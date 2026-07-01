САВИЦКИЙ КОНСТАНТИН АПОЛЛОНОВИЧ

Русский художник, академик, педагог.

Образование. Начало творчества

Отец будущего художника был военным врачом. Семья жила в селе Красный холм. Первоначально Константин был учеником в мужской гимназии родного Таганрога. Однако после того, как еще в детстве он лишился родителей, родня определила его в частный пансион при Лифляндской дворянской гимназии.

В 1862 г., после окончания последнего, стал учиться в Академии художеств. Там он занимался в классе исторической живописи у таких известных художников-профессоров, как Марков, Бруни, Чистяков. Савицкий делал успехи, и за удачные работы был удостоен многих медалей. В 1871 г. Академия организовала поездку художника в Европу, где он получал стипендию имени Александра II. В Германии Савицкий посещал различные художественные академии. Затем отправился во французскую столицу, где проработал некоторое время. Там он также увлекся гравюрой по металлу.

Дальнейшее творчество. Семейная жизнь

В 1872 г. началось сотрудничество Константина с Товариществом передвижников, чьим полноправным членом он стал спустя шесть лет. Продолжал активно выставлять свои произведения, например, на Всемирной выставке в Париже в 1878 г., Всероссийской художественно-промышленной выставке в Москве в 1882 г.

В 1875 г. погибла первая жена Константина Аполлоновича Екатерина Ивановна. Это произошло во Франции. Тогда живописец возвратился на родину и поселился в латвийском городе Динабурге. В то время появились такие работы, как «Встреча иконы» и «На войну».

В 1880-е гг. жил в Петербурге. В 1886 г. вторично женился - на Валерии Дюмулен. В столице Савицкий начал преподавать. Служил в Центральном училище технического рисования барона А.Л. Штиглица. В 1891 г. перебрался в Москву и стал трудиться в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Вскоре стал действительным членом Академии художеств, а в 1897 г. получил звание академика живописи.

В 1898 г. художник возглавил Пензенскую картинную галерею и Пензенское художественное училище имени Селиверстова. Савицкий составил свою учебную программу. Лучшие выпускники училища зачислялись в Академию. Он способствовал также проведению в Пензе ряда выставок передвижников.

В 1905 г. живописец скончался. Погребен на пензенском Митрофановском кладбище.