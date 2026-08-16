САЙОНДЗИ, КИММОТИ

Сайóндзи, Киммоти (07.12.1849, Киото — 24.11.1940, Окицу, ныне в г. Сидзуока) — японский государственный и политический деятель. Князь (1920). Родился в аристократической семье Токудайдзи; в возрасте трех лет усыновлен бездетным аристократическим родом Сайондзи. Участник борьбы против сёгуната Токугава , событий Мэйдзи исин и гражданской вой­ны 1868–1869 , губернатор префектуры Ниигата (1868–1869). В 1871–1880 во Франции изучал юриспруденцию, увлекся идеями либерализма. С 1881 — на государственной службе. Под началом Х. Ито участвовал в подготовке конституции. Маркиз (1884). Посланник в Австро-Венгрии (1885–1886), Германии и по совместительству в Бельгии (1888–1891). Член Палаты пэров (1890–1940; вице-председатель 1893–1894), Тайного совета (1894–1937; председатель 1900–1903). Министр просвещения во втором (3 октября 1894 — 28 сентября 1896) и третьем (12 января — 30 апреля 1898) кабинетах Х. Ито, проводил вестернизацию системы образования; по совместительству министр иностранных дел (30 мая — 22 сентября 1896). С 1900 входил в руководство созданной Ито партии Сэйюкай (в 1903–1913 председатель). Считался представителем либеральной ориентации в политике. Одобрил заключение Портсмутского мирного договора 1905. На посту премьер-министра (7 января 1906 — 14 июля 1908, 30 августа 1911 — 21 декабря 1912) содействовал усилению международных позиций Японии и укреплению англо-японского союза, конфликтовал с военными кругами. Гэнро (с 21 декабря 1912). Глава японской делегации на Парижской мирной конференции 1919 – 1920 . Сохранял влияние на национальную политику, с 1924 как единственный гэнро имел монопольное право рекомендовать кандидатуры премьер-министров (до 1939). В 1930-е выступал за сохранение партийных кабинетов, против милитаризации, внешней экспансии, союза с Германией.

Лит .: Omura B. The Last Genro. Prince Saionji. The Man Who Westernized Japan. London, 1938; Харада К. Сайондзи-ко то сэйкёку (Князь Сайондзи и политическая обстановка). Т. 1–8, 1 доп. Токио, 1951–1956 (переизд. 2007 — Дневник секретаря С.) (на яп. яз.); Connors L. The Emperor’s Adviser: Saionji Kinmochi and Pre-War Japanese Politics. London, 1987. В. Э. Молодяков.