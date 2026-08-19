САВОНАРОЛА, ДЖИРОЛАМО

Савонарóла ( ит. Savonarola) , Джироламо (21.09.1452, Феррара — 23.05.1498, Флоренция) — флорентийский проповедник и политический деятель эпохи Возрождения. С. родился в падуанской семье, переехавшей в Феррару, где его дед Микеле Савонарола был придворным врачом.

С. обучался медицине под руководством деда, писал стихи и трактаты, отразившие его личные переживания: неудачное сватовство и ощущение греховности людей («О презрении к миру»). В 1475 он втайне от семьи поступил в доминиканский монастырь в Болонье, где благодаря своим способностям и знаниям стал наставником новициев и разъездным проповедником. В 1482 впервые выступал в флорентийском монастыре Сан-Марко, но не имел успеха. В 1484–1485 С. оттачивал свое ораторское искусство в г. Сан-Джиминьяно и в Брешии, где прославился рассуждениями о наказании и возрождении Католической церкви, пророческими видениями. Вторично С. был приглашен во Флоренцию в 1490 по рекомендации Дж. Пико делла Мирандолы и сразу приобрел множество поклонников, но отношения с «тираном» Лоренцо Великолепным не сложились. С 1491 С. читал проповеди в соборе Санта-Мария-дель-Фьоре, продолжая предсказывать грядущие перед возрождением города несчастья; он предрек приближение смерти папы Иннокентия VIII, Фердинанда Неаполитанского и самого Лоренцо, а также появление «бича Божьего» из-за Альп. Став настоятелем Сан-Марко, С. внедрял в монастыре более суровую дисциплину и добился от папы автономии в рамках доминиканского ордена. Наследник Лоренцо, Пьеро Медичи, лишился власти в 1494 после прихода в Италию французов во главе с Карлом VIII Валуа ; С. участвовал в событиях и произвел впечатление на Карла VIII своим пророческим даром. Во Флоренции восстановился демократический режим, духовным лидером которого стал С. Новая конституция с Большим советом и Советом восьмидесяти напоминала венецианскую. Партию сторонников монаха называли «плаксами» или «серыми» (piagnoni, bigi), противников «бешеными» (arrabbiati) — к ним примыкали группы «золотой молодежи» (compagnacci). С. воздействовал на слушателей своими видениями, возбуждая в них страх и надежду, призывая к покаянию и исправлению. Он создал собственную «инквизицию» из подростков, которые сносили из богатых домов во время карнавалов 1496–1498 предметы роскоши, включая некоторые книги и картины, для сожжения на «кострах тщеславия», хотя в целом С. был человеком широко образованным и умеренным. Его обаянию поддались многие поэты и художники, например Анджело Полициано, Сандро Боттичелли и Микеланджело. Он пытался облегчить положение низов, снизив налоги. Наиболее резкой была критика Римской курии, которую возглавил с 1492 папа Александр VI (Родриго Борджиа).

Учитывая сложные политические отношения с Флорентийской республикой, папа пытался воздействовать на С. кнутом и пряником: вызывал на суд в Рим, запрещал пророчествовать; в то же время предлагал ему кардинальскую шапку, которой тот предпочел, по его словам, мученический венец. С. не обращал внимания на угрозы и действия Рима, пока в Синьории преобладали его сторонники. В мае 1497 он был отлучен от церкви, а Флоренция оказалась под угрозой интердикта. Тогда по просьбе правительства с марта 1498 С. прекратил публично проповедовать, но стал рассылать письма к правителям с предложением созвать собор для смещения папы. Это дало повод для нового судебного вызова в Рим. По наущению оттуда соперничавшие с С. францисканцы в апреле вызвали его на «божий суд» — испытание огнем; С. был вынужден ответить на вызов, но ордалия не была доведена до конца, и толпа, ожидавшая чуда, резко изменила свое отношение к пророку. Его враги напали на монастырь Сан-Марко, С. сдался властям, был обвинен в ереси, подвергся пыткам и вынужденно признал свою вину. В мае 1498 он был повешен на главной площади вместе с двумя соратниками, Доменико да Пешия и Сильвестро Маруффи, тела были сожжены, прах брошен в р. Арно. Последователи С. еще долго оказывали влияние на политическую жизнь Флоренции, в 1527–1530 они составляли главную опору последнего республиканского режима. Церковью С. был оправдан уже в эпоху Контрреформации и вошел в историю как предтеча реформационного движения. Его фигура и деятельность породили самые разные толкования, в том числе критические: С. рассматривали как религиозного фанатика, параноика, ловкого, но неудачливого политика (Н. Макиавелли ). Несомненно, что его побуждения были искренними, как и желание через кризис прийти к обновлению.

С. был плодовитым автором: он издавал сборники своих многочисленных проповедей, а также стихотворения и богословские трактаты, главный из которых «Триумф креста»; находясь в тюрьме, он написал комментарии к Псалмам.

Соч. : Opere complete. 25 vol. Roma, 1955–1999; Письма и речи // Виллари П. Джироламо Савонарола и его время / Пер. с итал. Т. II. СПб., 1913. С. 201–286; Трактат об управлении Флоренцией / Пер. У. С. Рахновской // Средние века. М., 2002. Вып. 63. С. 268–300.

Лит .: Осокин Н. X. Савонарола и Флоренция. Казань, 1865; Villari P. La storia di Girolamo Savonarola e de’ suoi tempi. 2 vol. Firenze, 1859–1861 (рус. пер.: 1913); Ridolfi R. Vita di G. Savonarola. 2 vol. Roma, 1952; Weinstein D . Savonarola and Florence: Prophecy and Patriotism in the Renaissance. Princeton, 1970; Dall’Aglio S . Girolamo Savonarola // Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 91. Roma, 2018. P. 143–150; Garzaniti M. Michele Trivolis alias Massimo il Greco, Girolamo Savonarola e i domenicani di San Marco (Firenze) // Archivum Fratrum Praedicatorum. № 4. 2019. P. 41–74. М. А. Юсим .