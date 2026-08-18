САЗОНОВ, СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Сазóнов, Сергей Дмитриевич (29.07[10.08].1860, Рязанская губ. — 11.12.1927, Ницца) — российский государственный деятель, министр иностранных дел (1910–1916).

Из дворян. Окончил Александровский лицей. В 1883 принят на службу в канцелярию Министерства иностранных дел. В 1894 назначен секретарем русской миссии в Ватикане. В 1904 получил назначение на должность советника секретаря русского посольства в Лондоне. В 1906 вернулся в Ватикан в качестве главы российской миссии. В 1907 был назначен посланником в США. В 1910 сменил на посту главы МИД А. П. Извольского . В 1912 сумел добиться заключения секретной конвенции с Японией, уточнявшей демаркационную линию в Маньчжурии и Внутренней Монголии.

19 июля [1 августа] 1914 принял у германского посла ноту об объявлении России вой­ны. В годы Первой мировой вой­ны 1914–1918 выступал за поддержку стран Антанты . В 1915 выступал против вступления Николая II в должность Верховного главнокомандующего, что во многом послужило причиной отставки с поста главы МИД (июль 1916). В годы Российской революции 1917 участвовал в Белом движении: член Особого совещания при генерале А. И. Деникине , министр иностранных дел Всероссийского правительства адмирала А. В. Колчака , член Русского политического совещания. Последние годы жизни провел в эмиграции.

Лит. : Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. СПб., 2002; Россия в системе международных отношений накануне и в годы Первой мировой вой­ны. Т. 1–3. М., 2020. Н. А. Копылов.