САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Монастырь, основанный преподобным Саввой Сторожевским в 1398 году на горе Сторожи, рядом с местом впадения речки Сторожки в Москва-реку, недалеко от Звенигородского городка.

Основание монастыря

Согласно археологическим данным, на месте Звенигородского городка во второй половине XII –начале XIII века существовало укрепленное поселение. В документах Звенигород впервые упоминается в 1339 году в духовной грамоте Ивана Калиты: «А се даю сыну своему Ивану Звенигород». По завещанию Дмитрия Донского (1389 г.), Звенигородское удельное княжество досталось его второму сыну Юрию Дмитриевичу. В годы правления Юрия Дмитриевича город пережил пору расцвета. Вокруг кремля была создана система земляных валов, по гребню которых шла высокая деревянная стена с башнями; остатки валов сохранились и поныне. По просьбе Юрия Дмитриевича рядом со Звенигородом учеником преподобного Сергия Радонежского монахом Саввой был основан монастырь. Обитель расположили на высокой горе Сторожи, в виду Москвы-реки — основного транспортного пути на запад из Москвы в то время, у устья речки Розвадни, позже названной Сторожкой.

В 1399 году в центре Звенигородского городка был возведен белокаменный Успенский собор, а в 1405 году в монастыре были завершены работы по строительству белокаменного Рождественского монастыря.

Юрий Дмитриевич всячески опекал монастырь, стремясь превратить в свою придворную обитель. В 1402 году монастырь получил от звенигородского князя обширные владения в непосредственной близости от города: села Белгино, Дубацыно и Усть-Розвадня с тянувшими к ним деревнями, а также огромные бортные леса на юге Городского стана. Село Усть-Розвадня на другом берегу Розвадни позже стало подмонастырским и называлось Саввинская Слобода.

Монастырь в XVI-XVIII веках

Звенигород являлся одним из важнейших военных форпостов на западном направлении, что определило повышенное внимание московских князей в том числе и к Саввино-Сторожевской обители.

В монастырь на молебны часто приезжал Иоанн Васильевич Грозный со своей первой женой Анастасией Романовной, его сын Федор Иоаннович.

Во второй половине XVII века при Алексее Михайловиче монастырь начал глобально отстраиваться. Были возведены царские палаты, дворец государыни, трапезная, монастырские стены. Любопытно, что Алексей Михайлович, по воспоминаниям современников, живя в монастыре, руководил монашеской братией словно игумен. Храмы обители расписывали иконописцы Оружейной палаты Московского Кремля. Монастырь стал загородной царской резиденцией. Дворец царя Алексея Михайловича строился в три этапа. В 1652—1654 годах была сооружена северная часть дворца. В 1674—1676 годах дворец стал представлять собой одноэтажное строение на подклете из семи клетей с отдельными входами длиной около ста метров. Парадную центральную часть занимали покои царя, в северной части находились кухонные помещения, остальные клети предназначались для царской семьи и свиты. У четырёх клетей был деревянный второй этаж, куда вели узкие внутристенные лестницы. В 1686—1687 годах при царевне Софье крышу и тесовые терема разобрали и надстроили второй этаж с анфиладой комнат по всей длине здания. Вместо внутристенных лестниц были сооружены наружные каменные крыльца на второй этаж. Дворец сильно пострадал при пожаре 1742 года.

По утверждению К. П. Ковалева-Случевского Алексей Михайлович присвоил Саввино-Сторожевскому монастырю статус первой в России лавры.

В 1650 году И. М. Шарутиным был выстроен надвратный храм Живоначальной Троицы.

В 1654 году архимандритом Саввино-Сторожевского монастыря стал Никанор, возглавивший впоследствии Соловецкий монастырь и бывший одним из руководителей Соловецкого восстания 1668 – 1676 годов.

Монастырь посещал во время своего путешествия в Московию антиохийский патриарх Макарий, его сын Павел Алеппский подробный описал этот визит.

В 1695 году по распоряжению царевны Софьи был выстроен храм во имя Преображения Господня.

К Саввино-Сторожевскому монастырю из Москвы был проложен Звенигородский тракт, который также был известен как «Царский путь» или «Дорога царей богоизбранных», по нему не раз совершали обязательные паломничества в монастырь к мощам Саввы Сторожевского все русские правители.

Монастырь в XIX-XXI веках

Во время Отечественной войны 1812 года монастырь был занят французами, но разграблению не подвергся.

В 1860 — начале 1870-х годов над пещерой, которую ископал для уединенной молитвы преподобный Савва, была возведена церковь в его имя, а рядом выстроен ансамбль монастырского Скита.

В мае 1918 года в монастырь прибыл с мандатом продкомиссара К. И. Макаров. Его отряд реквизировал у Саввино-Сторожевского монастыря хлеб, а заодно попытался вскрыть раку с мощами преп. Саввы Сторожевского, - что стало причиной «Звенигородского мятежа». Мятеж был достаточно быстро подавлен.

В 1941 году во время эвакуации был разрушен уникальный 35-тонный Большой Благовестный колокол (изображённый на гербе Звенигорода), звон которого, по свидетельству очевидцев, доходил до Москвы (в начале XXI века на замену этого колокола был установлен другой, столь же массивный).

В послевоенный период на территории монастыря расположилась войсковая часть.

В 1995 году между Администрацией Московской области и Московским патриархатом был подписан договор о совместном использовании Звенигородским историко-архитектурным и художественным музеем и возрождающимся монастырём части зданий обители, сам монастырь получил статус ставропигиального.

Монастырь в искусстве

В монастыре и его окрестностях было снято несколько эпизодов кинофильма «Бег» А. Алова и В. Наумова: в начале — беженцы в монастыре, и в конце — зимний лес.

Возле монастыря снимали эпизод кинофильма «Солярис» А. Тарковского — домик у пруда в начале фильма.

Недалеко от монастыря находится деревня Дютьково, где жил композитор С. И. Танеев.