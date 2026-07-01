САВЧУК ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ

Родился 23.01.1947. В 1969 г. закончил Воронежский государтственный университет.

Кандидатская диссертация : Проблемы истории полабо-прибалтийских славян (VI – XII вв.) (ЛГУ, 1984).

Кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории и международных отношений Института истории и международных отношений Южного федерального университета.

Председатель Ростовского отделения Российского общества интеллектуальной истории. Член редколлегии журнала "Известия вузов Северо-Кавказского региона. Общественные науки"; Член редколлегии сборника "Человек второго плана в истории"; Член редколлегии Альманаха истории идей "Cogito".

Область интересов : Средневековая история Германии и славяно-германские отношения; немецкая историография средневековой истории.

Сочинения: Автор более 50 научных трудов.

Некоторые вопросы экономического развития полабских славян в работах историков ГДР. // Вопросы историографии и источниковедения славянско - германских отношений. -Москва. 1973;

Полабские и поморские славяне в VIII-XII вв. // История южных и западных славян. -Москва. 1979;

Герман Аубин и его место в исторической науке Германии ХХ века // Человек второго плана в истории. Вып.1. Ростов н/Д, 2004;

Немецкий историк Рудольф Кечке: долгий путь к признанию // Человек второго плана в истории. Вып. 2. Ростов н/Д, 2005.

"Портрет историков" и "портрет" науки // Cogito, Вып. 2. 2007.