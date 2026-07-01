САВМАК

Савмáк ( древнегреч. Σαύμακος) — скифский вождь, лидер восстания в Боспорском царстве около 107 до н. э. Единственный источник об этих событиях — найденный в 1878 в Севастополе декрет в честь Диофанта, полководца понтийского царя Митридата VI. Согласно его сведениям, скифы во главе с С. захватили власть в Боспорском царстве, убив последнего его царя Перисада V, однако вскоре они были разбиты Диофантом, С. был захвачен в плен и отправлен в Понтийское царство, а Боспорское царство оказалось под властью Митридата. Трактовка вопроса о социальном происхождении С. и характере восстания вызвала оживленную дискуссию в отечественной историографии. Согласно гипотезе С. А. Жебелёва, восстание С. было рабским выступлением, а сам С. — скифским рабом, выросшим в доме Перисада V. Эта версия не только выглядела обоснованной, но и удачно вписалась в теоретические поиски 1930-х, что определило ее распространенность в советской историографии. Тем не менее, С. Я. Лурье и Э. Л. Казакевич предложили альтернативный перевод строк декрета, согласно которому в доме Перисада вырос не С., а Диофант, таким образом, рабское происхождение С. было поставлено под сомнение. Восстание С. сейчас трактуется как выступление скифской знати.

Лит. : Гаврилов А. К. Скифы Савмака — восстание или вторжение? (IPE I2 352–Syll.3 709) // Гаврилов А. К. О филологах и филологии: статьи и выступления разных лет. СПб., 2011. С. 293–306; Сапрыкин С. Ю . Понтийское царство: Государство греков и варваров в Причерноморье. М., 1996. М. Н. Кириллова.