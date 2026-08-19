САТЬЯГРАХА

Сатьягрáха ( санскр . «истина в упорстве») — тактика ненасильственной борьбы путем гражданского неповиновения и несотрудничества, широко применявшаяся в антиколониальном национально-освободительном движении в Индии. Идеологом С. стал Махатма Ганди .

Ганди считал, что насильственные методы борьбы приводят к усилению противостояния, ненасилие (ахимса) же разрывает этот порочный круг и привлекает врага на свою сторону. Ганди рассматривал С. как оружие сильных и окрепших духом.

К формированию принципов С. Ганди приступил во время борьбы за права индийцев в Южн. Африке на рубеже XIX–XX вв. По словам Ганди, на его мировоззрение сильное влияние оказали идеи Льва Толстого, который предоставил теоретическую основу его ненасилию. Яркой страницей С. Ганди в Южн. Африке стал мирный поход протеста из Наталя в Трансвааль 6 ноября 1913, что являлось демонстративным нарушением закона, запрещающего индийцам перемещаться из одной провинции в другую. 30 июня 1914 после долгих переговоров все наиболее оскорбительные для индийцев законы в Южн. Африке были отменены.

Вернувшись в Индию, Ганди предложил индийцам сражаться за независимость не с помощью вооруженных восстаний и многочисленных петиций колонизаторам, а путем С.: бойкотами иностранных товаров и правительственных учреждений, отказом от уплаты налогов и сборов, невыполнением оскорбительных законов и т. д. Неоднократно антиколониальные акции протеста заканчивались трагически и перерастали в вооруженное противостояние (расстрел и беспорядки в Амритсаре 13 апреля 1919; поджог полицейского участка в деревне Чаура-Чаури 4 февраля 1922 и др.). В такие моменты Ганди осо­знавал неготовность людей принять все принципы С. По мнению Ганди, С. должна начаться только тогда, когда каждый участник осознает смысл и этапы борьбы, будет уверен в своей приверженности ахимсе и будет стремиться не причинить зло противнику, а лишь достичь поставленную цель. Это позволит остаться на ненасильственном пути даже в самых массовых кампаниях. Англичане признавали С. самым мощным оружием индийцев в борьбе за независимость, которому они ничего не смогли противопоставить.

Лит .: Majumdar R. C. History of the Freedom Movement in India. 3 vols. Calcutta, 1962–1963; Ганди М. Моя жизнь / Пер. с англ. М., 1959. Е. В. Смирнова .