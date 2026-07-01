САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Саýдовская Арáвия (Королевство Саудовская Аравия) — государство в Зап. Азии, на большей части Аравийского п-ова. Площадь — 2 150 тыс. кв. км. Граничит на северо-западе с Иорданией, на севере — с Ираком и Кувейтом, на северо-востоке — с Катаром, на востоке — с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), на юго-востоке — с Оманом, на юго-западе — с Йеменом; омывается на востоке Персидским заливом (далее — Залив), на западе — Красным морем. Численность населения — 34,8 млн человек (2021). Несколько менее 2/3 — саудовские арабы — потомки или выходцы из племен аназа, шаммар, хувайтат, бану-атийя, шарарат (на севере); утайба, муахиб, бали, джухайна, харб (на западе); манасир, авазим, мутайр, мурра, аджман (на востоке); манахиль, авамир, шахран, бану-ям, субай (на юге); давасир, кахтан, бану-ахмар, ахль барик, хутайм (в центре). Более 1/3 — иммигранты из арабских стран (прежде всего Египта, Сирии, Йемена) и Южн. и Юго-Вост. Азии (прежде всего Индии, Пакистана, Бангладеш). Столица — Эр-Рияд . Крупнейшие города: Джидда, Мекка , Медина , Эд-Даммам, Эль-Хуфуф. Официальный язык — арабский. Государственная религия — ислам , представленный суннизмом (ханбалитского мазхаба ) и шиизмом (умеренным у имамитов и зайдитов и крайним у исмаилитов ) и исповедуемый 85–90 % населения; немусульманские сообщества (исповедующие христианство, индуизм, бахаизм ) состоят исключительно из иммигрантов.

С древнейших времен до начала XVIII в. Территорию современной С. А. во II тысячелетии до н. э. населяли кочевые племена западных и южных семитов, сыгравшие решающую роль в этногенезе большинства народов как Аравии (сабеи, минеи, химьяриты), так и Вост. Средиземноморья и Месопотамии ( аморреи , арамеи , халдеи ). На протяжении I тысячелетия до н. э. крайний юг периодически входил в древнейеменские царства Маин (до середины VI в. до н. э.), Саба (середина VIII — конец IV в. до н. э.), ранний и поздний Химьяр (конец I в. до н. э. — конец VI в. н. э.). Крайний север занимали объединения номадов, постепенно переходивших к оседлости и уже известных окружающим цивилизациям как «арабы».

В поздней древности на северо-западе современной С. А. доминировали набатеи. VII–II вв. до н. э. датируются фрагменты грубых каменных статуй из Эль-Улы и Мадаин-Салиха и рельефы с изображениями животных, II в. до н. э.— I в. н. э. — руины городов, характеризующиеся прямоугольными в плане святилищами и скальными гробницами. После преобразования Набатены в римскую провинцию Аравия (106) оживление караванной торговли между Йеменом и Средиземноморьем способствовало развитию упоминаемых Птолемеем Макорабы и Иатриппы (впоследствии Мекка и Медина).

Арабская географическая традиция делила «Остров арабов» (Джазират ал-‘араб) к северу от Йемена и Омана на несколько областей: 1) среднегорный Хиджаз вдоль Красного моря с низменной прибрежной полосой Тихама; 2) примыкающий к нему на юге высокогорный Асир; 3) плоскогорный Неджд в центре полуострова; 4) равнинная Эль-Хаса вдоль Залива между Двуречьем и Катарским п-овом. У оседлых земледельцев оазисных зон Неджда и Хиджаза кровнородственную (по племенам и племенным союзам — часто фиктивную) самоорганизацию потеснила локально-территориальная (по селениям и городам). У кочевых и полукочевых скотоводов прилегающих полупустынь и пустынь — Сирийской (на севере), Большом (на востоке) и Малом (в центре) Нефуде — сохранялось родоплеменное деление. В Тихаме многочисленные выходцы из чернокожих рабов и вольноотпущенников — эфиосемитов и банту — организовывались по принципу, близкому к кастовому, но нередко смешивались с разными группами аравийских крестьян (феллахов) и номадов ( бедуинов ).

Во II–V вв. на побережье Залива и Красного моря возникли общины иудеев и христиан. После распада царства кинда в Неджде (конец V — середина VI в.) важнейшим экономическим средоточием стал Хиджаз (конец VI — начало VII в.), где зародилась община мусульман (умма), вскоре объединившая всю Аравию. Но центрами Омейядов халифата и Аббасидов халифата стали земли за пределами полуострова, а сам он оказался на их периферии.

В середине X — конце XII в. большинство аравийских областей занимали мелкие самостоятельные эмираты и султанаты. Побережье Красного моря в конце X — начале XIII в. находилось в зависимости от Фатимидов , затем Айюбидов , а в середине XIII — начале XVI в. — от Мамлюков государства (непосредственно управлявшего им с 1425). Религиозно-политическое значение Хиджаза с его святынями определяло стремление различных сил сохранить над ним свое господство. Значительно большей самостоятельностью пользовался Неджд, где множество мелких владений постоянно враждовали между собой. В 1516 Хиджаз и Асир подчинила Османская империя , которая в середине XVI в. распространила свое владычество на Эль-Хаса. Зап. и Вост. Аравия (с перерывами) входили в ее состав до начала XX в.

Эмираты Саудидов (середина XVIII — начало XX в.). В 1730–1740-х шайх Мухаммад ибн Сауд — с 1726/1727 вождь племени анайза, населявшего небольшое княжество Эд-Диръийя, — возвысился в центральном Неджде. С 1745 его завоевательные устремления поддержало большинство местной знати и купечества. В 1765 ему наследовал его сын Абд аль-Азиз, который к 1786 подчинил весь Неджд и к концу века объединил все племена Центральной и Вост. Аравии в своеобразную конфедерацию вокруг учения Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба , после кончины которого принял титул имама и потребовал от соседних шайхств и султанатов совместно выступить против Селима III . В 1792–1793 его вой­ска захватили Хасу и штурмом взяли Эль-Катиф, где окончательно укрепились к 1795: попытка Селима восстановить здесь в 1797 свое владычество провалилась.

После ряда побед над османскими бейлербеями приверженцы ваххабизма двинулись к побережью Красного моря, нападая на окраины Хиджаза и Йемена и захватывая приграничные оазисы. В 1802 они вторглись в Ирак и разорили Кербелу , откуда, перебив свыше 4 тыс. горожан и забрав богатства шиитских святынь, отступили в пустыню, где разгромили посланную вслед за ними экспедицию. В 1802 Абд аль-Азизу ибн Мухаммаду подчинился Асир, в 1803 — Абу-Ариш. Теперь он властвовал почти над всем побережьем Залива и прилегающими островами (включая Катар, Кувейт, Маскат ). Экспансия продолжилась с новой силой даже после того, как в 1803 его в мечети Эд-Диръийи убил шиит, мстивший за надругательство над Кербелой. Воины его сына и наследника, Сауда, в 1803 взяли Мекку, в 1805 — Медину, а к 1806, подчинив весь Хиджаз, временно пресекли ежегодный хадж.

Потеря Хиджаза и принятие Саудом Ааль Саудом титула «слуга священных городов» (хадим ал-харамайн) серьезно ударили по османскому престижу. Богословы (улама) в Стамбуле вынесли фетву, поставившую ваххабитов вне закона. Хотя в 1811 им удалось полностью разгромить армию, посланную против них Мухаммадом Али , в 1812 египтяне взяли Медину, а в 1813 — Мекку, Эт-Таиф и Джидду, после чего восстановили хадж и вернули контроль над Хиджазом Хашимитам .

После смерти Сауда ибн Абд аль-Азиза в 1814 ему наследовал его сын Абдаллах. В 1815 солдаты Мухаммада Али-паши нанесли ему серию тяжелых поражений в Хиджазе, Асире и стратегически важных районах на подступах к Неджду, но, вынужденные срочно покинуть Аравию, заключили с ним договор, по которому Хиджаз перешел под египетское управление как провинция со столицей в Медине, а ваххабиты сохранили за собой только Неджд и Хасу, обещав обеспечить бе­зопасность хаджа и вернуть сокровища, похищенные в Мекке, подчиняться губернатору, назначенному из Каира, и признать верховенство Махмуда II . В 1816 вой­ну возобновил Ибрахим-паша , который в 1817 захватил укрепленные поселения Эр-Расс, Бурайда и Унайза. В 1818, заручившись поддержкой большинства племен, он вторгся в Неджд и разрушил Эд-Диръийю. Абдаллаха ибн Сауда, сдавшегося на милость победителей, отправили сначала в Каир, а затем в Стамбул, где публично казнили; других представителей дома Ааль Сауд вывезли в Египет; во всех недждийских городах срыли укрепления и разместили египетские гарнизоны.

К 1819 все бывшие владения Саудидов подчинились наместничеству Мухаммада Али. Недовольство египетской оккупацией укрепило приверженность недждийцев ваххабитскому движению. В 1820 в окрестностях Эд-Диръийи восстал Мисрахи ибн Сауд, родственник казненного эмира, но потерпел поражение, от которого ваххабиты оправились уже в 1821.

В 1823 вернувшийся из изгнания Турки ибн Абдаллах Ааль Сауд, внук Мухаммада ибн Сауда и двоюродный дядя Абдаллаха, восстановил имамат и из разрушенной Эд-Диръийи перебрался в Эр-Рияд. Стремясь сохранить дружественные отношения с мамлюкскими правителями Ирака (кюлеменами), он признал номинальный сюзеренитет Махмуда. Высланные против него египетские вой­ска погибли от голода, жажды, эпидемий и набегов враждебных бедуинов . Их гарнизоны, сохранявшиеся в Эль-Касиме и Джебель-Шаммаре, были выбиты оттуда в 1827.

Сломив сопротивление непокорных племен, Турки Ааль Сауд к 1830 вновь захватил Хасу и обложил данью шайхов Бахрейна. К 1833 ему уже подчинялось все побережье Залива к югу от Эль-Катифа, включая часть Омана и Маската. Египтяне, контролируя Хиджаз, продолжали вмешиваться в дела Центральной и Вост. Аравии, и в 1831 поддержали притязания на престол в Эр-Рияде Машари ибн Халида, двоюродного брата Турки ибн Абдаллаха, что положило начало затяжной борьбе за власть.

В 1834 Машари завладел Эр-Риядом и убил Турки, но вскоре погиб от рук его сына, Файсала Ааль Сауда, который отказал в уплате дани Мухаммаду Али. В 1836 египетская экспедиционная армия вторглась в Неджд, в 1837 овладела Эр-Риядом и в 1838 пленила Файсала ибн Турки Ааль Сауда, которого отправили в Каир, поставив на его место Халида, сына Сауда и брата Абдаллаха, до этого находившегося в заложниках у Мухаммада Али.

В 1840 египетские вой­ска покинули Аравию, чем воспользовались ваххабиты. Если Хиджаз отныне находился под прямым управлением Стамбула, то Асир сохранил значительную независимость. В 1841 правителем Неджда объявил себя Абдаллах ибн Тунайян, чьи сторонники захватили Эр-Рияд и уничтожили его гарнизон. Халид, который в этот момент находился в Хасе, бежал на корабле в Джидду и в 1842 отказался от власти.

В 1843 Файсал ибн Турки, вернувшись из Каира, сверг Ибн Тунайяна и сравнительно скоро восстановил фактически распавшийся эмират, раздвинув его пределы от Шаммара на севере до границ Йемена на юге. В 1851–1852 и 1859 он пытался установить контроль над Бахрейном, Катаром, Договорным Берегом и внутренним Оманом. Дальнейшее продвижение ваххабитов на побережье Залива остановило только вмешательство Англии.

После смерти Файсала в 1865 межплеменная борьба дополнилась распрями среди его наследников, разделивших Неджд. В 1871 его сын Абдаллах, правивший в Эр-Рияде, потерпел поражение от своего сводного брата Сауда. Среди ваххабитов произошел раскол: за 5 лет власть менялась, как минимум, 7 раз. Воспользовавшись этим, Османы в 1871 отвоевали Хасу, а в 1872 — Асир. После смерти Сауда ибн Файсала в 1875 и непродолжительной смуты в Эр-Рияд вернулся Абдаллах ибн Файсал, которому пришлось бороться не только с братом Абд ар-Рахманом ибн Файсалом, но также с сыновьями Сауда Ааль Сауда.

Эмиратом Шаммар, со столицей в Хаиле, с 1835 правила династия Рашидидов (Ааль Рашид), которая добилась самостоятельности от ваххабитов, постепенно утвердившись на важнейших караванных путях. Придерживаясь религиозной терпимости, эмир Мухаммад ибн Абдаллах Ааль Рашид (1872–1897), покончив с междоусобицами, объединил Шаммар и Касим и в 1876 признал верховенство султана Абдул-Хамида II , с помощью которого развернул борьбу с Ааль Саудами. В 1887 его вой­ска, в ответ на просьбу о помощи от Абдаллаха Ааль Сауда, в очередной раз свергнутого своим племянником Мухаммадом ибн Саудом, взяли Эр-Рияд, поставив здесь собственного наместника. Оказавшись в Хаиле фактически заложниками, братья Абдаллах и Абд ар-Рахман признали себя данниками Мухаммада ибн Абдаллаха Ааль Рашида, который в 1889 позволил им вернуться в Эр-Рияд. Первый из них, назначенный управителем города, умер в том же году; второй, сменив его, попытался восстановить самостоятельность Неджда, но в 1891 вместе с союзниками потерпел поражение при Эль-Мулайде и с ­семьей бежал в Хасу, а оттуда к правителю (хаким) Кувейта Мубараку. Мухаммад Ааль Рашид разослал своих представителей в покоренные районы Неджда и Касима, и Шаммарский эмират остался единственным крупным политическим объединением от Дамаска и Басры до Асира и Омана.

При Абд аль-Азизе ибн Митабе Ааль Рашиде (с 1897) Шаммару бросил вызов внук Файсала, Абдель Азиз ибн Абдель Рахман (позднее получивший на Западе известность как Ибн Сауд), который в 1901 возвратился из изгнания, а в 1902 при поддержке Мубарака восстановил саудидское государство и начал расширять его, играя на противоречиях между другими аравийскими эмиратами и султаном Абдул-Хамидом, а также между последним и англичанами. В 1904 он восстановил контроль над большей частью Южного и Центрального Неджда, где улама провозгласили его эмиром и имамом.

Абд аль-Азиз Ааль Рашид обратился за помощью к Абдул-Хамиду II, который прислал в Аравию вой­ска. Ибн Сауд вскоре нанес им поражение и вынудил к эвакуации. В 1905 османский вали Басры признал его начальником округа (лива). Покинутые покровителями, Ааль Рашиды продолжали борьбу, пока в 1906 Абд аль-Азиз ибн Митаб не пал в сражении; его преемник Митаб поспешил заключить мир и признал права Ааль Саудов на Неджд и Касим. Это подтвердил и Абдул-Хамид, который распорядился эвакуировать Касим, заботясь о безопасности Зап. Аравии, где в 1900–1908 прокладывалась железная дорога (1320 км, в том числе 740 км по Хиджазу).

Ибн Сауд использовал для объединения Аравии не только военные усилия, но и династические браки, назначая родственников на ответственные посты и привлекая к государственным делам ваххабитских улама. Стремясь добиться лояльности крупнейших племен, он приступил к переводу их на оседлость, основав военно-религиозное объединение ихван ( араб. «братия»). Все племенные объединения и оазисы, которые отказались включиться в движение и признать Ибн Сауда имамом, рассматривались как враги. Ихвану предписывалось переселяться в колонии (хиджры), члены которых должны были беспрекословно подчиняться эмиру и не вступать в отношения с европейцами и жителями управляемых ими стран (включая мусульман). В каждой хиджре возводилась мечеть, служившая также в качестве гарнизона. К 1915 было организовано более 200 подобных поселений, включавших около 60 тыс. человек, готовых по первому призыву имама вступить в вой­ну с «неверными». С помощью «братии» Ибн Сауд установил полный контроль над Недждом (к 1912), аннексировал Хасу (1911) и вышел к границам Абу-Даби и Маската (1913). В 1914 соглашение с правительством младотурок утвердило его в должности вали новообразованного вилайета Неджд.

В отличие от Хашимитов, которые, в лице великого шарифа Мекки, аль-Хусайна ибн Али, завязали контакты с Британской империей, переросшие в подготовку Хиджазского восстания 1916–1918 , Саудиды практически не участвовали в Первой мировой вой­не. В 1915 Ибн Сауд лишь подписал в Дарине договор «О дружбе и союзе с правительством Британской Индии». Как эмир Неджда, Касима и Хасы он обязывался согласовывать с Дели свою внешнюю политику, не нападать на восточноаравийские протектораты, не передавать свои земли третьим державам и не входить с ними в соглашения, а также возобновить вой­ну против османских союзников — Рашидидов, за что получал существенную военную помощь и ежегодную финансовую субсидию.

После окончания вой­ны Неджд активизировал экспансию почти по всем направлениям. В 1919 при Турабе ихван полностью уничтожили армию аль-Хусайна ибн Али аль-Хашими. В 1920 под их ударами пал Хаиль. Летом сын Ибн Сауда, амир Файсал, занял Вост. Асир. В 1921, с разгромом последнего рашидидского амира Мухаммада ибн Талаля, Ибн Сауду окончательно покорился Шаммар, но Великобритания созвала в Каире конференцию, на которой поддержала сыновей аль-Хусайна ибн Али, Файсала (будущий Файсал I ) и Абдаллаха (будущий Абдалла I ), и вынудила Ибн Сауда подписать соглашение о демаркации границ с Ираком и Кувейтом; в спорных районах создавались нейтральные зоны. Ибн Сауд провозгласил себя султаном, и ихван продолжили движение на приграничные районы Двуречья и Заиорданья. Еще одна конференция, созванная в 1923 британским правительством для урегулирования территориальных споров между Ираком, Трансиорданией, Недждом и Хиджазом, закончилась безрезультатно. Завоевание мелких княжеств на севере (Эль-Джауф и Вади-с-Сирхан) и юге (Асир) удвоило саудовские владения.

После принятия аль-Хусайном ибн Али халифского титула в 1924 Ибн Сауд обвинил его в отступлении от шариата , повел ихван на Хиджаз и взял Эт-Таиф и Мекку . В 1925 он, по соглашению с Абдаллахом ибн аль-Хусайном (при посредничестве Великобритании), уступил Трансиордании порт Акаба, город Маан и «степной коридор» между Недждом и Сирией, чем развязал себе руки в отношении Хиджаза. После отречения Али ибн аль-Хусайна с хашимитским присутствием там было покончено.

Королевство С. А. (середина XX — начало XXI в.). Зимой 1926 в Большой мечети Мекки было провозглашено Королевство Хиджаз, султанат Неджд и присоединенные области, которое первым признал СССР. Хиджаз получил конституцию и автономию под управлением вице-короля, эмира Файсала ибн Абд аль-Азиза Ааль Сауда, который назначал Совещательное собрание, рассматривавшее законопроекты и другие вопросы исключительно в рекомендательном порядке. Осенью новое государство установило протекторат над Нижним Асиром. С введением нового налога на паломников (везде, кроме священной области, подати взимались натурой) основным источником поступлений в казну стал хадж. В целях его поощрения началась нормализация отношений с западными державами и их союзниками в арабских странах.

Был принят закон об обязательном начальном обучении и о создании светских государственных школ (наряду с частными). Автомобилизация (импорт машин спровоцировал кризис в верблюдоводстве), телефония, телеграфные коммуникации — все эти приметы модернизации, усилившие недовольство в бедуинской среде, как и визит эмира Файсала ибн Абд аль-Азиза в Египет, «страну неверующих», с которой были разорваны отношения, ихван расценили как «новшества», враждебные исламу, несмотря на фетвы, вынесенные лояльными улама. Они вышли из-под контроля, совершая набеги на иракское и трансиорданское пограничье под лозунгом газавата. Файсал I прислал в нейтральную зону свой контингент, что в 1927 привело к новой вой­не, которую прекратили только британские авиаудары по ихван. В основу дальнейших двусторонних отношений лег Джиддинский договор 1927 , аннулировавший соглашение 1915. В 1928 Файсал вывел свои силы из нейтральной зоны.

Недовольные ликвидацией привычных вольностей, вожди мутайр, аджман и других племен на протяжении 1927–1929 выражали неповиновение Ибн Сауду. В 1928 лидеры ихван открыто обвинили его в измене общему делу, но поддержка большинства подданных позволила ему быстро подавить восстание. Осенью Ибн Сауд заключил с ними мирное соглашение, но резня торговцев Неджда вынудила его предпринять новую военную операцию в 1929. Действия короля одобрил Совет улама, признавший его единоличное право объявлять джихад, после чего в декабре он нанес серию поражений мятежникам. В 1930 британцы окружили их на кувейтской территории и выдали их вожаков Ибн Сауду. Зимой мир с Ираком положил конец саудидско-хашимитской династической вражде, а осенью 1930 эмир Асира Хасан аль-Идриси уступил свои владения Ибн Сауду. Восстание, поднятое им в 1932 при поддержке йеменского короля Яхьи, правительственные вой­ска быстро подавили.

Племенные объединения потеряли роль главной военной опоры нового режима, а полное уничтожение мятежных шайхов и их дружин завершило оформление единого централизованного государства, которому декрет «Об объединении частей Арабского королевства» осенью 1932 присвоил его современное название.

Во время мирового экономического кризиса 1929–1933 приток паломников, а следовательно, и доходов от них в виде налоговых поступлений, сократился в 7,5 раза. Макроэкономическая конъюнктура способствовала упадку сельского хозяйства (прежде всего скотоводства). Положение усугублялось многолетним неурожаем и отказом западных держав предоставить займы. Все это подтолкнуло Ибн Сауда в 1933 за небольшой заем предоставить «Стандард ойл оф Калифорниа» (СОКАЛ) концессию на разведку и добычу нефти на площади, равной половине территории С. А. Актуализировались пограничные проблемы: переговоры с Лондоном по поводу демаркации границ с ее протекторатами на востоке п-ова закончились неудачей, но договор с Трансиорданией послужил еще одним этапом в нормализации двусторонних отношений.

Весной 1934 вооруженное столкновение между Йеменским королевством и С. А. из-за спорной области Наджран закончилось разгромом и почти полной оккупацией Йемена саудовцами, которые в июне добились от Саны территориальных уступок. Окончательную аннексию предотвратило вмешательство Лондона и Рима, видевших в этом угрозу своим интересам. В 1936 С. А. заключила договор о ненападении с Ираком и восстановила дипломатические отношения с Египтом.

Весной 1938 филиал СОКАЛ, «Калифорниа арабиен стандард ойл» (КАСОК), обнаружила в Хасе нефть и приступила к промышленной добыче, а весной 1939 добилась концессии на ее разведку и добычу на большей части территории С. А. Полномасштабную разработку месторождений затормозила Вторая мировая вой­на. С. А., порвав с «державами оси», в целом сохраняла нейтралитет до 1943, когда США, установив с ней дипломатические отношения, распространили на нее закон о ленд-лизе. Британская, а затем американская помощь упрочила позиции Запада в С. А.; советская миссия была отозвана еще в 1938.

Без малого три десятилетия начиная со 2-й половины 1940-х «Калифорниа арабиен стандард ойл» (с 1944 «Арабиен-Америкэн ойл компани», АРАМКО) контролировала из своей штаб-квартиры в Эд-Дахране нефтяную индустрию С. А., которая вскоре вышла на первое место в регионе и на второе в капиталистическом мире (после США). В 1944 Ибн Сауд разрешил строительство в Эд-Дахране крупной военно-воздушной базы (ВВБ) США, необходимой для действий в Тихом океане и в 1945 подписал с Ф. Д. Рузвельтом соглашение, предоставлявшее американцам монополию на разработку саудовских месторождений.

За 1947–1950 американцы, вопреки сопротивлению Великобритании, проложили от саудовской Эль-Кайсумы (в Хасе) к ливанскому порту Сайда Трансаравийский нефтепровод длиной 1720 км и пропускной способностью 15–20 млн т в год. АРАМКО быстро увеличила добычу, выплачивая правительству (в значительной мере — королевскому дому и двору) сперва фактически 10 %, а с 1950 — 30 % прибыли. В 1951 США получили сроком на 5 лет право на дальнейшее строительство ВВБ в формально перешедшем под саудовский контроль Эд-Дахране, а АРАМКО по новому концессионному соглашению отчисляла в казну 1/2 всех своих доходов.

Опираясь на значительно возросшие ресурсы, Ибн Сауд вновь выдвинул территориальные притязания в отношении британских протекторатов Катар, Абу-Даби и Маскат. На спорных землях поисковые партии АРАМКО начали вести изыскательные работы. После безрезультатных переговоров с Великобританией военные силы С. А. в 1952 заняли оазис Эль-Бурайми, принадлежавший Абу-Даби.

Развитие нефтепромышленности стимулировало создание административной системы. Учреждение с конца 1940-х министерств финансов, внутренних дел, обороны, образования, сельского хозяйства, транспорта, иностранных дел завершилось в 1953 назначением председателя совета министров (второй сын короля, эмир Сауд ибн Абд аль-Азиз) и верховного муфтия (Мухаммад ибн Ибрахим из семейства Ааль аш-Шейх ). В том же году всеобщая забастовка на промыслах АРАМКО с участием 20 тыс. человек выявила широкомасштабную поддержку протестов со стороны значительной части горожан. Осенью, после ее подавления, эмир Сауд сменил на престоле скончавшегося отца, сделав наследным принцем своего младшего брата, эмира Файсала.

В 1954 король Сауд ибн Абд аль-Азиз Ааль Сауд договорился с греко-американским миллиардером А. Онассисом о создании самостоятельной нефтяной транспортной компании, но АРАМКО с помощью Госдепартамента США сорвала сделку. Это стимулировало его первоначальное сближение с Г. А. Насером и поддержку панарабизма в противовес Багдадскому пакту . Осенью 1955, когда британские силы из Абу-Даби и Маската восстановили свой контроль над Эль-Бурайми, а попытка найти поддержку в ООН не дала результата, Эр-Рияд заключил оборонительный союз с Каиром и Дамаском.

В 1956 король Сауд ибн Абд аль-Азиз подписал в Джидде дополнительное соглашение о военном союзе с Египтом и Йеменом на 5 лет. Весной внутри страны было подавлено стачечное движение арабских рабочих на предприятиях АРАМКО и студенческие волнения в Неджде и издан декрет о запрещении забастовок и демонстраций, для разгона которых посылались полиция и вой­ска, а за выступления против монархии преду­сматривались наказания вплоть до смертной казни. На Суэцкий кризис С. А. отреагировала предоставлением Египту ссуды в 10 млн долларов, отправкой вой­ск в Иорданию и запретом АРАМКО продавать нефть интервентам — Великобритании и Франции. Зимой дипломатические отношения с ними были разорваны и введено нефтяное эмбарго.

Внешнюю политику короля Сауда Ааль Сауда весной 1957 переориентировал визит в США. Заняв резко негативную позицию по отношению к насеризму, он, предоставляя убежище исламистам, эмигрировавшим из Египта, сблизился с иорданскими и иракскими Хашимитами. С. А., отменив эмбарго, вступила в Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития.

Зимой 1958 король выступил против слияния Египта и Сирии в Объединенную Арабскую Республику (ОАР), а весной официальный Дамаск обвинил его в причастности к заговору с целью свержения сирийского правительства и в подготовке покушения на Насера. Тогда же практически прервались отношения с Ираком. Все это позволило братьям Сауда добиться передачи всей полноты исполнительной и законодательной власти наследному принцу Файсалу как председателю Совета министров, который летом стал действовать постоянно и получил контроль над всеми доходами. Монарх сохранял лишь право подписывать указы и применять вето.

На 2-ю половину 1950-х пришлись решающие сдвиги в системе коммуникаций и всеобщего образования, застройка крупнейших городов многоэтажными жилыми, гостиничными и спортивными комплексами, обустройство сети аэропортов. Министерство просвещения (учреждено в 1954) приступило к выполнению образовательных программ, которыми вскоре были охвачены средние и высшие учебные заведения, где усилился и контроль улама.

В 1960 С. А. вошла в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Зимой того же года Сауд, опираясь на племенную аристократию и группу либерально настроенных членов Ааль Сауд во главе с Талалем ибн Абд аль-Азизом, отстранил принца Файсала и сам возглавил Совет министров. Отказавшись принять конституцию, ограничивавшую его власть, он, тем не менее, включил в новый кабинет, наряду с собственными сыновьями, Талаля и его сторонников, выступавших за проведение политических реформ с перспективой всеобщих парламентских выборов и установления конституционной монархии.

Осенью 1961 ужесточение репрессий против реформистской оппозиции привело к отставке Талаля ибн Абд аль-Азиза. «Принц-либерал» весной 1962 вместе с приверженцами бежал через Ливан в ОАР, где учредил «Фронт национального освобождения С. А.», который выступил за радикальные социалистические преобразования и установление республики. Это привело Эр-Рияд к окончательному разрыву с Каиром; тогда же он восстановил дипломатические отношения с Парижем. Летом С. А. заключила с Иорданией договор о военном и экономическом сотрудничестве, а с осени активно участвовала в интервенции против Йеменской Арабской Республики (ЙАР), где столкнулась с ОАР напрямую. Однако изоляция Сауда внутри правящего дома вынудила его, по сути, снова передать полномочия эмиру Файсалу.

Восстановив зимой 1963 отношения с Великобританией, Файсал ибн Абд аль-Азиз Ааль Сауд объявил широкомасштабную программу реформ: создание банка сельскохозяйственного и промышленного развития, восстановление Хиджазской железной дороги, отмена рабства и работорговли (в стране насчитывалось до 750 тыс. рабов), национализация порта Джидды, законы о защите позиций саудовских промышленников от иностранной конкуренции. Особое место в программе заняло учреждение ПЕТРОМИН (Генерального управления нефти и горнорудных ресурсов) с целью контроля за деятельностью иностранных компаний, добычей, транспортировкой и сбытом всех полезных ископаемых, а также развития нефтеперерабатывающей промышленности и создания новых нефтяных, горнодобывающих и металлургических предприятий. Предполагались также принятие конституции, создание местных органов власти и формирование независимой судебной власти во главе с Высшим советом, включающим представителей светских и религиозных кругов.

В 1962–1967 С. А. фактически находилась в состоянии вой­ны с ОАР, предоставив на своей территории базу для йеменских монархистов, возглавляемых Мухаммадом аль-Бадром, и оказывая им вооруженную помощь (в начале 1963 даже объявлялось о начале всеобщей мобилизации). Фактический распад ОАР в 1963 не улучшил и отношения с Сирией, где в марте к власти пришла Партия арабского социалистического возрождения (Баас). В 1963–1965 были подавлены антиправительственные выступления в Хаиле и Неджде и раскрыты заговоры в армии, вызвавшие новые репрессии.

Проекты эмира Файсала Ааль Сауда и назревшая модернизация во­оруженных сил (ВС) означали необходимость дополнительно урезать полномочия и личный бюджет Сауда. Весной 1964 декрет королевского совета и Совета улама объявил принца-премьера регентом. Король, расценивший это как произвол, попытался по возвращении из европейского турне добиться поддержки влиятельных кругов, но осенью был низложен, что подтвердила фетва Совета улама. Зимой 1965, подписав отречение, он эмигрировал. Взойдя на престол, Файсал сохранил за собой пост главы правительства и весной назначил наследником своего брата Халида.

Первоочередной задачей новый король объявил защиту нации от потенциальных внутренних и внешних угроз, способных помешать ее развитию, которое было призвано ускорить внедрение западных технологий в промышленности и социальной сфере — прежде всего в системе образования и здравоохранения. Вслед за университетами в Эр-Рияде (имени короля Сауда, 1957), Медине (Исламских исследований, 1961) и Джидде (имени короля Абдель Азиза, 1967), была учреждена Национальная библиотека (1968). Если в 1960 был принят закон об обязательном обучении девочек и открыты женские педагогические училища, то в 1964 — закон об открытии высших учебных заведений для девушек. Начальное обучение было бесплатным; работали центры по ликвидации неграмотности: еще в начале 1970-х 80 % саудовцев не умели читать и писать (это прежде всего касалось женской половины населения и кочевников).

По добыче нефти С. А. удерживала в середине 1960-х первое место на Ближнем Востоке и четвертое в капиталистическом мире. С 1963 доля прибылей, выплачиваемая АРАМКО в казну, превысила 50 %. Нефтяники, составлявшие более 1/4 общей численности рабочего класса в С. А., отличались наибольшей социальной активностью. При этом 61 % экономически активного населения за 1970 был занят в сельском хозяйстве, около 1/2 жителей С. А. вели кочевой и полукочевой образ жизни, а горожане составляли меньше 1/4.

В 1969 кончина верховного муфтия Мухаммада Ааль аш-Шейха предоставила возможность реформировать религиозные институты, поставив их под контроль министерства юстиции, а также промежуточных организаций (Совет улама, Высший совет кади, Руководство богословских исследований, вынесения фетв, проповеди и наставления и др.). В том же году попытка переворота, готовившаяся офицерами ВВС в Эр-Рияде, закончилась арестом около 300 человек, которых приговорили к различным срокам заключения. Более долговременная угроза исходила от подавляемых господствующим суннитским большинством приверженцев шиизма в Восточной провинции (бывшей Хасе): в 1970 волнения в Эль-Катифе привели к месячной блокаде города. С 1970 в Джидде разместилась штаб-квартира секретариата Организации исламской конференции (ОИК) и Исламского банка развития, созданного в 1969 и ставшего ее вспомогательной организацией.

К середине 1970-х главными торговыми партнерами С. А. были Япония, Италия, Нидерланды, Великобритания и США. На нефть приходилось свыше 95 % всего экспорта страны. На основе соглашения ОПЕК с нефтяными монополиями С. А. добилась с 1971 повышения доли в доходах от операций по нефти до 55 %, с середины 1974 получила долю в 60 % в капиталах АРАМКО, достигнув с ней соглашения о переходе к С. А. полного контроля над нефтяной промышленностью в виде добычи и переработки нефти (с оплатой имущества компании).

Крупнейшими проектами ПЕТРОМИН явились сталелитейный завод в Джидде, построенный в 1968, и нефтеперерабатывающие заводы в Джидде и Эр-Рияде, построенные в 1968–1971, когда получила развитие химическая промышленность (заводы по производству серы в Абкайке, азотных удобрений в Эд-Даммаме, смазочных масел в Джидде). 5-летние программы 1970/1971–1974/1975 и 1975/1976–1979/1980 предусматривали создание новых отраслей индустрии на базе нефтедобывающей промышленности, строительство крупных ирригационных сооружений, сельскохозяйственных центров, развитие энергетики и инфраструктуры. В 1975 к новообразованному министерству промышленности и энергетики перешла ответственность за предприятия ПЕТРОМИН, не связанные с добычей и переработкой нефти.

Внешняя политика С. А. со 2-й половины 1960-х включала в себя участие (в начале 1966) в создании при англо-американском патронаже организации мусульманских государств — так называемого Исламского пакта — и в попытках установить контроль над значительной частью района Залива, а также сочетание активной борьбы с левыми и националистическими движениями и систематически антиизраильского курса. Она заключила соглашения с иностранными компаниями о совместной добыче нефти, строительстве предприятий, дорог, гидротехнических сооружений и договорилась с Великобританией (зима 1965) и США (осень 1966) о крупных поставках вооружения.

Летом 1965 С. А. окончательным соглашением по демаркации границ с Иорданией урегулировала 40-летний конфликт с ней, признав права Аммана на Акабу. Осенью были намечены контуры рубежей с Катаром, а зимой — разграничен континентального шельф с Бахрейном при сохранении совместных прав на морское месторождение Абу-Саафа. Хотя на встрече представителей противоборствующих сторон в ЙАР Файсал договорился с Насером о прекращении военного вмешательства, Каир вскоре обвинил Эр-Рияд в пособничестве сторонникам аль-Бадра и объявил о приостановке вывода своих вой­ск из страны, а его авиация нанесла удары по базам йеменских монархистов на юге С. А. В ответ королевство закрыло несколько египетских банков, а Египет приступил к конфискации всего имущества, принадлежавшего саудовцам на его территории. После череды нападений на членов дома Ааль Сауд и граждан США и Великобритании были, по обвинениям в саботаже, публично казнены 17 йеменцев, а число политзаключенных достигло 30 тыс. человек.

Только Шестидневная вой­на побудила С. А. присоединиться к решению конференции арабских нефтедобывающих стран в Багдаде о прекращении поставок нефти англо-американскому блоку, заявить о поддержке Египта и направить в Иорданию 20 тыс. солдат, которые, однако, не принимали участия в боевых действиях. Летом 1967 на Хартумской конференции ЛАГ С. А. достигла с Египтом компромисса по ЙАР (это не помешало ей оказывать военную помощь монархистам до 1970, когда она признала республиканское правительство и вывела все войска из страны). Эр-Рияд, Триполи и Эль-Кувейт, отменив эмбарго на экспорт нефти (ее поставки в США и Великобританию возобновились уже в сентябре), одновременно приняли решение ежегодно отчислять «государствам — жертвам сионистской агрессии» (Египет, Сирия, Иордания) 135 млн фунтов стерлингов на экономическую реконструкцию. Осенью 1968 Файсал подписал соглашение по континентальному шельфу с Мохаммадом Резой Пехлеви . После провозглашения в бывшем британском протекторате Аден революционного режима Народной Республики Южного Йемена (НРЮЙ) в 1967 его поддержкой пользовались оппозиционные группировки, бежавшие в ЙАР и С. А. В конце 1969 между НРЮЙ и С. А. начались вооруженные столкновения за оазис Эль-Вадия, близ которого предполагалось наличие месторождений нефти и запасов воды.

Новые споры с соседями вызвало образование в 1971 ОАЭ, условием признания которых С. А. поставила решение вопроса по Бурайми. Соглашение было по преимуществу достигнуто летом 1974: С. А. признала права ОАЭ и Омана на оазис, за что получила зону Сабха-Бита в южной части Абу-Даби, два островка и право построить дорогу и нефтепровод через Абу-Даби до побережья Залива. Советско-иракский договор о дружбе и сотрудничестве 1972 подтолкнул Файсала к попыткам объединения соседних стран в коалицию для борьбы с «коммунистической угрозой».

С. А. направила небольшие военные подразделения на оба фронта «Вой­ны Судного дня» 1973 , предоставила Каиру и Дамаску безвозмездную финансовую помощь, сократила осенью добычу нефти и ее поставки странам, поддерживавшим Израиль, установила (временно) эмбарго на экспорт нефти в США и Нидерланды. В результате четырехкратный рост цен на нефть способствовал укреплению экономики арабских нефтедобывающих государств. После подписания в 1974 двух соглашений о перемирии между Израилем, Египтом и Сирией (при посредничестве Г. А. Киссинджера ) и визита летом в С. А. Р. М. Никсона американо-саудовские отношения нормализовались и Эр-Рияд приложил усилия к снижению роста мировых цен на нефть. Осенью на конференции ЛАГ в Рабате Файсал поддержал признание Организации освобождения Палестины (ООП) единственным правомочным представителем палестинских арабов.

Весной 1975 Файсала ибн Абд аль-Азиза убил его племянник, Файсал ибн Мусаид, который был объявлен душевнобольным и обезглавлен. Вступивший на престол наследный принц Халид по состоянию здоровья фактически передал всю исполнительную власть своему брату и преемнику Фахду, который продолжил прежний курс. Внешнеполитическая активизация выразилась в мероприятиях по урегулированию ближневосточного кризиса и разногласий между отдельными арабскими странами. Возросшую финансовую мощь, в основном доходы от нефтедобычи (за 1973–1978 ежегодная прибыль казны выросла девятикратно), С. А. использовала, помимо развития транспорта, промышленности и образования, для расширения стратегического влияния по всему афро-азиатскому миру с особым вниманием к бассейну Залива и Красного моря.

Заключенный в 1977 Халидом ибн Абд аль-Азизом и Дж. Р. Фордом договор способствовал дальнейшему укреплению американо-саудовских отношений, что не помешало Эр-Рияду осудить египетско-израильское примирение и прервать отношения с режимом А. Садата . Крупные антиправительственные выступления в Эль-Катифе на волне протестов, поднятой Исламской революцией 1978–1979 в Иране, сопровождались арестами и казнями. Осенью 1979 в Мекке вооруженная группировка Джухаймана аль-Утайби, обвинявшая Саудидов в отступлении от первоначал шариата и насаждении западных нравов, захватила Запретную мечеть, которую удалось освободить после двухнедельных боев ценой более 300 жизней. Последовавшие зимой выступления имамитов подавили армия и национальная гвардия. В начале 1980 наследный принц Фахд объявил о планах создания Консультативного совета и модернизации управления в Восточной провинции.

В 1981 С. А. участвовала в создании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Стремясь компенсировать действия против религиозных экстремистов внутри страны, правительство активно содействовало исламистским движениям по всему миру, прежде всего в Афганистане. Летом 1982 Фахд сменил на престоле Халида, а их братья Абдалла ибн Абдель Азиз и Султан стали соответственно первым и вторым вице-премь­ерами.

В 1981–1985 падение мирового спроса и цен на нефть привело к почти четырехкратному снижению добычи саудовской нефти и почти пятикратному уменьшению доходов от экспорта, что вызвало огромный дефицит платежного баланса и сокращение валютных запасов, а как следствие — обострение внутренних противоречий.

Ирано-иракская вой­на 1980–1989 , в которой С. А. экономически и политически поддерживала Ирак, затронула ее напрямую. В 1984 иранская авиация совершала налеты на саудовские нефтеналивные танкеры в Заливе. В 1987 конфронтация достигла пика. Весной волнения среди паломников-иранцев в Мекке побудили власти сократить их число до 45 тыс. человек в год, что вызвало крайне негативную реакцию Тегерана. Летом около 25 тыс. иранских хаджи попытались заблокировать вход в Запретную мечеть, столкнувшись с полицией, что вылилось в беспорядки, приведшие к гибели более 400 человек. Аятолла Хомейни призвал к свержению дома Ааль Сауд, а король Фахд ибн Абд аль-Азиз обвинил его в разжигании мятежей ради присвоения экстерриториальности священным городам ислама. Это стало поводом для одностороннего разрыва Ирана с С. А., которая в том же году завершила демаркацию границы с Ираком в бывшей нейтральной зоне и восстановила дипломатические связи с Египтом. Только после смерти Хомейни Иран нормализовал отношения с С. А., которая в 1991 утвердила квоту в 115 тыс. иранских паломников и разрешила политические демонстрации в священном городе.

В ходе Кувейтского кризиса 1990–1991 ВС Ирака летом 1990 сконцентрировались на границе с С. А., которая объявила мобилизацию, обратилась за помощью к США, позволив временно развернуть на своей территории многотысячные союзные силы, и приняла около 400 тыс. кувейтских беженцев. Чтобы компенсировать потери поставок от двух воюющих соседей, она многократно увеличила собственную нефтедобычу. Огромную роль сыграл лично король Фахд ибн Абд аль-Азиз Ааль Сауд, своим влиянием убедивший многие арабские государства присоединиться к антииракской ­коалиции. Территория С. А. неоднократно обстреливалась иракцами, которые зимой 1991 захватили города Вафра и Хафджи — бои за них стали крупнейшими в истории страны. Эр-Рияд обеспечивал силы коалиции не только вооруженной поддержкой в боевых операциях, но и водой, продовольствием и топливом.

Кувейтский кризис осложнил дипломатические связи С. А. с Тунисом, Алжиром и Ливией, которые отказались осудить иракское вторжение в Кувейт. По той же причине крайне напряженными оставались ее отношения с Йеменом, Иорданией и Суданом. Так, из С. А. было выслано свыше 1 млн мигрантов-йеменцев, что еще больше обострило существующий пограничный конфликт. Проиракская позиция ООП тоже привела к ухудшению отношений с С. А., которые нормализовались только в конце 1990-х, когда возобновилась и саудовская помощь Палестинской Национальной Администрации (ПНА).

Осенью 1990 была достигнута договоренность о полной нормализации дипломатических отношений между СССР и С. А.; с весны 1991 открылось советское посольство в Эр-Рияде, функции которого со следующего года перешли к соответствующему представительству РФ.

К концу XX в. этнолингвистический состав С. А. существенно изменила трудовая и прочие миграции, а также активизация хаджа, которую сделали возможной транспортно-технические инновации. В 1990-х правительство С. А. подверглось мощному давлению со стороны исламских радикалов, требовавших строгого следования шариату и ухода иностранных вой­ск со священной земли Аравии. Король Фахд Ааль Сауд получил петиции, призывавшие к расширению полномочий правительства, широкому участию общественности в политической жизни и большей экономической справедливости.

Давление либералов и консерваторов вынудило Фахда ибн Абд аль-Азиза зимой 1992 издать главный конституционный документ — «Основной устав (низам)» и фундаментальные декреты «Положение о Консультативном совете» и «Система территориального устройства», а в дополнение к ним, осенью 1993 — «Акт учреждения Консультативного совета» (его первое заседание прошло зимой). В том же году вместе с восстановлением должности верховного муфтия и соответствующего ограничения полномочий минюста было объявлено о реформе Совета министров и об административной реформе: страна разделялась на 13 эмиратов (имара) или районов (минтака), в каждый из которых назначался провинциальный совет и которые в 1994 были поделены на 103 (позднее 118) округов (мухафаза). Осенью в противовес Совету улама из членов царствующей семьи и королевских назначенцев были образованы Высший совет по исламским делам (во главе с принцем Султаном) и Совет по исламским вопросам и руководству (во главе с министром по исламским делам Абдаллахом ат-Турки).

С выводом коалиционных сил в конце 1991 в С. А. осталось около 6 тыс. американских военнослужащих. В 1993 США настояли на том, чтобы Эр-Рияд оплатил их военные расходы, причем низкие нефтяные цены не позволили ему компенсировать финансовые потери. Падение поступлений от экспорта нефти, обеспечивавших 80 % всех доходов, привело к сокращению национального бюджета. Бюджетный дефицит и снижение стоимости нефти, продолжавшееся с 1980-х, вынудили правительство урезать социальные расходы и сократить зарубежные вложения, но оно смогло помешать планам Ирана искусственно поднять цены на нефть весной 1994. В 1997 расходная часть бюджета незначительно превысила доходную, и в последующие годы дефицит неуклонно рос (в 2003 расходы превышали доходы на 1/4). Только быстрый рост нефтяных цен в конце 1999 создал условия для бюджетного профицита и сокращения внешнего долга во 2-й половине 2000-х.

В 1996 С. А. разделила нейтральную зону на границе с Кувейтом. Границы с Катаром окончательно закрепили соглашения, подписанные летом 1999 и весной 2001. Летом 2000 королевство заключило пограничное соглашение с Йеменом, хотя на большем своем протяжении рубежи так и не были определены. Тогда же Эр-Рияд и Эль-Кувейт договорились о демаркации морской границы, хотя кувейтские владения Карух и о-в Умм-эль-Марадим остались спорными. Не состоялась и демаркация границы с ОАЭ (в настоящее время ее черта де-факто отражает соглашение 1974) и с Оманом.

На американо-саудовские отношения в 2000-х серьезно повлияли теракты в Вашингтоне и Нью-Йорке 11 сентября 2001 — 15 из 19 их участников являлись подданными С. А., которая сразу же разорвала дипломатические отношения с «Исламским эмиратом Афганистан» (установленные в 1997 с «Талибан» (признан террористическим в соответствии с законодательством РФ)), но также запретила использование американских ВВБ на своей территории для операций против террористов. Зимой Фахд Ааль Сауд призвал к искоренению терроризма как противоречащего нормам ислама. Правительство заморозило счета ряда физических и юридических лиц и поставкой разведданных способствовало ликвидации 50 компаний в 25 странах, через которые осуществлялось финансирование «Аль-Каиды» (признана террористической в соответствии с законодательством РФ).

Американское давление на С. А. возросло летом 2002, когда около 3 тыс. родственников жертв терактов 11 сентября подали иск против 186 ответчиков, в том числе иностранных банков, исламских фондов и членов семьи Ааль Сауд, по подозрению в причастности к помощи экстремистам. Эр-Рияд отверг все обвинения, а в знак протеста против судебных преследований некоторые саудовские инвесторы пригрозили вывести из США свои денежные активы. С. А. заявила, что не допустит использования американских объектов на своей территории для нанесения ударов по Ираку и свержения С. Хусейна, даже если их санкционирует ООН.

При подготовке к вой­не правительство короля Фахда лихорадочно искало дипломатическое решение, но в начале 2003 резко изменило позицию, выразив после начала боевых действий против Багдада свою поддержку США и позволив силам коалиции действовать с расположенных в С. А. ВВБ. Весной США объявили о выводе из С. А. большей части своего контингента, необходимость в котором отпала со свержением режима Хусейна. Летом — осенью активизация радикальных исламистов продолжалась, вылившись в террористические акты в Эр-Рияде, ответственность за которые была возложена на «Аль-Каиду». Вскоре после жесткого заявления Конгресса США по вопросу финансирования саудовцами террористических организаций и укрывательства чиновников, замешанных в нападении 11 сентября, С. А. на Мадридской конференции объявила, что выделит 1 млрд долларов на восстановление Ирака.

Царствование Фахда ознаменовалось учреждением Верховного суда — гаранта низама; расширением состава меджлиса (Консультативного совета) с 81 до 150 депутатов; первым назначением женщины в правительство (заместителем министра женского образования); открытием Университета науки и техники с совместным обучением полов; запретом членам королевской семьи пользоваться государственной казной; программой стипендий для обучения молодежи в западных вузах. В 2003 он принял петиции с требованиями демократизации политической жизни, свободы слова, независимости суда, пересмотра низама, проведения экономических преобразований, выборов в Консультативный совет и создания гражданских институтов. На фоне ухудшения отношений с США король пошел на беспрецедентные шаги по реформированию системы, объявив о проведении выборов в местные органы власти и о создании двух правозащитных организаций (правительственной и независимой). Вводились удостоверения личности для женщин. 2002–2003 ознаменовались беспрецедентной либерализацией в сфере прессы и телевидения, которые стали освещать ранее запретные темы. Фахд первым из саудовских королей встречался с папой Римским — Иоанном Павлом II , а их преемники (оба — с 2005) Абдаллах ибн Абд аль-Азиз Ааль Сауд и Бенедикт XVI в 2007 даже обсуждали положение христиан в С. А.

Зимой 2015 Абдаллаху ибн Абд аль-Азизу Ааль Сауду наследовал его брат Сальман, который, в свою очередь, назначил престолонаследником своего племянника — министра внутренних дел Мухаммада ибн Наифа, а вторым в ряду наследником — собственного сына Мухаммада, министра обороны. Весной С. А. развернула самое крупномасштабное вооруженное вмешательство в своей политической истории, возглавив коалицию, действовавшую на стороне свергнутого президента Йемена Абд Раббихи Мансура Хади против повстанцев-хуситов, в которых видела «руку Ирана». Первоначальные авиа­удары не принесли ожидаемого результата, и летом операция перешла в наземную стадию и растянулась на несколько лет. Уже в следующем году она вызвала резкую критику со стороны международных организаций, в том числе ООН, эксперты которой в своем докладе Совету Безопасности оценили ее как содержащую элементы военных преступлений (ковровые бомбардировки гражданских объектов, разрушение инфраструктуры, продовольственная и санитарная блокада). Тем не менее, интервенция, а также жесткая линия в отношении Катара (который Эр-Рияд обвинил в союзничестве с Ираном и покровительстве «Братьям-мусульманам» (признана террористической организацией в РФ) и «Хамас») способствовала упрочению позиций Мухаммада ибн Сальмана, которого король весной 2017 объявил престолонаследником. Еще в 2016 он представил свою программу «Видение — 2030», в которой основной акцент сделан на снижение зависимости королевства от экспорта нефти через диверсификацию экономики и ее открытие для иностранных инвестиций, включая продажу 5 % акций АРАМКО, а также на развитие государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма.

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