САУССАДАТТАР

Сауссадáттар (клинописные передачи Сауштатар, Сауссататтар, Саусадатра) — царь Митанни (середина — 3-я четверть XV в. до н. э.), сын Парсадаттара, близкий или непосредственный преемник Парраттарны. С большой вероятностью на правление С. приходится относительно успешная для Митанни борьба с египтянами в конце правления Тутмоса III и при Аменхотепе II , когда бóльшая часть Сирии осталась за Митанни. На то же правление, возможно, падает попытка хеттского царя Тудхалияса II (около 1450 до н. э.) захватить Сирию и/или ее крах. С. расширил контроль Митанни на востоке, где достиг прочной власти над Аррапхой (Парраттарне, видимо, еще не подвластной), победил и покорил Ашшур, пытавшийся установить отношения с Тутмосом III, и вывез из Ашшура большую добычу, включая золотые ворота. С. продолжал, вслед Суттарне I и Парраттарне, удерживать контроль над Киш-Адду, царем Ханы; дошли документы с упоминанием каждого из этих царей как его сюзерена. Другие документы демонстрируют сюзеренитет С. над Никмепой, царем Алалаха, и Сунассурой, царем Киццувадны . Известен договор хеттского царя Тудхалияса II (около 1450 до н. э.) или Тудхалияса III (около 1390 до н. э.) с Сунассурой, царем Киццувадны, о его отложении из-под митаннийской зависимости в хеттскую; при идентификации хеттского контрагента с Тудхалиясом II это отложение придется на конец правления С. или начало правления его сына и преемника Артадамы I (конец XV — начало XIV в. до н. э.). При составлении актов С. пользовался династической печатью Суттарны I (конец XVI в. до н. э.), но стал использовать и свою собственную печать, которую в свою очередь употребляли как династическую его преемники от Артадамы I до Тушратты, что отражало его восприятие как царя, добившегося особого могущества Митанни.

Лит .: The Oxford History of the Ancient Near East. Oxford, 2022. Vol. 3. А. А. Немировский .