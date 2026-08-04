САЗОНОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

Российский историк. Кандидат исторических наук (2005), научный сотрудник Отдела древней истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родилась 30 апреля 1974 года в Ленинграде. В 1998 году окончила исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2001 году окончила факультет истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

С 2002 года – сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН. В 2002 – 2009 годах ­– младший научный сотрудник, с 2009 года – научный сотрудник. С 2004 по 2016 год ­­занимала должность ученого секретаря Отдела древней истории России.

В 2005 году под руководством З.В. Дмитриевой защитила кандидатскую диссертацию на тему «Кирилло- Новоезерский монастырь как социокультурное явление средневековой жизни Московского государства (1540-е—1660-е гг.)».

С 2006 года преподает истории Классической гимназии №610 (Санкт-Петербург).

Автор более 20 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XVI–XVIII веков, история русского монашества, источниковедение и историография.

Сочинения

Кирилло-Новоезерский монастырь: Опыт изучения малых и средних монастырей России XVI— XVII вв. М.; СПб., 2011.

Вклады и вкладчики Кирилло-Новоезерского монастыря (XVI—XVII вв.) // Времена и судьбы. Сб. статей в честь 75-летия Виктора Моисеевича Панеяха. СПб., 2006;

К вопросу о достоверности писцовых книг Московского государства 20-х гг. XVII в. // Тезисы докладов XIV Всероссийской конференции «Писцовые книги и другие историко-географические источники XVI–XX вв.», посвященной 70-летию Исторического факультета СПбГУ. СПб., 2004;

Кирилло-Новоезерский монастырь в XVI—XVII вв.: «государевы богомольцы» // Сб. материалов Всероссийской научно-прикладной конференции «Сельская Россия: прошлое и настоящее (исторические судьбы северной деревни)». Усть-Цильма, 2006;

Кирилло-Новоезерский монастырь и войны XVII в. // Человек на войне. Сб. материалов научно-практической конференции, СПб., 12 декабря 2014 г. СПб., 2015.С. 89-92;

Кирилло-Новоезерский монастырь и Петр I // Петровские памятники России и Европы. Изучение, сохранение, культурный туризм. Материалы 7-го международного Петровского конгресса. СПб., 2016. С. 474–481.

Особенности управления в средневековом монастыре на примере деятельности келаря // Кириллов. Краеведческий альманах. Вып. VI. Вологда, 2005;

Ранние описи Кирилло-Новоезерского монастыря (1581–1628 гг.) // Монастыри и архиерейские дворы в документах XVI–XVIII веков. (Труды СПбИИ РАН). Вып. 1(17). СПб., 2015. С. 158—199;

Сборник приходо-расходных книг Кирилло-Новоезерского монастыря. Памятник XVII в. из собрания П. Я. Дашкова // РЛ. 2011. № 1;

Составление учетной документации зерновых припасов в Кирилло-Новоезерском монастыре (первая половина XVII в.) // Материалы XV Всероссийской научной конференции «Писцовые книги и другие массовые источники XVI—XX веков». М., 2008;

Средства содержания Кирилло-Новоезерского монастыря в XVI–XVII вв.: руга и ее эволюция // Источник. Историк. История. Сб. научных работ. Вып. 1. СПб., 2001;

Управление в средневековом русском монастыре: проблема игумена и строителя (на примере Кирилло-Новоезерского монастыря) // Вестник молодых ученых. Исторические науки. № 1. СПб., 2003.