САША ЧЁРНЫЙ

Русский поэт, прозаик, переводчик, журналист.

Александр Гликберг родился 1 (13) октября 1880 года в Одессе в семье провизора, агента химической лаборатории. Из пятерых детей в семье двое сыновей носили одинаковые имена – Саша. Чтобы различать их, светловолосого прозвали «белым», а темноволосого, будущего поэта – «черным». Это определило выбор псевдонима в будущем. Сам писатель писал об этом: "Нас было двое в семье с именем Александр. Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не думал, что из моей "литературы" что-нибудь выйдет, я начал подписываться этим семейным прозвищем".

Чтобы мальчик мог поступить в белоцерковскую гимназию вне «процентной нормы» для евреев, отец крестил его в 10 лет по православному обычаю. В гимназии он, однако, проучился недолго: его несколько раз отчисляли за неуспеваемость. В 15 лет Саша, как и его старший брат, сбежал из дома в Петербург, но не сдав экзамен по алгебре, вскоре остался без средств к существованию. Родители, которым он написал письмо, отказали ему в помощи, и некоторое время он нищенствовал, жил на подаяния. О его судьбе написали в петербургской газете «Сын Отечества». Статья попалась на глаза председателю Крестьянского присутствия Житомира К.К. Роше, филантропу, недавно потерявшему сына, который взял Александра к себе, устроил его в гимназию. Однако через некоторое время его снова исключили из гимназии «без права поступления». Увлечение К. Роше поэзией оказало большое влияние на будущего писателя.

С 1900-го по 1902 год Александр Гликберг служил рядовым в учебной команде 20-го Галицкого полка, оттуда перешел на работу в Новоселицкую таможню. В эти годы в газете «Волынский вестник» публикуется его первое произведение – «Дневник резонера».

В 1905 году Александр переехал в Петербург, устроился на службу чиновником Варшавской железной дороги. В том же году он женился на Марии Ивановне Васильевой, ученице философа А.И.Введенского , родственнице купцов Елисеевых, бывшей его начальницей. Это позволило ему оставить службу и посвятить себя литературе. Первая же его публикация в Петербурге – сатирическое стихотворение «Чепуха» - привела к закрытию журнала «Зритель», но принесла популярность автору. Корней Чуковский писал: «…получив свежий номер журнала, читатель, прежде всего, искал в нем стихи Саши Чёрного. Не было такой курсистки, такого студента, врача, адвоката... которые не знали бы их наизусть». Сборник «Разные мотивы», вышедший в 1906 году, также был запрещен цензурой.

В 1906 году Саша Черный уехал в Гейдельберг, где в течение двух лет посещал университетские лекции, заполняя пробелы в образовании. В 1908 году поэт вернулся в Петербург и стал одним из ведущих авторов «Сатирикона». 1908 – 1911 годы стали очень плодотворными для Саши Черного: его стихи печатались в «Аргусе», «Солнце России», «Современном мире», «Русской молве» и т.д., в это же время увидели свет его первые книги – «Всем нищим духом», «Невольная дань», «Сатиры», «Сатиры и лирика». В 1911 году он ушел из «Сатирикона», занимался переводами с немецкого, писал детские книги («Тук-тук», «Живая азбука»).

С началом Первой мировой войны писатель ушел на фронт – служил «рядовым из вольноопределяющихся» в 13-м полевом госпитале в районе Варшавы. Однако тяготы и переживания, связанные с войной, стали причиной тяжелой депрессии, в результате чего Александр Гликберг был помещен в госпиталь. Спасла его жена, которая добилась для него перевода в другую часть, под Псков. На фронте был написан цикл стихотворений «Война».

В марте 1917 года, с приходом к власти Временного правительства , Саша Черный был назначен заместителем комиссара Совета солдатских депутатов Северного фронта.

Несмотря на предложение большевиков возглавить газету в Вильно, поэт не принял Октябрьской революции и уехал в Прибалтику осенью 1918 года. С 1920 года он жил в Берлине, в 1923 – 1924 годах – в Риме, в семье Л. Андреева , с 1924 года – в Париже. В 1929 году поэт купил участок на юге Франции, в местечке Ла Фавьер. Там он построил собственный дом, где подолгу гостили русские писатели, музыканты, художники.

В эмиграции он сотрудничал с русскими газетами и журналами («Последние новости», «Возрождение», «Сатирикон»), выступал со стихами на литературных вечерах в студии Ф.Малявина , участвовал в выпуске детского альманаха «Русская земля». В 1923 году Саша Черный на свои средства издал сборник «Жажда». В эти годы писатель обращается к прозе: выходят в свет детские книги «Сон профессора Патрашкина», «Кошачья санатория» и др. Героем книги «Дневник фокса Микки» стал его фокстерьер. В 1930 – 1931 годах он пишет поэму «Кому в эмиграции жить хорошо». В 1933 году, уже после смерти писателя, увидели свет его «Солдатские сказки».

Умер Саша Черный 5 августа 1932 года. После пожара в доме соседей, который он помогал тушить, писатель вернулся домой и умер от сердечного приступа. Похоронен в местечке Лаванду на юге Франции. На могильной плите, по завещанию, были высечены слова Пушкина : «Жил на свете рыцарь бедный». Могила была утеряна, потому что некому было платить за нее. В 1978 году на кладбище была установлена памятная доска с именем поэта.

В 2015 году была учреждена литературная премия Саши Черного.

Сочинения

Собрание сочинений в 5-ти тт. М., 1996. Стихотворения. СПб., 1996.