САВОНАРОЛА ДЖИРОЛАМО

САВОНАРО́ЛА ДЖИРОЛА́МО (итал. Savonarola Girolamo) - флорентийский религиозный и политический деятель, фактический руководивший Флоренцией после изгнания в 1494 году из города рода Медичи .

Джироламо Савонарола происходил из знатного падуанского рода, получил хорошее образование в духе гуманизма. Однако созерцание падения нравов, царившего во Флоренции в то время, подвигли Джироламо в 1475 г. стать монахом. В 1482 г. Савонарола был отправлен проповедовать в разные города. Слава о молодом проповеднике быстро разнеслась, и в 1486 г. Савонарола получил от Лоренцо Великолепного приглашение поселиться во Флоренции.

К этому моменту Савонарола был известно уже не только в качестве проповедника, но и видного литератора. Его перу принадлежат книги «О презрении к свету», написанная в юности, трактат «О падении церкви», в котором Савонарола яростно критикует состояние церкви. В 1490 г. он произнес знаменитую проповедь, в которой предрек скорое обновление церкви и серьезные потрясения Италии.

Савонарола обличал роскошь, присущую его современникам, призывал к покаянию и аскетизму. Его проповеди пользовались большим успехов, но яростные тирады против пап и флорентийских правителей привели его к изгнанию их Флоренции.

Вернуться Савонарола смог лишь в 1493 г. Вновь оказавшись во Флоренции, Савонарола начал реформировать монастырь Сан-Марко. Папа Александр VI пытался привлечь Савонаролу на свою сторону, предлагая ему стать кардиналом и епископом Флоренции. Но тот был непреклонен.

В ходе Итальянских войн в 1494 г. род Медичи был изгнан из Флоренции, и Савонарола остался фактическим руководителем города. Он способствовал реставрации республиканских институтов. В это время написал сочинение «Триумф креста».

В 1497 г. Савонарола был отлучен от церкви. В ответ она писал «Письмо к государям», в котором призывал к созыву вселенского собора для низложения папы. В 1498 г. Савонарола отказался участвовать в испытании огнем истинности своего учения, и флорентинцы отшатнулись от него. Утратив поддержку горожан, Савонарола был схвачен и придан суду. 23 мая 1498 г. Савонарола был казнен.

Иллюстрации:

Фра Бартоломео, "Портрет Дж. Савонаролы";

Статуя Савонаролы во Флоренции.

Сочинения:

«О презрении к свету»;

«О падении церкви»;

«Об истине пророчества»;

«Об откровениях»;

«Письмо к государям».