В. М. Актуальность мифа. О тенденциях развития исторического сознания в канун третьего тысячелетия // Историческая наука и историческое сознание. Томск, 2000; Савельева И. М., Полетаев А. В. Знание о прошлом: теория и история. В 2 т. Т. 1: Конструирование прошлого. СПб., 2003; Могильницкий Б. Г. История на переломе. Некоторые тенденции развития современной исторической мысли // Междисциплинарный синтез в истории и социальные теории: теория, историография и практика конкретных исследований. М., 2004; Лубский А. В. Альтернативные модели исторического исследования. М., 2005; Репина Л. П. Введение. Ситуация в современной историографии: общественный запрос и научный ответ // Историческая наука сегодня: Теории, методы, перспективы. М., 2011. А. В. Лубский.