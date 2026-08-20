САТУРНAЛИИ (лат. Saturnalia)

Древнеримский праздник в честь бога Сатурна.

Изначально праздник отмечался один день 17 декабря, затем его продолжительность менялась. Сатурналии были связаны с окончанием аграрных работ. По традиции, Сатурналии ввел Нума Помпилий, но о ранней истории праздника ничего не известно. Тит Ливий утверждает (XXI,2), что впервые он был отмечен в 496 г. до н.э., что очевидно не так; скорее всего, тогда произошла эллинизация праздника и в ритуал были внесены какие-то изменения.

При Цицероне Сатурналии длились семь дней, Август сократил их до трех, при Калигуле и Клавдии они продолжались пять дней, но большинство населения праздновало их по-прежнему неделю.

Они были веселым праздником и «лучшим временем года». В это время социальный порядок выворачивался наизнанку. Рабам давалась временная свобода, они освобождались от обычных дел, получали право обедать за господским столом в тогах, а господа прислуживали им.

Праздник начинался с общественного жертвоприношения перед храмом Сатурна на форуме, затем устраивалось религиозное пиршество, в котором принимали участие сенаторы и всадники; в частных домах совершались жертвоприношения свиней. Римляне во время Сатурналий обменивались подарками, как правило, восковыми свечами и sigillaria – фигурками из терракоты или теста, и веселились на улицах под крики Io Saturnalia.

Избирался принцепс (царь) Сатурналий, который председательствовал на праздниках и развлечениях. Сатурналии праздновались и после победы христианства под названием Брумалии, они были одним из истоков христианских рождественских праздников.

Иллюстрация :

Сатурналии. Эрнесто Бьонди. 1899. Буэнос-Айрес, Ботанический сад (оригинал статуи хранится в Национальной галерее современного искусства в Риме).

Автор статьи: А.Д. Пантелеев