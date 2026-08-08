САТО, ЭЙСАКУ

Сáто, Эйсаку (27.03.1901, Табусэ, преф. Ямагути — 03.06.1975, Токио) — японский государственный и политический деятель. Из семьи чиновника. Младший брат Н. Киси . По окончании Токийского университета (1924) служил в министерстве железных дорог. Вице-министр транспорта в кабинете Т. Катаяма (1947–1948). В 1948 занялся политикой, генеральный секретарь второго кабинета С. Ёсида (17 октября 1948 — 16 февраля 1949). Член Палаты представителей (1949–1975). Министр связи (4 июля 1951 — 1 августа 1952) и министр почт (4 июля 1951 — 30 октября 1952) в третьем кабинете Ёсида, министр строительства в его четвертом кабинете (30 октября 1952 — 10 февраля 1953), министр финансов во втором кабинете Киси (12 июня 1958 — 19 июля 1960), министр торговли и промышленности во втором кабинете Х. Икэда (18 июля 1961 — 18 июля 1962), глава Управления по развитию Хоккайдо (1951–1952 и 1962–1964), Управления науки и техники (1963–1964). Имел репутацию технократа и успешного менеджера. Председатель Либерально-демократической партии (1964–1972). Политика С. на посту премьер-министра (9 ноября 1964 — 7 июля 1972; по совместительству министр иностранных дел (29 октября — 30 ноября 1968)) обеспечила стабильный рост экономики, возвращение Окинавы под японский суверенитет, улучшение отношений с СССР и несоциалистическими странами Азии при ориентации на союз с США. В 1967 сформулировал «три неядерных принципа» для Японии: не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие; утверждены парламентом в 1971. Лауреат Нобелевской премии мира (1974).

Лит .: Сато сэйкэн 2797 нити. (2797 дней администрации Сато). Т. 1–2. Токио, 1983 (на яп. яз.); Ямада Э. Сёдэн Сато Эйсаку. (Биография Сато Эйсаку). Т. 1–2. Токио, 1988 (на яп. яз.); Hattori R. Eisaku Sato, Japanese Prime Minister, 1964–72: Okinawa, Foreign Relations, Domestic Politics and the Nobel Prize. London, 2020. В. Э. Молодяков.