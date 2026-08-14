САВВА I СЕРБСКИЙ

Сáвва I Сéрбский ( серб. Свети Сава, при рождении — Растко Немањиħ) (ок. 1169, ? — 14.01.1236, Тырново) — первый архиепископ Сербской православной церкви (1219–1234), добившийся ее автокефалии, и один из самых почитаемых сербских святых.

Третий, младший сын Стефана І Немани. В конце XII в. отправился на Афон, где принял постриг под именем Саввы. Благодаря усилиям С. I C. и его отца, вероятно, под влиянием сына, также ставшего монахом под именем Симеон, на Святой горе был реконструирован монастырь Хиландар, превратившийся в одну из главных сербских святынь.

В 1206 стал игуменом древнейшего сербского монастыря Студеницы, основанного отцом до принятия пострига. Сыграл ключевую роль в прекращении вой­ны за престол между двумя его старшими братьями Вуканом и Стефаном II Неманичами.

В 1219 в Никее С. I C. был рукоположен Константинопольским патриархом Мануилом I Харитопулом Сарантином в сан «архиепископа всех сербских земель и поморских», что означало возведение Сербской православной церкви в ранг автокефалии и способствовало укреплению сербского государства. Затем С. I C. основал епархии (их точное число — предмет историографических споров) возглавленной им автокефальной церкви и назначил в них епископов.

Из Никеи С. I C. отправился на Афон, а после в Салоники, где завершил создание первого свода сербских законов и церковных правил — «Номоканона» («Законоправила», «Кормчей»), оказавшего влияние не только на сербскую, но и балканскую, и русскую законотворческую практику. Перу С. I C. также принадлежат Хиландарский, Карейский и Студеницкий типиконы (церковные уставы), многочисленные беседы и «Житие Святого Симеона», его отца.

В 1220 на соборе в монастыре Жича, основанном Стефаном II при активном участии самого С. I C. и ставшем резиденцией архиепископа, установил процедуру коронации сербских королей, короновав сначала повторно самого Стефана II, а потом и двух из его сыновей: Стефана Радослава (1228–1234) и Стефана Владислава (1234–1243).

В 1234 отрекся от сана архиепископа в пользу своего ученика Арсения I Срем(а)ца (Сремского), после чего отправился в паломничество в Иерусалим. На обратном пути в 1236 умер в Тырново в Болгарии, где был похоронен. Племянник С. I C. Стефан Владислав убедил своего свекра болгарского царя Ивана II Асеня разрешить ему перенести мощи С. I C. в Сербию, в основанный им монастырь Милешева. В 1594, вероятно в ответ на Банатское восстание сербов, по приказу Коджи Синан-паши их сожгли на холме Врачар в Белграде. На этом месте в 1935–2004 была возведена самая большая сербская церковь, освященная в честь ее первого архиепископа, — храм Св. Саввы (отделочные работы, завершенные в 2021, велись при активном участии России и Русской православной церкви).

Ист. : Доментијан. Живот Светога Симеуна и Светога Саве / Изд. Ђ. Да­ничиħ. Београд, 1865; Законоправило Светог Саве. Превод Сарајевског преписа. Добрунска ријека, 2019.

Лит. : Сава Немањиħ — Свети Сава, Историја и предање: међународни научни скуп, децембар 1976. Београд, 1979. Н. В. Татарчук.