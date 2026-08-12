САВВИЧ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Из дворян Харьковской губернии. Старший брат генерала от инфантерии С.С. Саввича и генерал-лейтенанта А.С. Саввича. 10.8.1873 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 20.8.1875 окончил училище и переведен в Михайловское артиллерийское училище. 10.8.1876 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с назначением в 31-ю артиллерийскую бригаду. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 26.12.1877 произведен в поручики. 19.1.1878 командирован в распоряжение филипопольского губернатора. 29.1.1879 командирован в артиллерию Болгарского земского войска. 16.6.1879 откомандирован в свою часть. 13.10.1880 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 18.12.1880 произведен в штабс-капитаны. 29.3.1883произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 1.4.1883 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Кавказский военный округ. 22.11.1883 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом штаба 10-й кавалерийской дивизии. 20.10.1884 назначен обер-офицером для особых поручений при штабе 10-го армейского корпуса. 26.3.1887 назначен и. д. старшего адъютанта штаба Харьковского военного округа. 5.4.1887 произведен в подполковники с утверждением в должности. 1.1.1889 вследствие упразднения Харьковского военного округа прикомандирован к штабу Киевского военного округа. 5.10.1889 назначен штаб-офицером для особых поручений при штабе 10-го армейского корпуса. С 23.11.1889 по 28.7.1890 прикомандирован к 121-му пехотному Пензенскому полку для цензового командования батальоном. 30.8.1891 произведен в полковники за отличие по службе. 8.4.1894 назначен начальником штаба 10-й кавалерийской дивизии. 2.10.1899 назначен командиром 134-го пехотного Феодосийского полка. 18.3.1900 назначен командиром 124-го пехотного Воронежского полка. 12.12.1900 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением генералом для особых поручений при командующем войсками Киевского военного округа. 10.4.1902 назначен окружным дежурным генералом штаба Киевского военного округа. 7.9.1903 назначен киевским губернатором. 8.10.1905 назначен костромским губернатором. 2.11.1905 назначен киевским губернатором. 1.7.1906 назначен начальником штаба Иркутского военного округа. 22.4.1907 произведен в генерал-лейтенанты. 11.11.1908 назначен начальником 45-й пехотной дивизии. 2.5.1910 назначен начальником 25-й пехотной дивизии. 22.9.1911 назначен командиром 5-го Сибирского армейского корпуса. 14.4.1913 произведен в генералы от инфантерии. 28.12.1913 назначен членом Военного совета. 22.9.1917 года уволен на месяц в отпуск для лечения болезни с 8.9.1917. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь титулярного советника Ольга Михайловна (урожденная Карпова). Дети: Елизавета (р. 1.3.1888), Дмитрий (р. 12.11.1893).