САТРАП (др.-греч. σατράπης, от древнеперс. xšacapāvān, «защитник владения»)

Наместник области (сатрапии) в Персидской державе Ахеменидов, впоследствии также в державе Александра Македонского , некоторых эллинистических царствах (государстве Селевкидов, Парфянском царстве) и в Сасанидском Иране.

Система сатрапий начала складываться при создателе державы Ахеменидов Кире Великом , назначавшего наместников в покоренные им царства и области. Дарий I (годы правления 522-486 гг. до н.э.) придал сатрапиям четкую организацию. Геродот – наш самый полный источник по провинциальной организации Ахеменидской державы – говорит о том, что Дарий разделил царство на 20 сатрапий, которые ежегодно должны были выплачивать фиксированную подать (III, 89); далее приводится перечень, кто сколько и чем платил – не только серебром и золотом, но и конями, зерном, евнухами и т.п. (III, 90-98). Подвластные народы указываются и в некоторых древнеперсидских надписях, в том числе Бехистунской, но это не список сатрапий в смысле перечня официальных административных единиц. Некоторые исследователи полагают, что цифра 20 приблизительна, сатрапии делились, реорганизовывались и т.п.

Границы сатрапии часто совпадали с границами завоеванных стран и определялись по этническим и религиозным признакам. Сатрап назначался и смещался самим царем, часто – это кто-то из его родственников. Сатрап осуществлял административное управление вверенной ему области, собирал подати, проводил набор в войско (каждая сатрапия должна была поставлять в общую армию свой контингент), мог чеканить свою монету. Сатрап отвечал за безопасность дорог и борьбу с разбойниками, контролировал местную знать и городское население, ему принадлежала высшая судебная власть. Над ним осуществлялся контроль – с помощью разветвленной сети шпионов («уши царя», «царские ока»). «Царский писец» слал отчет о делах на месте; начальник персидского гарнизона, главный казначей (ganzabara) сатрапу не подчинялись, напрямую общаясь с Великим Царем.

Впрочем, сатрап имели большую власть и большие ресурсы в своих руках, у него был воинский отряд непосредственно в его подчинении, и при огромных размерах Персидской державы и удаленности от царского двора некоторые из сатрапов не могли преодолеть соблазн сепаратизма. Случались неповиновения, попытки отложиться, восстания сатрапов. Особенно эти центробежные тенденции проявлялись в последние десятилетия существования Персидской державы, когда ослабела центральная власть, а некоторые наследственные сатрапии превратились в квази-государствами. Именно на этот период приходится самое известное – Великое восстание сатрапов Малой Азии – случившееся при Артаксерксе II в 366 г. до н.э.

Исторические источники:

Геродот. История. III;

Бехистунская надпись.

Иллюстрации :

Рельеф из Персеполя (Apadana, восточная лестница): представители Лидийской сатрапии приносят дань Дарию I.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева