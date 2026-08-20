САВОЙЯ

Савóйя ( фр. Savoie) — историческая область на территории Франции на северо-западе Альп, между Женевским озером, Дофине и Пьемонтом. На протяжении веков С. имела разный состав, с 1860 ее земли отошли к Франции, а Савой­ская династия стала правящей в Итальянском королевстве.

В римские времена область носила название Сабаудия и была населена кельтским племенем аллоброгов. С 121 до н. э. она вошла в римскую провинцию Галлию, в 354 упоминается Аммианом Марцеллином . В 443 после разгрома гуннами племени бургундов его часть была поселена полководцем Аэцием Флавием на территории С. В 534 она была завоевана франками, по Верденскому договору 843 вошла в состав Среднефранкского королевства Лотаря I , в X–XIV вв. принадлежала королевству Бургундия-Арелат. С начала XI по XIV в. графство (с 1313 княжество) С. со столицей в Шамбери было леном Священной Римской империи и включало в себя часть Пьемонта и современных швейцарских земель, графство Ниццу и часть Женевского графства. Городом Женевой до 1533 управляли князья-епископы, назначавшиеся из представителей Савой­ской династии.

16 февраля 1416 граф Амедей VIII получил от короля Сигизмунда I Люксембурга титул герцога, он обзавелся рядом владений в Италии, но в 1434 отошел от дел и вел отшельническую жизнь. На Базельском соборе в 1439 он был избран папой под именем Феликса V (он считается последним антипапой). С его отречением в 1449 закончилась Великая схизма в Католической церкви. На протяжении XV в. герцоги сражались за сохранение и расширение владений, претендуя в том числе на Кипр, отошедший в итоге к Венеции. В ходе Итальянских вой­н (1494–1559) С. в силу своего географического положения была предметом постоянных споров между Францией и испано-габсбургским блоком. Она лишилась нескольких швейцарских владений, а после того как французский король Франциск I предъявил претензии на земли С. ввиду того, что его мать была теткой савой­ского герцога Карла III, — также и большинства владений в Италии, в том числе Турина (1536) и маркизата Салюццо. Успешно воевавший на стороне императора Карла V и разбивший французов при Сен-Кантене герцог Эммануил Филиберт (правил с 1553 по 1580), по Като-Камбрезийскому миру (1559) вернул себе большинство утерянных ленов и в 1563 перенес столицу из Шамбери в Турин, подальше от Франции. Во время вой­ны за Мантуанское наследство (1628–1631) между Францией и Испанией герцоги приняли сторону последней и, в конечном счете, получили часть герцогства Монферрат в обмен на крепость Пинероло. В XVIII в. вой­ны, в которых С. принимала участие преимущественно на стороне французов, продолжились. Наиболее тяжелыми для герцогства были годы вой­ны за Испанское наследство (1701–1714), в ходе которой Виктор Амедей II (правил в 1675–1730, ум. в 1732) становился то сторонником, то противником короля Людовика XIV и чуть было не лишился Турина в 1706. Осада Турина была снята благодаря действиям его двоюродного брата, принца Евгения Савой­ского, полководца австрийской армии, внука основателя будущей правящей линии С. — Томаса Франциска, принца Кариньян. По Утрехтскому миру 1713 С. получила всю территорию Монферрата и Сицилию вместе с ее королевским титулом. В 1720 остров был передан Австрии в обмен на Сардинию, и с этого момента С., Сардиния и Пьемонт образовали новое Сардинское королевство. В эпоху революционных и наполеоновских вой­н с 1792 по 1814 С. была захвачена Францией и сначала вошла в департамент Монблан, а в 1798 была поделена между ним и департаментом Леман. В 1801 прекратилось подданство С. Священной Римской империи. После Венского конгресса по Парижскому мирному договору 1815 земли С. были возвращены Сардинскому королевству. В дальнейшем попытки Франции включить их в свой состав не прекращались. В результате военных действий и дипломатических переговоров они увенчались успехом: согласно Туринскому договору от 24 марта 1860 Савой­ская династия отказалась от С. и Ниццы в обмен на владения в Италии, вошедшие в состав Итальянского королевства, которое возглавил Виктор Эммануил II (1820–1878). Для легитимации присоединения к Франции в С. был проведен формальный плебисцит, вызвавший недовольство Швейцарии и Великобритании. Прилегающие к швейцарским области были объявлены зонами свободной торговли, также подтверждался военный нейтралитет С., соблюдавшийся с 1815 до 1919. В настоящее время в С. существуют сепаратистские движения (Движение Области Савой­я и Савой­ская лига), которые отрицают законность Туринского договора и плебисцита 1860 и выступают за объединение департаментов С. и Сев. Савой­я.

На протяжении веков сельскохозяйственная С. была одним из беднейших регионов Европы; нищета заставляла ее жителей покидать дом и отправляться на поиски пропитания, часто в качестве бродячих музыкантов («савояров»). Земли С. в раннее Новое время служили пристанищем для вальденсов , которых герцоги под давлением Католической церкви подвергали преследованиям до 1848, когда была дарована свобода веро­исповедания.

Лит .: Cibrario L. Storia della monarchia di Savoia. 3 vol. Torino, 1840; Menabrea H. Histoire de la Savoie. Montmélian, 1933; Genoux C. Histoire de Savoie, depuis la domination romaine jusqu’à nos jours. Fontaine de Siloé, 1997; Stato Sabaudo e Sacro Romano imperio / A cura di M. Bellabarba, A. Merlotti. Bologna, 2014; Histoire de la Savoie et de ses Еtats / Dir. C. Pittard. Fouesnant, 2016; Gli spazi sabaudi. Percorsi e prospettive della storiografia / A cura di A. R. Blythe. Roma, 2018; Еcrire l’histoire, penser le pouvoir: Еtats de Savoie, XVe–XVIe siècles / Dir. L. Ripart. Chambéry, 2018; Les Еtats de Savoie, du duché à l’unité d’Italie (1416–1861) / Dir. G. Ferretti. Paris, 2019; Demotz F. Breve storia del Piemonte: dai Celto-Liguri allo Stato Sabaudo. Chambéry, 2021. М. А. Юсим.