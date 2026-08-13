САВИНКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ

Российский революционер, террорист и политический деятель, один из лидеров эсеров.

За участие в студенческих беспорядках был исключен из Петербургского университета. В 1898 г. вошел в социал-демократическую группу "Рабочее знамя". В 1899 г. исключен из Петербургского университета за участие в студенческих беспорядках. Продолжал образование в Германии. Член организации «Социалист», в 1901 г. арестован и сослан в Вологду. Эволюционировал от экономизма к поддержке опыта « Народной воли » (в том числе под влиянием В. Чернова и Е. Брешко-Брешковской). В 1903 г. вступил в партию эсеров (ПСР), став заместителем руководителя ее Боевой организации. Участвовал в организации убийства В. Плеве , бывшего московского генерал-губернатора - великого князя Сергея Александровича и др. актах организации. Член ЦК ПСР с 1905 г. В 1906 г. арестован, приговорен к смертной казни, совершил дерзкий побег в Румынию. Под влиянием З. Гиппиус занялся литературным творчеством. Автор книги "Воспоминания террориста" (1909), повести "Конь бледный" (1909), романа "То, чего не было" (1914). После разоблачения Е. Азефа отошел от работы в ПСР. С 1911 г. жил во Франции. После начала Первой мировой войны "оборонец", вступил добровольцем во французскую армию, писал военные корреспонденции с фронта. После Февральской революции вернулся в Россию, находился на правом фланге социалистов. Стал комиссаром армии, с 28 июня - Юго-Западного фронта. Поддержал генерала Л. Корнилова в борьбе с дезорганизацией армии. 18 июля был управляющим военным министерством при военном министре А. Керенском . В августе пытался примирить Корнилова и Керенского. После начала выступлением Корнилова, Савинков выступил против генерала. 27 августа Савинков назначен военным губернатором города и командующим войсками Петроградского военного округа. 30 августа подал прошение об отставке и был освобожден от всех должностей. В октябре исключен из рядов ПСР, отказавшись давать ее ЦК "объяснения" о своей политической деятельности. Был избран в Предпарламент. Октябрьский переворот встретил враждебно, пытался организовать сопротивление восставшим. Участвовал в выступлении Керенского-Краснова, затем бежал на Дон, участвовал в создании Добровольческой армии, организовал террористические группы с целью уничтожения большевистского руководства. В 1918 г. создал "Союз защиты Родины и Свободы", состоящий преимущественно из офицеров. Несмотря на то, что организация вскоре была раскрыта, она смогла организовать Ярославское восстание и осуществить антибольшевистские выступления в Рыбинске и Муроме. После их подавления, Савинков бежал в Казань, воевал на восточном фронте, затем с военной миссией был направлен Н. Авксентьевым во Францию. Поддерживал связи с А. Колчаком и А. Деникиным. Входил в Русское политическое совещание. Во время Советско-польской войны 1920 г. при покровительстве Ю. Пилсудского создал в Варшаве Русский политический комитет и пытался формировать здесь белую армию. Осенью 1920 г. лично участвовал во вторжении отрядов С. Булак-Балаховича на советскую территорию. Издавал газету "За свободу". Создал Народный союз защиты Родины и свободы. После заключения советско-польского перемирия вынужден был покинуть Польшу. Планировал покушение на Г. Чичерина во время Генуэзской конференции. Автор повести "Конь вороной" (1923). В августе 1924 нелегально приехал в СССР по линии операции ОГПУ «Синдикат-2», был арестован, заявил о своем раскаянии, признав свое поражение в борьбе против советской власти. 29 августа приговорен к смертной казни, замененной тюремным заключением. По официальной версии покончил жизнь самоубийством.

Исторические источники:

Борис Савинков на Лубянке: Документы. М., 2001;

Дело генерала Л. Г. Корнилова. Август 1917 – июнь 1918. Документы. М., 2003;

Дело Савинкова. Л., 1924.

Сочинения:

Избранное. Л., 1990;

То, чего не было. М., 1990;

Воспоминания террориста. М., 1991;

Записки террориста. М., 2002.

Автор статьи: Шубин А.В.